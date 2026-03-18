Beyond Cybersecurity 2026; El evento que convertirá Madrid en el epicentro de la ciberseguridad - Apolo Cibersecurity

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo.- En un contexto global donde la protección de los entornos digitales es una prioridad ineludible, Apolo Cybersecurity y la Universidad Nebrija anuncian la organización de la nueva edición de Beyond Cybersecurity 2026. El evento, que se celebrará el próximo 9 de abril en Madrid, en el Campus Arturo Soria de Universidad Nebrija, unirá al mundo académico, la empresa privada y las instituciones públicas con el objetivo de promover la concienciación y la difusión de la innovación tecnológica.

Tras el rotundo éxito de su primera edición en Barcelona, la llegada de Beyond Cybersecurity a la capital española marca un hito en el sector. La Universidad Nebrija abrirá sus puertas para acoger este foro de referencia, que se desarrollará en un formato híbrido (presencial y streaming). Esta alianza estratégica subraya la necesidad vital de conectar el conocimiento académico y la investigación con las necesidades reales y urgentes del tejido empresarial e institucional.

Una agenda diseñada para los líderes del presente y del futuro

El evento se consolida como el punto de encuentro de los líderes en ciberseguridad, reuniendo a CEOs, CISOs, Administraciones Públicas y expertos técnicos. Durante la jornada, más de 20 conferenciantes y moderadores de primer nivel debatirán sobre los desafíos más críticos del panorama actual:

La era cuántica: Análisis del impacto de la computación cuántica en los sistemas de cifrado y el desarrollo de algoritmos resistentes.

Ciberresiliencia y NIS 2: El impacto de la nueva directiva europea en la gestión del riesgo para sectores esenciales.

Escudo de la salud: Estrategias para garantizar la privacidad y seguridad en hospitales y entornos sanitarios hiperconectados.

Soberanía digital y defensa: Cómo las Fuerzas Armadas e inteligencia protegen la seguridad nacional y las infraestructuras críticas en el ciberespacio.

Inversión tecnológica: El papel de los fondos públicos y privados en el escalado de empresas tecnológicas para fortalecer la competitividad europea.

Conexiones de alto valor para el ecosistema

Con una previsión de más de 300 asistentes presenciales y 150.000 impactos online, Beyond Cybersecurity no es solo un congreso, sino una plataforma para generar alianzas. El programa incluye espacios exclusivos, como el Networking Lunch, diseñados para consolidar relaciones y detectar oportunidades de colaboración entre profesionales, empresas e instituciones.

Beyond Cybersecurity es un evento impulsado por Apolo Cybersecurity, en co-organización con la Universidad Nebrija, institución académica de referencia en innovación y conexión con el mundo empresarial.

El aforo presencial es limitado. Las inscripciones gratuitas para asistir a Beyond Cybersecurity 2026 ya están abiertas a través del formulario oficial del evento que encontrarás más abajo.

Formulario, web y redes sociales:

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Descripción de contacto: CEO Apolo Cybersecurity

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