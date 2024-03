Beyoncé lanza COWBOY CARTER (1)

COWBOY CARTER IS AVAILABLE NOW

EL OCTAVO ÁLBUM DE ESTUDIO, DE LA ARTISTA MÁS INNOVADORA DEL MUNDO, LLEGA DESPUÉS DE UN LANZAMIENTO MONUMENTAL DE DOS CANCIONES COMO UN GUIÑO MULTIGÉNERO SIN LÍMITES A LA CULTURA COUNTRY AMERICANA

EL HISTÓRICO "TEXAS HOLD 'EM" ATERRIZÓ EN NUEVE GÉNEROS DIFERENTES EN LAS LISTAS DE MÚSICA DE EE.UU. Y EN EL N° 1 EN VARIOS TERRITORIOS INTERNACIONALES, LO QUE CONVIERTE A BEYONCÉ EN LA PRIMERA ARTISTA FEMENINA NEGRA EN ALCANZAR EL N° 1 EN LA LISTA DE CANCIONES DE HOT COUNTRY Y EN EL HOT 100 GRÁFICO CON UNA CANCIÓN COUNTRY.

El octavo álbum de estudio de Beyoncé ya está disponible en todo el mundo. act ii COWBOY CARTER llega hoy tras el exitoso lanzamiento de dos sencillos principales, "TEXAS HOLD 'EM" y "16 CARRIAGES" el 11 de febrero, el domingo de la Superbowl.

"TEXAS HOLD 'EM" aterrizó en nueve géneros diferentes en las listas musicales de EE.UU., incluidos Pop, Hot AC, Country, Rhythmic, Urban y R&B, e hizo historia al convertirse Beyoncé en la primera artista femenina negra en alcanzar el número 1 en la lista Hot Country Songs y el número 1. en la lista Hot 100 con una canción country. También pasó cuatro semanas en la cima de las listas musicales del Reino Unido.

COWBOY CARTER, producida por Beyoncé, trata sobre géneros, todos ellos, aunque profundamente arraigados en el Country. Este es el trabajo de una artista que prospera en su libertad para crecer, expandirse y crear ilimitadamente. No se disculpa ni busca permiso para elevar, amplificar y redefinir los sonidos de la música, mientras desmantela las falsas normas aceptadas sobre la cultura americana. Rinde homenaje al pasado, honrando a los pioneros musicales del country, el rock, la música clásica y la ópera.

El álbum es una cornucopia de sonidos que a Beyoncé le encantan y que creció escuchando, entre visitas y eventualmente actuaciones en el Houston Rodeo: Country, Rhythm & Blues original, Blues, Zydeco y Black Folk. El álbum se envuelve en pura instrumentación en un auténtico gumbo de celebración de sonidos utilizando, entre otros, el acordeón, la armónica, la tabla de lavar, la guitarra acústica, el ukelele bajo, la guitarra de pedal steel, un Vibra-Slap, la mandolina, el violín, el órgano Hammond B3, el piano de cola y el banjo. También hay muchos aplausos, pasos de herradura, pisotones de botas en pisos de madera y sí, esos son los clavos de Beyoncé como percusión.

"El placer de crear música es que no hay reglas", dijo Beyoncé. "Cuanto más veo evolucionar el mundo, más siento una conexión más profunda con la pureza. Con inteligencia artificial y filtros y programación digitales, quería volver a instrumentos reales y usé instrumentos muy antiguos. No quería algunas capas de instrumentos como cuerdas, especialmente guitarras, y órganos perfectamente afinados. Mantuve algunas canciones crudas y me incliné hacia el folk. Todos los sonidos eran tan orgánicos y humanos, las cosas cotidianas como el viento, los chasquidos e incluso el sonido de los pájaros y las gallinas, los sonidos de la naturaleza."

Y la inspiración tiene en cuenta además la cultura sureña y occidental más allá de la música, el Rodeo, las películas del Oeste y las historias de los vaqueros originales del Oeste. Fue en el Rodeo donde vio por primera vez la diversidad y la camaradería entre la gente que ama la música Country y un estilo de vida americano, impregnado de comunidad, ofertas culinarias, parrillas y ropa del Oeste. Y era para todos. Entre la multitud había vaqueros negros, hispanos y nativos americanos, que aportaron su valiosa y auténtica contribución a la cultura. Sus historias son sinónimo de la historia estadounidense.

La música se envuelve en una apasionada y audaz narración que cautiva al oyente con la conocida y poderosa voz de Beyoncé en el centro. Su voz hace brillar una luz cegadora sobre una narración impregnada de verdad, revelando historias ocultas y deleitando con toda la magia que se busca cuando se emprende un viaje intencionado de vuelta a las raíces. Beyoncé es una estudiosa de la historia, y continúa la clase magistral de música americana que comenzó con act i RENAISSANCE en 2022, que fue una inmersión profunda en la música de baile y sus creadores, y la celebración de aquellos que vivieron con alegría a pesar de que se les hiciera sentir como marginales.

