El bestseller brasileño que explica cómo piensan los candidatos se publica en castellano - Alberto Lage & Iracema Rezende

(Información remitida por la empresa firmante)

“Cabeza de Candidato: Dentro de la mente del poder | Lecciones de campañas en Brasil”

Madrid, 16 de abril de 2026.-

El exitoso libro brasileño sobre campañas políticas “Cabeça de Candidato” llega ahora al público de habla hispana con la publicación de su edición “Cabeza de Candidato: Dentro de la mente del poder | Lecciones de campañas en Brasil”. Disponible en formato físico en Amazon y también en su versión para Kindle, mostrará al público las lecciones que se han podido aprender en las últimas experiencias electorales en Brasil. La obra, escrita por el consultor político Alberto Lage y la psicóloga Iracema Rezende, ofrece una mirada poco habitual sobre los procesos electorales, centrándose en las facetas emocionales y personales que influyen en los candidatos durante una campaña electoral y en las decisiones que se toman.

Publicado originalmente en septiembre de 2025, el libro alcanzó rápidamente los primeros puestos en los rankings de Amazon Brasil en las categorías de Elecciones, Política y Ciencias Sociales. La versión en español ha sido traducida por Marcus Vinicius Baldo, cofundador de Compol Brasil.

“A diferencia de muchos manuales tradicionales centrados en encuestas o modelos de datos, el libro pone el foco en los factores humanos que suelen determinar decisiones clave en una campaña”, explican. Emociones como el miedo, el ego o la inseguridad ocupan un lugar central en la obra, que se basa en décadas de experiencia profesional de sus autores para analizar el lado más humano de las disputas por el poder.

El resultado es una narrativa que cuestiona los enfoques habituales de la política y plantea que, detrás de cada estrategia, existe también una lucha personal. Según los autores, candidatos y asesores operan bajo presiones que rara vez aparecen en el debate público.

Mientras que la edición brasileña incluye un nuevo prefacio del politólogo Felipe Nunes, una de las principales referencias en análisis electoral en Brasil, el prólogo de la edición en español está firmado por Paulo Carlos López-López, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela y portavoz del Movimiento Sumar Galicia.

Con una sólida acogida en Brasil, se presenta como un análisis de referencia sobre las campañas contemporáneas y como una invitación a comprender qué ocurre realmente detrás de escena en la política electoral.

De Brasil a una audiencia internacional

El lanzamiento internacional del libro coincide con la participación de Alberto Lage en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se celebrará del 21 al 23 de abril en Montevideo. En el encuentro, el consultor compartirá espacio con estrategas y especialistas para analizar el marketing político brasileño y su creciente influencia en el ámbito internacional.

No hay que olvidar que las dinámicas de campaña desarrolladas en Brasil despiertan un interés creciente en otros países de América Latina, donde los sistemas electorales comparten similitudes estructurales y culturales que necesitan ser comprendidos por el gran público.

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Emisor: Alberto Lage & Iracema Rezende

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