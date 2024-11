BIG BANG UNICO NOVAK DJOKOVIC (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

ROBUSTO, LIGERO, SOSTENIBLE: UN BIG BANG UNICO INSPIRADO EN LA MENTALIDAD GANADORA DE NOVAK DJOKOVICORO OLÍMPICO Y GANADOR DE 24 GRAND SLAM.

PARÍS, 20 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hublot ha diseñado un reloj que captura la agilidad del Embajador de Hublot Novak Djokovic en la pista y resalta el enfoque de Hublot hacia la innovación sostenible. Juntos, presentan un reloj extraordinario inspirado en la fuerza y la determinación que llevaron a Djokovic a convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. Impulsado por el compromiso de Hublot con la innovación y el dominio único de los materiales, el Big Bang Unico Novak Djokovic está fabricado con raquetas HEAD y polos Lacoste de Djokovic. Las raquetas y los polos de Novak Djokovic se transforman en un reloj excepcional que adquiere una segunda vida como talismán singular.

Periodistas e invitados especiales se reunieron en París para vivir una experiencia inmersiva en la mentalidad ganadora de Djokovic, oro olímpico y ganador de 24 Grand Slam. El evento cobró vida a través de una actuación única, un debate entre Julien Tornare, CEO de Hublot, y Novak Djokovic, y la presentación oficial del Big Bang Unico Novak Djokovic. El tono lo marcó el carisma de Djokovic, un jugador inigualable, que a principios de este año en la Ciudad de la Luz logró otro notable título en su carrera al ganar el oro olímpico; con este brillante triunfo, Djokovic hizo historia, convirtiéndose en el quinto jugador que completa el Golden Slam con su victoria en los cuatro Grand Slam y una medalla de oro olímpica en la modalidad individual.

Una mentalidad legendaria

Novak Djokovic pasó a formar parte de la familia Hublot en 2021. Desde entonces, el fabricante suizo de relojes de lujo ha estado presente para apoyar los mayores logros del tenista y ver cómo se reafirmaba como el mejor jugador de tenis de la historia.

La historia de Djokovic ya es legendaria. Se hizo profesional en 2003 y ha reescrito la historia del tenis, batiendo récords, desafiando las probabilidades, logrando lo imposible y superando las adversidades. Desde que ganó su primer Grand Slam en el Abierto de Australia en 2008, Djokovic ha dominado el periodo más competitivo de la historia del tenis, elevando el juego en todo momento. Djokovic, 24 veces campeón de torneos de Grand Slam en individuales, ha hecho gala de una voluntad y una determinación apasionadas en su trayectoria que han consolidado su legado.

Al esforzarse por ser el mejor y darlo todo en pos de sus sueños, Djokovic encarna los mismos poderosos valores que definen el enfoque único de Hublot hacia la alta relojería. Cuanto mayor es el reto, mayor es la gloria al superarlo.

Para llegar adonde estoy hoy, ha sido necesario realizar un gran trabajo tanto físico como, lo que es más importante, mental. La psicología del juego es muy importante y, cuando juego, cada momento tiene que ser preciso e intencionado. Esto es así, sobre todo, con lo que me pongo durante la preparación y la competición, ya que se convierte en parte de mi cuerpo, de mi mente. Cada detalle es fundamental para mi capacidad de mantener la concentración y la determinación. Este nuevo reloj es una prolongación de esta mentalidad y representa momentos clave de mi temporada 2023, un año histórico en mi carrera. Es un símbolo de cada partido, de cada momento. Ha sido una experiencia increíble colaborar con Hublot para crear este reloj tan especial.

NOVAK DJOKOVICEMBAJADOR DE HUBLOT Y MAYOR CAMPEÓN DE TENIS DE LA HISTORIA

Fusión de excelencia e innovación

A Hublot se le planteó un reto: crear un reloj increíblemente ligero con un componente sostenible. Hublot, conocida por superar los límites en cuestión de investigación y desarrollo, no solo creó un nuevo material, sino también uno muy personal. Hublot desarrolló un material compuesto creado con 25 raquetas HEAD y 17 polos Lacoste azul oscuro y 15 azul claro utilizados por Djokovic durante su temporada 2023, el año en que el mundo le vio hacer historia y batir récords con 24 títulos individuales de Grand Slam.

Estos materiales se han desarrollado y utilizado para que el reloj sea lo más ligero posible sin perder un ápice de fuerza ni resistencia. En muchos sentidos, el proceso de I+D de este reloj refleja la determinación de Djokovic de aspirar a la excelencia.