En COWBOY CARTER el trabajo de una artista que creó en sus propios términos, en ausencia de reglas, persiste con audacia. Las canciones acarician, acunan y alientan la curiosidad del oyente a través de 27 regalos de sorpresas revolucionarias, borrando las limitaciones impuestas a la música basada en géneros. Como productora, Beyoncé explora y experimenta con cambios de acordes y tonalidades mezclando géneros sin esfuerzo, modificando y combinando lo inesperado para derribar cada muro de confinamiento musical. Es un trabajo poco común que podría albergar tan perfectamente remakes de clásicos como "BLACKBIIRD" de The Beatles y "JOLENE" de Dolly Parton con creaciones sonoramente diversas como "SWEET HONEY BUCKIN", "RIIVER DANCE" y "II MOST WANTED".

"Mi proceso es que normalmente tengo que experimentar", comentó Beyoncé. "Disfruto estar abierta a tener la libertad de sacar todos los aspectos de las cosas que amo y por eso trabajé en muchas canciones. Grabé probablemente 100 canciones. Una vez hecho esto, puedo armar el rompecabezas y darme cuenta de las consistencias y los temas comunes, y luego crear un cuerpo sólido de trabajo."

El álbum es realmente un experimento. Cada canción es su propia versión de una película del oeste reinventada. Se inspiró en películas como "Five Fingers For Marseilles", "Urban Cowboy", "The Hateful Eight", "Space Cowboys", "The Harder They Fall" y "Killers of the Flower Moon", y a menudo proyectaba las películas en una pantalla durante el proceso de grabación. Algunos aspectos de la percusión se inspiraron en la banda sonora de 'O Brother, Where Art Thou?', donde era más Bluegrass. Este cuerpo de trabajo ondula desde el canto de vaqueros y Blaxploitation hasta spaghetti westerns y fantasía con Beyoncé entretejiendo experiencias personales, honrando la historia negra, hasta la construcción exagerada del carácter. El vinilo de edición limitada representa un micrófono con la forma de un arma ala Thelma y Louise huyendo de la ley, pero el arma es una realidad invisible, hiperexagerada.

El personaje, Cowboy Carter, nació de estas experiencias y se inspiró en los vaqueros negros originales del oeste americano. La palabra vaquero en sí se usó de manera despectiva para describir a los antiguos esclavos como "muchachos", que eran los más hábiles y tenían los trabajos más duros de manejar caballos y ganado por igual. Al destruir la connotación negativa, lo que queda es la fuerza y la resistencia de estos hombres que fueron la verdadera definición de la fortaleza occidental.

Si bien RENAISSANCE fue un renacimiento declarado después de la pandemia, COWBOY CARTER es una frecuencia declarativa y un cambio académico, a medida que el mundo se prepara para cambiar nuevamente, que redefine y reconstruye lo que es Country y Americana, y quién puede ser incluido. El álbum abre con "AMERIICAN REQUIEM", una alarma parecida a un himno que incinera viejas ideas sobre el arte y las personas que lo crean.

Beyoncé se instaló con un grupo estelar de colaboradores, incluidos The-Dream, Pharrell, NO I.D., Raphael Saadiq, Ryan Tedder, Ryan Beatty, Swizz Beatz, Khirye Tyler, Derek Dixie, Ink, Nova Wav, Mamii, Cam, Tyler Johnson, Dave Hamelin y Shawn "JAY-Z" Carter para encontrar las gemas secretas de cada canción. El proceso, que a veces tardó años en realizarse, a menudo significó combinar piezas de diferentes grabaciones, cambiar la instrumentación aquí, agregar una caja allá, para aterrizar en el lugar perfecto en el momento adecuado.

"Este álbum llevó más de cinco años", dijo. "Ha sido realmente fantástico tener el tiempo y la gracia para poder tomarme mi tiempo con esto. Inicialmente iba a sacar a COWBOY CARTER primero, pero con la pandemia, había demasiada pesadez en el mundo. Queríamos bailar. Merecíamos bailar. Pero tenía que confiar en el tiempo de Dios."

Y la alianza musical aquí incluye contribuciones de una impresionante lista de artistas como vocalistas, músicos y oradores, incluidos Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Stevie Wonder, Chuck Berry, Mylie Cyrus, Post Malone, Jon Batiste, Rhiannon Giddens, Nile. Rodgers, Robert Randolph, Gary Clark, Jr., Willie Jones, Brittney Spencer, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell y Tiera Kennedy.

COWBOY CARTER es el brebaje musical que no esperabas de la artista y productora más innovadora del mundo, quien ha convertido en norma traspasar los límites al ofrecer arte que desafía los sentidos. Se trata de cultura, legado y una adición fundamental al cancionero americano del talento más importante y creativo en un siglo.

"Creo que la gente se sorprenderá porque no creo que esta música sea lo que todos esperan", dijo Beyoncé, "pero es la mejor música que he hecho jamás."

LISTA DE CANCIONES DE COWBOY CARTER:

1. AMERIICAN REQUIEM2. BLACKBIIRD3. 16 CARRIAGES4. PROTECTOR5. MY ROSE6. SMOKE HOUR ★ WILLIE NELSON7. TEXAS HOLD 'EM8. BODYGUARD9. DOLLY P10. JOLENE11. DAUGHTER12. SPAGHETTII13. ALLIIGATOR TEARS14. SMOKE HOUR II15. JUST FOR FUN16. II MOST WANTED17. LEVII'S JEANS18. FLAMENCO19. The LINDA MARTELL SHOW20. YA YA21. OH LOUISIANA22. DESERT EAGLE23. RIIVER DANCE24. II HANDS II HEAVEN25. TYRANT26. SWEET ★ HONEY ★ BUCKIIN'27. AMEN

