(Información remitida por la empresa firmante)

- Berlin Heals pone en marcha el ensayo clínico internacional C-MIC IV, aleatorizado, doble ciego y controlado con procedimiento simulado

Comunicado emitido por Berlin Heals Holding AG

ZUG, Suiza, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Berlin Heals Holding AG, una empresa de dispositivos médicos en fase clínica que desarrolla una terapia de microcorrientes pionera en su categoría para la insuficiencia cardíaca, ha anunciado hoy el inicio del ensayo internacional C-MIC IV y la realización del primer implante en un paciente. Este nuevo ensayo se basa en el estudio C-MIC III, el cual introdujo un método de implantación menos invasivo, realizado de forma ambulatoria en una sala de cateterismo cardíaco. El C-MIC IV supone la primera evaluación de la terapia de microcorrientes mediante un ensayo clínico doble ciego controlado con simulación, en el que los pacientes son asignados aleatoriamente, en una proporción 1:1, a recibir el tratamiento activo o una intervención simulada.

El estudio incluirá a 60 pacientes de seis países europeos: España, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Los participantes presentarán insuficiencia cardíaca sintomática, de etiología isquémica o no isquémica, con una fracción de eyección reducida superior al 20 %. Esto supone una ampliación considerable de la población de estudio en comparación con investigaciones anteriores. A todos los pacientes se les implantarán dispositivos, pero desconocerán si la terapia está activada o desactivada. Con la finalización del estudio CMIC-IV, Berlin Heals ampliará la experiencia clínica con la tecnología de microcorrientes a más de 120 pacientes con insuficiencia cardíaca.

El primer paciente recibió un implante en Kragujevac, Serbia, y fue tratado por el doctora Miodrag Sreckovic, jefa de Cardiología Intervencionista del Centro Clínico Universitario de Kragujevac.

John Brumfield, consejero delegado de Berlin Heals, señaló: El inicio del ensayo internacional CMIC-IV marca un momento crucial para Berlin Heals, a medida que seguimos consolidando un sólido conjunto de evidencias para esta terapia innovadora.

El doctor Faouzi Kallel, director científico de Berlin Heals, añadió: CMIC-IV es el segundo ensayo aleatorizado sobre la terapia de microcorrientes; este estudio profundiza en la caracterización de su seguridad y eficacia, lo cual servirá de base para el diseño de nuestro ensayo fundamental (IDE) previsto.

Realizar ensayos aleatorizados, doble ciego y controlados mediante puede resultar complejo cuando se trata de dispositivos médicos implantables, debido a la dificultad de mantener el enmascaramiento, señaló el investigador principal a nivel global, Stefan Anker, profesor de medicina en la Charité. Dado que la terapia de microcorrientes no es percibida por el paciente y que la asignación del tratamiento puede mantenerse oculta para los médicos encargados de la evaluación, el estudio CMIC-IV nos permite valorar esta terapia mediante un diseño riguroso, doble ciego y controlado mediante simulación.

Berlin Heals Holding AG es una sociedad anónima suiza fundada en 2014. La tecnología C-MIC de la empresa suministra una microcorriente eléctrica constante al corazón, generando un campo eléctrico localizado diseñado para mejorar la función cardíaca. Los hallazgos clínicos obtenidos hasta la fecha sugieren que este enfoque podría proporcionar mejoras tempranas y sostenidas en pacientes que padecen insuficiencia cardíaca crónica.

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