Beyond Alliance: Empresas líderes destinarán 100 millones de dólares a reducir supercontaminantes

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW HAVEN, Conn., 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo de importantes empresas mundiales anunció hoy una iniciativa de 100 millones de dólares para acelerar la reducción de supercontaminantes: poderosos agentes de calentamiento como el metano, el carbono negro y los gases refrigerantes que son responsables de aproximadamente la mitad de todo el calentamiento climático hasta la fecha y pueden contribuir a la contaminación atmosférica dañina.

Esta nueva iniciativa, la Iniciativa de Acción contra los Supercontaminantes, busca generar beneficios positivos para el clima, la salud y la economía mediante el aumento de la financiación de proyectos que reduzcan estos contaminantes, a menudo de corta duración pero muy potentes. A través de esta iniciativa, empresas como Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce y Workday identificarán y financiarán proyectos de alto impacto dirigidos a los supercontaminantes en todo el mundo. El objetivo de esta iniciativa es destinar 100 millones de dólares hasta 2030 para impulsar acciones en áreas donde es fundamental avanzar.

"Los supercontaminantes son una parte fundamental de la ecuación para limitar el calentamiento atmosférico. Los expertos coinciden en que eliminarlos donde sea posible es una de las herramientas más poderosas que tenemos para generar un impacto a corto plazo, desempeñando un papel vital y complementario a la eliminación del CO2. En Google nos complace unirnos a nuestros colegas para acelerar el progreso en la eliminación de los supercontaminantes", declaró Randy Spock, director de Créditos y Eliminaciones de Carbono de Google.

Los supercontaminantes provienen de fuentes como la producción de energía, la agricultura, los residuos y los sistemas de refrigeración. Aunque los más comunes permanecen en la atmósfera menos tiempo que el dióxido de carbono, pueden retener el calor con una potencia de decenas a miles de veces mayor, lo que convierte su reducción en una de las maneras más rápidas de frenar el calentamiento a corto plazo.

Ya existen numerosas soluciones rentables para reducir los supercontaminantes. El metano por sí solo causa aproximadamente un tercio del calentamiento actual a corto plazo, y su reducción global podría evitar más de 1 billón de dólares en daños al mercado para 2050.

La acción rápida contra los supercontaminantes también puede generar importantes beneficios humanos y ambientales. Según el análisis, una reducción drástica podría evitar más de medio grado Celsius de calentamiento para 2050, prevenir millones de muertes prematuras por contaminación atmosférica cada año y proteger decenas de millones de cultivos anualmente. Por lo tanto, reducir los supercontaminantes es una de las maneras más efectivas e inmediatas de frenar el calentamiento a corto plazo, lo que lo convierte en un freno de emergencia crucial para el planeta.

"Reducir los supercontaminantes es una de las mejores maneras de limitar el calentamiento a corto plazo, lo que genera beneficios cruciales para la calidad del aire, la salud pública y la resiliencia agrícola. Un enfoque multisectorial puede ayudar a acelerar las soluciones a gran escala. Salesforce se enorgullece de apoyar esta iniciativa junto con nuestros colegas," dijo Max Scher, vicepresidente de sostenibilidad, Salesforce.

La iniciativa está organizada por Beyond Alliance, una coalición empresarial centrada en ampliar la financiación corporativa para soluciones climáticas de alta integridad. Beyond apoyará a las empresas participantes mediante investigación, informes, intercambio de conocimientos y otras actividades relacionadas con la implementación de la iniciativa.

"Nos encontramos en una década decisiva para el clima, y la reducción de supercontaminantes es una de las pocas palancas que pueden frenar la tendencia rápidamente", afirmó Luke Pritchard, director de Beyond Alliance. "Esta iniciativa demuestra cómo las empresas pueden invertir el capital privado donde más importa: impulsando soluciones que reduzcan el calentamiento global, mejoren la calidad del aire y ofrezcan resultados medibles ahora, a la vez que crean un camino claro para que otros lo sigan".

Para identificar las mejores oportunidades de acción rápida, Beyond Alliance colaborará con el Laboratorio de Contención de Carbono y destacados expertos científicos para crear una hoja de ruta global que destaque cómo las empresas pueden apoyar el progreso en la lucha contra los supercontaminantes. La hoja de ruta, que se publicará a finales de este año, describirá cómo y dónde se puede invertir el capital privado para lograr el mayor impacto y se pondrá a disposición del público para que otras empresas, inversores y gobiernos puedan acelerar el progreso.

Beyond estructuró su iniciativa basándose en un conjunto de principios rectores diseñados para maximizar los resultados, incluyendo el impacto catalizador, el rigor científico, la transparencia, la urgencia y la colaboración. Para más información, visite www.beyond-alliance.org/superpollutants.

El anuncio ha sido bien recibido por las principales organizaciones que trabajan para acelerar la acción contra los supercontaminantes, como Cascade Climate, el Fondo para el Aire Limpio, la Coalición por el Clima y el Aire Limpio, la Fundación Climateworks, el Fondo de Defensa Ambiental, el Centro Global de Metano y la Alianza para la Acción contra los Supercontaminantes.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2923338/Beyond_Alliance_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beyond-alliance-empresas-lideres-destinaran-100-millones-de-dolares-a-reducir-supercontaminantes-302701465.html