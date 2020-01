COMUNICADO: Bett lanza su Consejo Global de Educación

Publicado 08/01/2020 16:50:14 CET

- Bett lanza su Consejo Global de Educación que debatirá sobre el futuro de la educación en vivo en Bett 2020

LONDRES, 8 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El Consejo Global de Educación es una nueva iniciativa de Bett, la serie de eventos educativos líder en el mundo. Una fuerza motriz de visionarios de algunas de las mayores marcas globales e instituciones educativas del mundo, el CGE formará parte de un debate en vivo en Bett el viernes 24 de enero en The Arena at ExCeL London donde los miembros del consejo compartirán sus pensamientos sobre los peligros y oportunidades para la clase de 2030.

El Consejo Global de Educación busca sentar las pautas de la educación globalmente. Junto con el presidente de Bett, Jose Papa (anterior MD, Cannes Lions), el Consejo dirigirá la transformación de la innovación de la educación global mientras define el ecosistema de la educación mundial.

Los miembros del Consejo Global de Educación son:

Jose Papa, presidente del Ilse Howling, presidente del Education Consejo Global de Development Trust Educación de Bett y cofundador de Trace Academia --- Mary Apea Ashun, Rt Hon Jim Knight, antiguo Ministro de directora, Ghana Escuelas para el Reino Unido, International School; presidente de Whole Education y miembro de la junta, director de Educación de TES Association of International Schools Africa --- Eric C Abrams, director de Julia Moffat, fundadora del Future Inclusión, Stanford Learning Fund University Graduate School of Education --- Raya Bidshari, emprendedor Vikas Pota, presidente de la Junta de en serie, escritor, administradores de Varkey Foundation formador, futurista, Awecademy --- Claudia Costin, Centro de Mark Sparvell, líder de pensamiento de Excelencia e Innovación educación, Microsoft en Políticas Educativas y antigua secretaria de Educación, Río de Janeiro --- Dr Ger Graus, director global de Educación, KidZania ---

El grupo filial de Bett celebró su primera reunión virtual en 2019 y compartió y comparó sus experiencias de educación en su propia región y entorno. Estuvieron de acuerdo en que, globalmente, no solo somos el comienzo para desbloquear el potencial transformador de la tecnología en la educación. El Consejo acordó que su objetivo será impulsar la conversación progresiva y divulgar la información patentada para ayudar a impulsar un progreso continuado.

Como presentador del Consejo Global de Educación, Bett tiene una sinergia natural con él. Ambas son comunidades de pensadores sobre el futuro de la educación y el impacto que la tecnología puede tener en el sector. La feria Bett es el lugar ideal para reunir al Consejo para debatir y activar un verdadero capital intelectual que pueda influir en la práctica educativa, la investigación y la política en todo el mundo.

Jose Papa comentó: "Como presidente del Consejo Global de Educación de Bett, estoy encantado de continuar el debate sobre el futuro de la educación en Bett 2020. Aunque sigue siendo una organización bastante joven, el Consejo Global de Educación ya ha reunido a líderes de pensamiento y pioneros de todo el sector educativo para poner en marcha debates globales cruciales sobre la educación y hacia dónde se dirige. Mis compañeros del Consejo cuentan con una gran cantidad de conocimientos y experiencia y estoy emocionado por ver a dónde nos llevarán las discusiones este año."

Ilse Howling, presidente del Education Development Trust, añadió: "Es un verdadero honor formar parte del Consejo Global de Educación. Como Presidente del Education Development Trust, he visto cómo la educación puede transformar vidas y un diálogo global informado y creativo sobre la educación es parte integral de eso. Estoy seguro de que reunir a los líderes de pensamiento de esta manera hará avanzar el pensamiento y el trabajo revolucionario en la educación. Espero poder ser parte de la discusión en Bett 2020."

La Dra. Mary Ashun, directora de Ghana International School, dijo: "Son iniciativas como el Consejo Global de Educación las que realmente elevan a Bett a un estatus superior al de solo eventos. Nunca ha sido más importante llevar a cabo discusiones mundiales sobre la educación, ya que estamos en la cúspide de lo que podría ser una transformación generacional para la educación. En el centro de todo lo que hace el Consejo está nuestro enfoque en los alumnos y nos aseguramos de que estamos teniendo estos debates para su futuro."

Acerca de Bett

Bett es el punto de encuentro global para la comunidad de la tecnología de la educación. Una marca de confianza con más de 35 años de historia, Bett es ahora una serie de eventos mundiales que promueven el descubrimiento de tecnología y conocimiento para mejorar el aprendizaje a lo largo de la vida. Atrae a más de 60.000 educadores, líderes y médicos junto con más de 1.255 proveedores de tecnología en todo el mundo. La serie global de Bett cubre eventos en el Reino Unido, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África.

Acerca de Hyve Group

Hyve Group plc es un negocio de eventos globales de próxima generación cuyo propósito es crear eventos ineludibles, donde clientes de todos los rincones del mundo compartan momentos extraordinarios y den forma a la innovación de la industria. Hyve Group plc fue anunciado como la nueva marca de ITE Group plc en septiembre de 2019, tras su importante transformación en el marco del programa de Transformación y Crecimiento (TAG). Nuestra visión es crear la cartera líder mundial de eventos imprescindibles basados en contenido que ofrezcan una experiencia excepcional y un retorno de la inversión para nuestros clientes.

Los miembros del Consejo Global de Educación se pueden consultar aquí: https://www.bettshow.com/global-education-council [https://www.bettshow.com/global-education-council]

www.bettshow.com [http://www.bettshow.com/]

