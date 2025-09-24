Las bicicletas eléctricas ENGWE más potentes hasta la fecha: Engine Pro 3.0 Boost y EP-2 3.0 Boost

(Información remitida por la empresa firmante)
BERLÍN, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE anuncia hoy el lanzamiento de dos nuevas bicicletas eléctricas: la Engine Pro 3.0 Boost y EP-2 3.0 Boost. Representando la actualización más potente de la serie Engine hasta la fecha, estos modelos combinan mayor par motor, mayor autonomía y tecnología más inteligente que nunca. Para celebrar el debut, ENGWE organiza un sorteo mundial del 10 de septiembre al 3 de octubre de 2025, y ofrece 4 veces más puntos de recompensa a los primeros usuarios que realicen sus compras entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre.
El lanzamiento de las bicicletas eléctricas Engine Pro 3.0 Boost y EP-2 3.0 Boost marca otro hito en el impulso de ENGWE de cara a 2025. A principios de este año, la compañía amplió su catálogo de bicicletas eléctricas de alto rendimiento homologadas para carretera con modelos innovadores como la serie L20 3.0 y la bicicleta plegable EP-2 Boost. Ahora, la atención se centra en la serie Engine, la línea de productos más emblemática de ENGWE desde su lanzamiento en 2021. Desde la primera Engine Pro 1.0 hasta la nueva 3.0 Boost, la serie ha crecido hasta contar con más de 200.000 usuarios en todo el mundo y ha obtenido el reconocimiento de importantes medios como Forbes, TechRadar y BikeRadar. Como una de las líneas de productos más célebres de ENGWE, cada actualización de la serie Engine se basa en las opiniones de los usuarios. "Esta importante actualización representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer el equilibrio ideal entre potencia, innovación y cumplimiento normativo", declaró un portavoz de ENGWE.
Engine Pro 3.0 Boost – actualizaciones principales
- Motor Boost de 90 Nm: 20% más de par que el Engine Pro 2.0 (75 Nm), lo que ofrece un rendimiento todoterreno para subidas más pronunciadas y una aceleración más rápida.
- Suspensión integral mejorada: Los puntos de conexión y rodamientos mejorados garantizan una rotación más suave, mayor comodidad de conducción y mayor durabilidad estructural.
- Autonomía extendida: La batería Samsung de 48 V/15 Ah ofrece hasta 130 km con una sola carga.
- Carga rápida: El cargador rápido de 8 A logra una recarga completa en solo 2 horas.
- Tecnología inteligente: Manténgase conectado y protegido con actualizaciones de firmware OTA, un sistema antirrobo IoT, rastreo GPS y acceso sin llave.
La EP-2 3.0 Boost también recibe una importante actualización. Esta bicicleta eléctrica plegable, ideal para uso urbano, combina un potente motor de 75 Nm con una autonomía de hasta 120 km, lo que hace que la movilidad eléctrica avanzada sea más accesible para un mayor número de usuarios.
Este lanzamiento representa la generación de motores más potente de ENGWE hasta la fecha, lo que demuestra el compromiso de la marca con bicicletas eléctricas más inteligentes, resistentes y totalmente compatibles. Este lanzamiento saldrá oficialmente a la venta el 24 de septiembre, acompañado de una promoción de regalos y recompensas por tiempo limitado que se extenderá hasta principios de octubre. Para más información, visite el sitio web oficial de ENGWE.
