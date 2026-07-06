Beyoncé lanza su nueva canción, "Morning Dew (Donk)", en un evento especial el 4 de julio para sus fans

(Información remitida por la empresa firmante)

Este lanzamiento supone un hito dentro del inicio de una cuenta regresiva de 60 días para conmemorar la reedición de "B'day", su revolucionario segundo álbum, lanzado el 4 de septiembre de 2006, día de su 25 cumpleaños.

"Morning Dew (Donk)" estará disponible en todas las plataformas de streaming a las 9:00 a. m. (hora del este de Estados Unidos)

NUEVA YORK, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Beyoncé celebra el 4 de julio con un regalo especial para sus fans: el lanzamiento de "MORNING DEW (DONK)", una nueva canción que también da inicio a una cuenta regresiva de 60 días para su próximo cumpleaños, y también la reedición de B'DAY, su innovador segundo álbum, que se lanzó hace ya dos décadas, el 4 de septiembre de 2006.

Escrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Pharrell Williams, "MORNING DEW (DONK)" es la primera canción nueva que ofrece la artista mundial en dos años, y es un guiño directo a su leal BeyHive para conmemorar la próxima celebración épica de su cumpleaños.

La canción, que se va a incluir en la edición del 20º aniversario de B'DAY, viene acompañada de un video con la letra que reutiliza imágenes antiguas, y que ha sido dirigido por su colaborador habitual, Cliff Watts. Fue Cliff Watts quien fotografió la icónica portada de Beyoncé para Sports Illustrated Swimsuit con motivo de su 25 cumpleaños.

B'DAY fue el segundo álbum número uno de Beyoncé, con ventas de 541.196 copias en su primera semana tras su lanzamiento mundial el 4 de septiembre de 2006 y en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2006.

El debut en el número uno de la lista Billboard 200 de Estados Unidos se repitió internacionalmente, incluyendo Japón, donde tardó menos de tres días en alcanzar la cima de la lista internacional de álbumes.

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