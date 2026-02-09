bibigo presenta comida coreana a consumidores internacionales en Milán

(Información remitida por la empresa firmante)

- Presentando comida coreana en Villa Necchi Campiglio y ofreciendo fideos estilo coreano de bibigo a los visitantes que siguen su cuenta oficial de Instagram

SEÚL, Corea del Sur, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CJ Foods ha anunciado que su marca global de comida coreana, bibigo, albergará un expositor de la Zona bibigo en Korea House, gestionado por el Comité Deportivo y Olímpico de Corea (KSOC) durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. El expositor presentará K-Food a los visitantes, aprovechando uno de los eventos más importantes del mundo para presentar los productos bibigo e impulsar la expansión de CJ en el mercado alimentario europeo.

Korea House de KSOC, patrocinada por CJ Group, se ha instalado en la histórica Villa Necchi Campiglio, en el corazón de Milán, y estará abierta del 5 al 22 de febrero. Los visitantes podrán sumergirse en la cultura coreana, incluyendo la comida coreana, en este espacio.

bibigo ha abierto un expositor inspirado en las tiendas de conveniencia de Seúl en la Zona de Cultura Coreana, ubicada en la cancha de tenis al aire libre de Villa Necchi Campiglio. Quienes sigan la cuenta oficial de Instagram de bibigo en el lugar podrán disfrutar de bibigo Ramyun en dos sabores: barbacoa coreana y kimchi, recién lanzados en los mercados europeos, junto con los sabores de kimchi picante y pollo coreano.

Además, el expositor presenta una variedad de productos bibigo, como mandu (dumplings al estilo coreano), pollo, algas, tteokbokki y kimchi, para impulsar el conocimiento de la marca entre los consumidores y compradores minoristas. Esta iniciativa también busca explorar nuevas oportunidades para la presencia en el mercado local.

"Esperamos que este evento sea una oportunidad fantástica para presentar bibigo y la comida coreana a más consumidores globales", afirmó Stephan Czypionka, director de marketing global de CJ Foods. "Como marca líder en comida coreana, seguiremos promocionando el sabor de la cocina coreana en todo el mundo mediante actividades de marketing divertidas y atractivas".

CJ Foods y bibigo participan en Korea House desde los Juegos Olímpicos de París de 2024 para promocionar la comida coreana. En la Korea House de París, bibigo organizó un expositor temporal con menús combinados que incluían tteokbokki, dumplings mandu, bolas de arroz y kimchi. El expositor cobró una enorme popularidad, agotando 500 platos preparados al día en un promedio de cuatro horas.

Europa sigue siendo una región estratégica para la expansión global de K-Food de CJ. CJ Foods entró oficialmente en el mercado europeo con la adquisición de la empresa alemana de alimentos congelados Mainfrost en 2018. Desde entonces, la compañía ha expandido su presencia de forma constante estableciendo filiales en Reino Unido (2022), Francia y Hungría (2024). Actualmente, los productos bibigo se venden en 27 países europeos, y el negocio europeo de alimentación de CJ alcanzó ventas anuales superiores a los 100.000 millones de KRW por primera vez en 2024. En los tres primeros trimestres de 2025, las ventas crecieron un 25% interanual.

Para satisfacer la creciente demanda local, CJ Foods está construyendo una nueva fábrica cerca de Budapest, Hungría. Su finalización está prevista para finales de este año. La fábrica producirá dumplings bibigo y pollo para el mercado europeo.

Acerca de bibigo

bibigo es una marca global de comida coreana de CJ Foods. Con el objetivo de enriquecer la ajetreada y exigente vida actual, bibigo lleva la comida y la cultura coreanas a mesas de todo el mundo bajo el lema "Vive Delicioso".

La línea de productos de la marca incluye una completa variedad de snacks, aperitivos y comidas. Los productos bibigo se venden en más de 60 países, y su producto estrella, "Mandu", está disponible en seis continentes.

Si desea más información visite https://bibigo.eu/en/

Acerca de CJ Foods

CJ Foods, una unidad de negocio de CJ CheilJedang, es una empresa alimentaria global que ofrece una variedad de productos, desde comestibles y alimentos congelados/refrigerados hasta aperitivos. Siendo la empresa alimentaria más grande de Corea durante décadas, CJ Foods lidera ahora la globalización de la comida coreana con su reconocida marca "bibigo". Por medio de bibigo, ofrece deliciosos productos coreanos, como mandu (dumplings al estilo coreano), pollo, arroz procesado, salsa coreana, kimchi, gim (algas), rollitos y comida callejera coreana. La empresa opera más de 60 establecimientos en diversas regiones del mundo, incluyendo Corea del Sur, Estados Unidos (como CJ Schwan's), China, Japón, el Sudeste Asiático, Europa y Oceanía.

Si desea más información visite https://www.cj.co.kr/en/aboutus/business/food

