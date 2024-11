Las bicicletas compartidas adoptan la IA para reducir la contaminación local en las ciudades medianas

(Información remitida por la empresa firmante)

Las ciudades medianas, de 50.000 a 250.000 habitantes, juegan un papel clave en la lucha contra la contaminación y los retos de movilidad. La inteligencia artificial aplicada a los sistemas de bicicletas compartidas está demostrando ser una solución eficaz para reducir emisiones. Además, el 77% de los españoles respalda su desarrollo, cifra que supera el 90% en urbes medianas como Córdoba, Elche u Ourense, según un estudio de Fifteen e Ipsos

Barcelona, 20 de noviembre de 2024.- Fifteen, empresa líder en el despliegue de servicios públicos de bicicleta compartida, presenta su innovador modelo especialmente diseñado para impulsar la transformación urbana en ciudades medianas. La compañía resalta la importancia de las tecnologías más avanzadas y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de bicicletas compartidas, con el objetivo de reducir la contaminación, especialmente en ciudades con poblaciones entre 50.000 y 250.000 habitantes.



En España, el 97,5% de las ciudades tienen menos de 250.000 habitantes, una oportunidad que a menudo pasa desapercibida, ya que los sistemas de bicicletas compartidas suelen implantarse en las grandes ciudades. No obstante, el interés por estos servicios está en auge en municipios de tamaño medio, impulsado por iniciativas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España (PNIEC), que promueve la movilidad activa para reducir emisiones de CO₂. En apoyo a esta estrategia, el Gobierno español ha asignado 20 millones de euros: 10 millones para reducir el coste de los sistemas actuales y otros 10 millones para implementar sistemas públicos de bicis compartidas en ciudades que aún no dispongan de este servicio.



Reducción de las partículas de contaminación local

La contribución de la bicicleta a la sostenibilidad es indiscutible. Este medio de transporte no solo genera menos emisiones que un automóvil propulsado por combustibles fósiles, sino que también ayuda a reducir los altos niveles de contaminación del aire, una causa directa de mortalidad prematura. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España, aproximadamente 33.000 personas fallecen cada año prematuramente debido a la contaminación del aire.



El diseño de sistemas de bicicletas compartidas para ciudades de tamaño medio requiere de un enfoque preciso y personalizado. Fifteen se basa en su vasta experiencia con más de 2.000 estaciones en 25 ciudades alrededor del mundo para ofrecer soluciones adaptadas a las características específicas de cada localidad, como el diseño urbano, la topografía y la red de transporte.



Gracias a un modelo de aprendizaje automático, se calcula la cantidad óptima de bicicletas y estaciones necesarias, así como la demanda potencial de pasajeros, los ingresos proyectados y los costes operativos. Además, al gestionar desde la producción de bicicletas hasta el mantenimiento de las estaciones, no solo se garantiza un nivel de servicio adecuado, sino que también se cuantifica el impacto ambiental. Como argumenta Artur Munne, responsable de Fifteen en España,"para evaluar verdaderamente el impacto de las bicicletas compartidas como una solución eficaz para la movilidad, es clave considerar también dos factores que el modelo Fifteen permite abordar y que, a menudo, se pasan por alto: las emisiones generadas durante la producción de las bicicletas y sus operaciones relacionadas, y el grado en que estas fomentan su uso entre los ciudadanos".



En 2023, la aplicación de este modelo en las ciudades donde opera Fifteen contribuyó a evitar 33.000 toneladas de CO₂, equivalentes a más de 15.000 vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York.



La tecnología al servicio de la micromovilidad

Fifteen ofrece un sistema de bicicletas compartidas diseñado específicamente para adaptarse a las necesidades de cada ciudad. Con más de 290 análisis urbanos realizados, ha ayudado a las ciudades a optimizar sus redes de movilidad, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema.



Entre los casos de éxito europeos se encuentran Marsella (Francia), que ha registrado un aumento de más de 400.000 viajes mensuales tras la sustitución de la flota histórica por un sistema 100% eléctrico, y Helsinki (Finlandia), donde la flota ha crecido de 1.000 a 5.000 bicicletas, logrando una de las tasas de uso más altas de Europa. Otros ejemplos notables incluyen Avignon (Francia), que ha integrado un sistema de bicicletas eléctricas en su centro histórico, y Augsburg (Alemania), que durante el 2024 y el 2025 lanza una flota conectada de bicicletas mecánicas y eléctricas.



Un componente clave de la propuesta de Fifteen es su sistema de automatización, Automations, que utiliza tecnología IoT y un enfoque no-code para mejorar la gestión de los servicios de bicicletas compartidas. Este sistema permite la monitorización en tiempo real del estado de las bicicletas, generando alertas automáticas que facilitan acciones de mantenimiento y notificaciones a los usuarios, optimizando así la operatividad y la experiencia del usuario.



La flexibilidad del sistema permite a las ciudades personalizar sus automatizaciones, adaptando el servicio a sus necesidades específicas sin necesidad de desarrollos técnicos complejos, lo que reduce costes y tiempos de implementación. Esta adaptabilidad se complementa perfectamente con la estación compacta de Fifteen, un sistema de bicicletas compartidas que optimiza el espacio y la eficiencia, permitiendo un acceso fácil y rápido a las bicicletas en áreas urbanas.



Gijón, un caso de éxito

Esta ciudad ha marcado un nuevo rumbo para la movilidad de las ciudades medianas españolas gracias al sistema Gijón Bici, en funcionamiento desde el 1 de julio de 2023. La clave ha sido ajustar la flota de bicicletas compartidas y la infraestructura a las características locales para maximizar el impacto positivo de este servicio y, a la vez, aprovechar los avances tecnológicos para ofrecer una experiencia óptima a los usuarios.



En la actualidad Gijón cuenta con 250 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido distribuidas en 47 estaciones repartidas por toda la ciudad. Con una tasa de 5 desplazamientos diarios por cada 1.000 habitantes y con un total de 930.000 Km recorridos, este servicio cuenta con la complicidad de la comunidad local, ya que les facilita los desplazamientos más largos y superar pendientes con menor esfuerzo de pedaleo, lo que ha contribuido notablemente a mejorar la movilidad urbana de este municipio asturiano.



Ciudades medianas: la revolución verde de las bicicletas

Según el estudio Bicicleta compartida en España: oportunidades y retos para una movilidad urbana más sostenible, realizado por Fifteen e Ipsos en 2023, existe un amplio consenso sobre el papel de la bicicleta en la reducción de emisiones y en la mejora de la calidad del aire en ciudades medianas como Córdoba, Elche, Ourense, Salamanca y Terrassa. Entre el 90% y el 93% de los encuestados reconocen que la bicicleta contribuye a la creación de un entorno urbano menos contaminado.



Además, el estudio revela que cerca del 77% de los ciudadanos apoyaría el desarrollo de servicios de bicicleta compartida por parte de sus ayuntamientos, lo que refleja un deseo generalizado de fomentar este medio de transporte.



Este Informe del 2023, también pone de relieve el auge de la bicicleta: un 19% de los españoles la identifican como su opción preferida, y el 68% afirma que el uso de bicis compartidas les ha motivado a utilizarla con mayor frecuencia, consolidándose como una alternativa para la movilidad cotidiana.



