Beyond Cybersecurity 2026 convertirá Barcelona en punto de encuentro de la ciberseguridad y la IA - Apolo Cybersecurity

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de septiembre de 2026.- La 3.ª edición de Beyond Cybersecurity, organizada por Apolo Cybersecurity, reunirá el próximo 29 de septiembre en DFactory Barcelona a algunas de las principales voces del ecosistema tecnológico, empresarial e institucional para analizar los desafíos que están definiendo el futuro de la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Con Indra, Templus y Atos como patrocinadores, la jornada contará con representantes de compañías e instituciones como Mastercard, Banco Santander, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y el CTTI, además de expertos y responsables tecnológicos que compartirán conocimiento y nuevas perspectivas alrededor de tres grandes ámbitos:

Industria 4.0, confianza digital y soberanía

Ciberseguridad e IA en la Industria 4.0

La primera mesa analizará los retos derivados de la convergencia IT, OT e IoT, la hiperconectividad y la necesidad de garantizar la continuidad operativa en un entorno industrial cada vez más conectado.

Jaume Rey — Co-Founder & Managing Director de Nexiona

Arancha Jiménez — VP de Ciberseguridad de Productos y Servicios de Atos Iberia

Félix de la Fuente — CCO de Templus

Moderación — Representante del sector

Confianza digital y ciberseguridad financiera

El segundo panel abordará el fraude digital, la ingeniería social, la autenticación y las nuevas formas de suplantación, poniendo el foco en los desafíos que afronta actualmente el sector financiero.

Alberto López — VP de Delitos Financieros y Soluciones Cripto de Mastercard

Elena Sáez — Manager GRC de Ciberseguridad de Banco Santander

Jordi Martínez — CIO de La Mútua dels Enginyers

Moderación: Eva Subirà — Iberia Head of Business Development & Growth de DNV

Soberanía y ciberseguridad

La tercera mesa analizará la protección de activos esenciales, la resiliencia y la cooperación público-privada frente a un escenario de amenazas cada vez más complejo.

Daniel Sánchez — CISO de Policía Nacional

Miquel Àngel García — Comisario de Mossos d'Esquadra

Roberto Espina — Director Global de IndraMind

Moderación: Alfredo Díez — Director General de Cipherbit

Infraestructuras digitales para una Cataluna más competitiva y resiliente

La jornada contará también con la keynote “Infraestructuras Digitales para una Cataluña Más Competitiva y Resiliente”, centrada en el papel de las infraestructuras digitales, el dato, la IA y la ciberseguridad para impulsar la competitividad y resiliencia del territorio.

Demetri Rico — Director Gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

DFactory Barcelona, punto de enecuentro del ecosistema tecnológico

Beyond Cybersecurity se celebrará en DFactory Barcelona, uno de los principales ecosistemas europeos vinculados a la Industria 4.0, reuniendo en un mismo entorno a empresas, instituciones y profesionales tecnológicos.

Además de las mesas y ponencias, la jornada finalizará con un Networking Lunch para favorecer el intercambio de experiencias, nuevas conexiones profesionales y oportunidades de colaboración.

Beyond cybersecurity Barcelona 2026

29 de septiembre de 2026 | 09:30 – 15:00 h | DFactory Barcelona

Organiza: Apolo Cybersecurity

Patrocinadores: Indra, Templus y Atos

Las inscripciones son gratuitas y el aforo presencial es limitado. Toda la información y el registro están disponibles en la web oficial de Beyond Cybersecurity.

Formulario, web y redes sociales:

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Emisor: Apolo Cybersecurity

Contacto: Apolo Cybersecurity

Número de contacto: 937 94 83 78