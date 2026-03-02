Bgestión refuerza su crecimiento con la conservación de los fondos bibliográficos del Museo Goya - Bgestión

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de marzo de 2026.- La empresa aragonesa Bgestión, especializada en gestión documental, bibliotecas y tratamiento de patrimonio escrito, continúa creciendo y consolidando su actividad en Aragón. La compañía ha ampliado recientemente su equipo hasta llegar a los seis profesionales y ha puesto en marcha nuevas líneas de trabajo en el ámbito de la conservación y la salud de los fondos bibliográficos.

Entre los proyectos en curso destaca la colaboración técnica con el Museo Goya- Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar, donde Bgestión está trabajando sobre sus fondos bibliográficos, aportando su experiencia en organización, descripción y gestión documental.

El trabajo, actualmente en ejecución, ha permitido ya el tratamiento profesional de más de 1000 volúmenes, todos ellos limpiados, esterilizados, revisados, resumidos, catalogados y tejuelados, siguiendo protocolos archivísticos orientados a facilitar su uso seguro, su consulta y su correcta manipulación.

Adecuación al uso: Restauración funcional

La intervención ha incluido actuaciones orientadas explícitamente a mejorar la estabilidad, el manejo y el acceso funcional a los ejemplares, de manera que los volúmenes puedan seguir utilizándose con garantías en el futuro.

Catalogación técnica

El proyecto se ha desarrollado siguiendo estándares profesionales de descripción bibliográfica, normalización catalográfica, análisis documental, resumen técnico, clasificación y signaturación, lo que permite una localización más precisa y una gestión más eficiente de los fondos.

Un proyecto comprometido con el patrimonio

“Nuestra intervención se ha orientado a preparar estos volúmenes para su uso seguro y continuado. No se trata solo de conservarlos, sino de permitir que puedan ser consultados y trabajados con garantías”, explican desde Bgestión.

De la biblioteca municipal al archivo empresariali

Además del trabajo con el Museo Goya- Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar, Bgestión está desarrollando otros proyectos en contextos muy distintos, que muestran la creciente demanda de servicios profesionales de gestión documental:

La catalogación y puesta al día de la biblioteca municipal de un municipio aragonés,

La gestión integral de la biblioteca de varios centros de estudios universitarios,

Asesoramiento técnico bibliotecario y editorial al Centro Universitario de Defensa de la Academia General Militar de Zargoza,

La digitalización y organización de los fondos documentales de un conocido centro comercial de Zaragoza,

La migración del catálogo de una biblioteca desde un entorno cerrado en red local a un sistema de consulta online.

Estos encargos reflejan cómo la gestión documental profesional resulta clave tanto en el ámbito cultural como en el educativo y el empresarial, especialmente cuando los fondos crecen y es necesario garantizar orden, accesibilidad y conservación.

Estudios microbiologicos para combatir hongos en libros y documentos

En paralelo, Bgestión ha iniciado una línea de estudios microbiológicos aplicados a fondos bibliográficos, con el objetivo de identificar y tratar las colonias de hongos que afectan a libros y documentos, y diseñar protocolos de conservación preventiva más ajustados a las condiciones reales de las colecciones.

Cada vez vemos más fondos afectados por hongos y problemas derivados de humedad o malas condiciones de almacenamiento. Incorporar el análisis microbiológico nos permite tomar mejores decisiones de conservación y garantizar que los volúmenes puedan seguir utilizándose con seguridad, señalan desde Bgestión.

Sobre Bgestión

Bgestión es una empresa aragonesa especializada en:

- gestión documental para instituciones y empresas,

- organización y catalogación de bibliotecas,

- conservación, mantenimiento y limpieza de fondos documentales,

- digitalización y descripción de documentos,

- implantación de soluciones de gestión documental y migración de bases de datos.

Desde 2009 ha trabajado para más de 250 entidades públicas y privadas en España, incluyendo administraciones, centros educativos, fundaciones, organizaciones culturales y empresas.

Contacto

Emisor: Bgestión

Contacto: Bgestión

Número de contacto: 976794905