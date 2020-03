COMUNICADO: Berkeley Lights anuncia el GEPAD para luchar contra el COVID-19 y otros virus (1)

- Berkeley Lights anuncia el Consorcio Mundial para el Descubrimiento de Anticuerpos frente a Patógenos Emergentes (GEPAD) para luchar contra el COVID-19 y otros virus

Junto al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, el Instituto de Inmunología La Jolla, y la Universidad Emory, se está acelerando el desarrollo de flujos de trabajo de neutralización vírica en la plataforma de Berkeley Lights en respuesta al brote por coronavirus

EMERYVILLE, California, 26 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Berkeley Lights, Inc., ha anunciado hoy la fundación del Consorcio Mundial para el Descubrimiento de Anticuerpos frente a Patógenos Emergentes (GEPAD, por sus siglas en inglés) con miembros como el Dr. James Crowe y el Dr. Robert Carnahan del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, la Dra. Erica Ollman Saphire del Instituto de Inmunología La Jolla, y la Dra. Frances Eun-Hyung Lee de la Universidad Emory University, con el objetivo de acelerar el descubrimiento de anticuerpos neutralizantes en muestras de sangre de pacientes. Procesar las valiosas muestras de sangre y las frágiles células puede ser todo un reto con las tecnologías tradicionales. El consorcio aprovechará la plataforma Beacon de Berkeley Lights para descubrir anticuerpos con la sangre de pacientes recuperados como base para desarrollar tratamientos, principalmente contra el COVID-19.

Mientras los investigadores de todo el mundo caracterizan rápidamente el virus SARS-CoV-2, seleccionar linfocitos B que expresen un anticuerpo neutralizante del SARS-CoV-2 sigue siendo un reto notable y un proceso lento. En el organismo hay miles de millones de linfocitos B. Cuando un paciente se recupera de la infección por SARS-CoV-2, genera linfocitos B específicos contra el virus; sin embargo, algunos linfocitos B producen anticuerpos que se unen al virus, pero no protegen frente a él. Por eso, encontrar los linfocitos B concretos que eliminan o neutralizan el virus es muy raro. Es como buscar una aguja en un pajar. Las tecnologías existentes solo pueden encontrar proteínas de unión, pero no neutralizantes, por lo que los investigadores se ven obligados a secuenciar y reexpresar el anticuerpo de los linfocitos B no específicos, lo que consume mucho tiempo y recursos. El sistema Beacon y el ensayo de neutralización vírica están diseñados para tratar este problema buscando la función neutralizante en linfocitos individuales en un solo día.

El objetivo primario del consorcio GEPAD es facilitar la respuesta terapéutica más rápida ante los patógenos emergentes. El consorcio GEPAD invita a todo aquel interesado en participar en este flujo de trabajo de neutralización vírica y en mejorar la tecnología actual a ponerse en contacto y unirse a ellos para formar una barrera defensora mundial contra las enfermedades causadas por patógenos emergentes. Los miembros podrán descubrir rápidamente posibles tratamientos con muestras de sangre muy pequeñas de pacientes en recuperación; tanto agudos como convalecientes. El consorcio está repitiendo y mejorando rápidamente el flujo de trabajo de neutralización vírica que se ejecuta en la plataforma de Berkeley Lights y espera que más colaboradores se animen a participar en la lucha contra esta epidemia y que estemos mejor preparados para la siguiente.

"Hemos querido estudiar la capacidad antivírica de los anticuerpos segregados por los linfocitos B humanos desde hace mucho, pero los instrumentos y protocolos para llevar a cabo los estudios necesarios no existían. Nuestra unión con Berkeley Lights para desarrollar enfoques innovadores para esta tarea de biología unicelular se está convirtiendo en realidad", dijo el Dr. James Crowe, director del Centro de Vacunas Vanderbilt.

"Hemos desarrollado medios de supervivencia especializados para plasmocitos y concebimos su uso para una rápida selección inicial de los raros anticuerpos monoclonales específicos", explicó la Dra. Lee. "Berkeley Lights, junto con este consorcio, hará de este método una realidad para los anticuerpos neutralizantes ante el COVID-19. Esperemos que sea de ayuda en esta pandemia para salvar vidas".

"Tenemos la oportunidad de movilizar rápidamente algo que podría proteger a los trabajadores al frente, o tratar a los que ya han sido infectados", explicó la Dra. Saphire. "Aún no hay vacunas disponibles. Ofrecer algo de inmunidad inmediata con anticuerpos podría salvar la vida de los que no se han vacunado o no pueden hacerlo, o incluso si las futuras vacunas no protegen completamente".

"El COVID-19 es una grave amenaza para nuestra salud, nuestro modo de vida y para la economía mundial", dijo el Dr. Eric Hobbs, consejero delegado de Berkeley Lights. "Estamos comprometidos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para desarrollar ensayos y flujos de trabajo que los investigadores y los desarrolladores de tratamientos puedan usar para descubrir rápidamente anticuerpos clave para estos tratamientos".

Acerca del Centro Médico de la Universidad VanderbiltEl Centro Médico de la Universidad Vanderbilt (VUMC) es uno de los principales centros médicos académicos del país. Como parte de su proyecto de investigación, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt, el Centro de Vacunas Vanderbilt participa en el programa Plataforma por la Protección ante Pandemias (P3) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de EE. UU. (DARPA, por sus siglas en inglés), un acuerdo cooperativo de cinco años para desarrollar tratamientos protectores con anticuerpos que puedan ofrecerse al personal sanitario en 60 días desde el brote de las enfermedades víricas en cualquier parte del mundo

Acerca del Instituto de Inmunología La JollaEl Instituto de Inmunología La Jolla se dedica a entender las complejidades y el poder del sistema inmunitario para aplicar ese conocimiento a fomentar la salud humana y a prevenir una gran variedad de enfermedades. Desde su fundación en 1988 como organización de investigación independiente y sin ánimo de lucro, el Instituto ha realizado numerosos avances hacia su objetivo último: life without disease® (la vida sin enfermedad).

Acerca de la UniversidadLa Universidad Emory es una de las principales universidades investigadoras del mundo. Su misión es crear, conservar, enseñar y aplicar el conocimiento al servicio de la humanidad. El esfuerzo de Emory está dirigido por la Dra. Lee, del Departamento Pulmonar, de Alergias, Cuidados Intensivos, y Sueño, del Centro Lowance de Inmunología Humana y el Centro de Vacunas Emory. Contribuye con métodos de cultivo desarrollados en su laboratorio que aumentan considerablemente la supervivencia de linfocitos B y plasmocitos, lo que facilita el aislamiento de células extremadamente raras que producen los anticuerpos de interés. El trabajo de la Dra. Lee recibe financiación de los NIH, el Centro Lowance, la Fundación Gates y la Alianza de Investigación de Georgia.

