- Los BESS C&I Aqua-E261 y Aqua-X261 de próxima generación de CLOU debutan en la Solar Energy Expo Warsaw y ganan el premio en la categoría ESS

VARSOVIA, Polonia, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CLOU Electronics, proveedor de sistemas de almacenamiento de energía Tier 1 de BNEF, presentó sus sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por líquido de última generación para uso comercial e industrial (C&I), los Aqua-E261 y Aqua-X261, durante la Solar Energy Expo. La compañía también presentó su cartera de soluciones integradas, incluyendo la serie Aqua-C3.0 de sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por líquido a escala de servicios públicos.

Por sus productos y soluciones pioneros, CLOU recibió el Premio a la Excelencia en la Categoría de Almacenamiento de Energía de la empresa organizadora de la exposición PTAK WARSAW EXPO, lo que le otorga un prestigioso reconocimiento de la industria por el avance de la tecnología de almacenamiento de energía y la ampliación de aplicaciones.

La tecnología de almacenamiento de energía está acelerando la transición energética en Europa, ayudando a las empresas a reducir significativamente los costes de electricidad mediante escenarios como la reducción de picos y el relleno de valles, el consumo fotovoltaico (FV) y el arbitraje eléctrico, mientras que la respuesta a emergencias en milisegundos garantiza la continuidad de las operaciones críticas. Sin embargo, la industria se enfrenta a tres retos clave: eliminar los cuellos de botella en los ingresos, impulsar la eficiencia operativa y reforzar las defensas de seguridad.

Sistemas de almacenamiento C&I Aqua-E261 y Aqua-X261: Máxima seguridad, máxima rentabilidad

Como productos estrella de la serie de almacenamiento de energía C&I refrigerado por líquido de CLOU, Aqua-E261 y Aqua-X261 están equipados con celdas de batería de 314 Ah y una capacidad de almacenamiento de energía de hasta 261 kWh. Ambos modelos cuentan con la certificación IEC, UN y CE. El Aqua-X261 es el primer sistema integrado FV y de almacenamiento de energía de CLOU, que ofrece un módulo FV y STS opcional de 120 kW.

Máxima seguridad

En el circuito eléctrico, ambos productos cuentan con protección contra sobrecorriente de cuatro niveles en los niveles de paquete, clúster, PCS y gabinete para lograr un apagado preciso y rápido nivel por nivel. En el circuito térmico, se aplica un diseño de seguridad de sistema de tres capas: alerta temprana, ventilación por extracción y protección contra incendios, para una intervención proactiva ante una fuga térmica. La ventilación activa, combinada con la supresión de incendios a nivel de gabinete, protege aún más los activos adyacentes.

La monitorización inteligente con IA proporciona datos en tiempo real, detecta anomalías en las celdas y riesgos de fuga térmica, y mitiga los daños causados por esta. Además, la solución europea aloja plataformas centrales de control y monitorización en servidores locales, cumpliendo con los estrictos estándares de fiabilidad de la región.

Máxima rentabilidad

En términos de ingresos, el producto logra una diferencia de temperatura de celda de ≤2,5°C mediante una disipación de calor equilibrada a nivel de paquete y celda, lo que prolonga la vida útil del sistema en 2 años con dos cargas y dos descargas diarias.

La tecnología patentada de control de temperatura con IA de Midea reduce el consumo de energía auxiliar en un 30% con pérdidas estáticas ultrabajas. En combinación con un PCS de alto rendimiento y una estrategia de programación inteligente del sistema de gestión de energía (EMS), el sistema alcanza una eficiencia máxima de ≥ 90%.

El diseño modular estandarizado permite una expansión flexible de la capacidad, mientras que la puesta en marcha previa in situ reduce el tiempo de construcción en un 50%. El EMS mejorado ofrece operaciones y mantenimiento inteligentes. Un sistema de diagnóstico con IA realiza análisis de fallos en tiempo real, permite actualizaciones de algoritmos cada 15 minutos y optimiza dinámicamente la programación para maximizar la eficiencia del ciclo.

Sistemas de almacenamiento a escala de servicios públicos Aqua-C: Máximo rendimiento, alcance global

Además de las nuevas ofertas de almacenamiento comercial e industrial, CLOU presentó múltiples sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por líquido a escala de servicios públicos. Su producto estrella, el Aqua-C2.5, ya en implementación comercial global, logra avances en seguridad, rendimiento e innovación integrada. Como el primer sistema a escala de servicios públicos de CLOU con tecnología de núcleo PCS de cadena de desarrollo propio, supera las estrictas normativas norteamericanas, europeas e internacionales. Este producto permite la penetración en el mercado mundial, lo que demuestra el doble liderazgo de CLOU en tecnología de almacenamiento de energía y ejecución comercial.

Basándose en las tecnologías principales del Aqua-C2.5, CLOU lanzó los sistemas de almacenamiento de energía refrigerados por líquido Aqua-C3.0 y Aqua-C3.0 Pro en 2025, respondiendo a la tendencia de aplicación en la era actual de las celdas grandes. Entre ellos, el Aqua-C3.0 incorpora una celda de batería de alta densidad energética de 587 Ah, con una capacidad de 6,25 MWh en un solo gabinete. Gracias a la tecnología de balanceo activo de desarrollo propio de CLOU, el sistema de control de carga de cadena (PCS) y el diseño integrado de CA/CC, la capacidad de descarga durante todo el ciclo de vida se incrementa en un 4% y se alcanza un RTE del sistema ≥91,5%.

El Aqua-C3.0 Pro incorpora una celda de ultra gran capacidad de más de 600 Ah, con una capacidad de hasta 7,354 MWh en un solo gabinete. Con múltiples innovaciones tecnológicas como tecnología de enfriamiento directo, balanceo activo, SIC string PCS y arquitectura CTR integrada, logra un salto significativo en eficiencia del sistema, seguridad y conveniencia de operación y mantenimiento, definiendo sistemas de almacenamiento de energía de nueva generación.

Midea Group impulsa el empoderamiento y acelera la implementación global

Los productos y soluciones de almacenamiento de energía de CLOU se han implementado a nivel mundial. En Europa, los pedidos acumulados de proyectos a gran escala superan los 1,5 GWh, abarcando Grecia, Bulgaria, Rumanía y Macedonia del Norte. Para el almacenamiento comercial e industrial, CLOU opera más de 250 plantas en China, más de 20 en el Sudeste Asiático y más de 50 en Europa (Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza, Polonia y Chequia). Estas plantas europeas permiten escenarios de aplicación integrales, incluyendo la reducción de picos y el llenado de valles, el control de la demanda, la integración de energía fotovoltaica y almacenamiento, y las centrales eléctricas virtuales.

El importante crecimiento de CLOU en los mercados globales de almacenamiento de energía sienta las bases para su futuro. En este momento crucial, Midea Group estableció su División de Negocios de Nuevas Energías en diciembre de 2025. Como eje central de la estrategia energética de Midea, CLOU aprovechará los amplios recursos del grupo, con su I+D respaldado plenamente por el Centro de Investigación Corporativa. Gracias al amplio apoyo de Midea Group, CLOU reforzará sus capacidades y acelerará su expansión global.

Contacto empresarial: Xiaojun MaoResponsable general del BESS Global Key Account DepartmentCLOU Electronics Co., Ltd.Email: maoxiaojun@szclou.comPágina web: www.clouess.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863422/CLOU_received_Excellence_Award_Energy_Storage_Category_exhibition_organizer_PTAK.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2863423/Aqua_E261_Aqua_X261_C_I_Storage_Systems.jpg