El compuesto que forma la caja y el bisel del reloj es de resina epoxi reforzada con polvo de cuarzo y velo de cristal que se ha fundido con las raquetas y los polos reciclados. El material resultante está salpicado de fragmentos de tejido azul claro y oscuro y carbono negro para crear una estética singular de camuflaje. Un enfoque innovador, representativo de la ambición de Hublot por reinventarse sin cesar.

Para garantizar la sensación de ligereza en la muñeca, Hublot tuvo que encontrar la manera de reducir el peso del reloj. En lugar de utilizar el tradicional cristal de zafiro, el fabricante suizo de relojes de lujo ha optado por el cristal templado Gorilla, un material utilizado en la electrónica de alta gama y dos veces más ligero que el zafiro. Un logro posible gracias al incesante empeño de los equipos de innovación y materiales de Hublot por crear relojes singulares, al tiempo que persiguen el compromiso de la marca de avanzar hacia el desarrollo de productos con sentido, hechos con conciencia.

En el corazón del reloj se encuentra el movimiento de cronógrafo de manufactura Unico. Sinónimo del carácter audaz y siempre diferente de la marca, el movimiento era una elección natural para esta pieza especial. No obstante, hubo que reinventar el movimiento Unico estándar de latón para reducir el peso del reloj. Para ello, Hublot se decantó por el aluminio, apreciado por su ligereza, y lo anodizó en azul claro o gris para que imitase la combinación de colores de camuflaje de la caja. De este modo, los ingenieros de Hublot lograron reducir el peso del movimiento en un 27 %, es decir, casi un tercio. También se ha utilizado aluminio para algunos componentes de la caja, como las piezas laterales (3H-9H), el bisel secundario, las lunetas de bisel, los pulsadores, la corona y el fondo de caja.

El Big Bang Unico Novak Djokovic incluye cuatro correas para cuatro estilos diferentes. La primera correa es una pulsera de tenis Lacoste que se que se fija a la cabeza del reloj con el sistema One Click, lo que convierte al reloj en el complemento ideal para el tenis. El segundo estilo ofrecido es una correa azul elástica; esta combinación pesa un total de 49,5 gramos, más ligera que una pelota de tenis. El tercer estilo es una correa de Velcro azul claro con una hebilla deportiva de aluminio azul pulido. El último estilo es una correa de caucho blanco con hebilla desplegable de titanio.

Muy coleccionable

Tanto los fans del tenista como los coleccionistas apreciarán los detalles que se han añadido al reloj, como un pulsador de segundos amarillo o los tornillos del bisel ligeramente abombados y curvados que recuerdan a una pelota de tenis. El logotipo de Novak Djokovic puede observarse en el cristal y la masa oscilante.

El Big Bang Unico Novak Djokovic, de edición limitada a 100 unidades, se presenta en el estuche del reloj de madera de alta calidad de origen sostenible de Hublot. Creado íntegramente en madera de roble, incluidas sus bisagras, está tallado en su mayor parte en madera maciza trazable, cuyo suministro y fabricación favorecen las cadenas de suministro cortas. El estuche del reloj presenta un diseño único creado en exclusiva para esta edición limitada.

Los propietarios del reloj también recibirán una pulsera deportiva Lacoste y un polo Lacoste firmado por el embajador de Hublot, Novak Djokovic, plusmarquista histórico con 24 títulos individuales de Grand Slam.

Sea uno de los primeros en adquirir el nuevo Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic. Ya disponible en línea en Hublot.com y en nuestras boutiques.

HUBLOT

Hublot es una manufactura relojera suiza fundada en 1980, con sede en Nyon. Para su primer reloj, esta empresa fundamentalmente disruptiva combinó el oro con una correa de caucho en una caja con un diseño inspirado en el ojo de buey de un barco (hublot, en francés). Así nació el Arte de la Fusión, mezclando tradición, innovación, artesanía, universos y talentos. Se convirtió en la firma estética y técnica de la marca.

Esta identidad se reforzó en 2005 con la creación del Big Bang, que hizo gala de un savoir-faire inigualable desde el punto de vista de las complicaciones, los movimientos de manufactura y el uso de materiales de última generación. En este modelo el carbono, el titanio, la cerámica y el zafiro han alcanzado unos niveles de tecnificación sin precedentes.

Este enfoque innovador y de relojería de alta calidad se resume en la filosofía Se El Primero, Distinto y Único. Poco a poco, otras colecciones con un diseño rompedor han ido cobrando vida: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang y Manufacture Pieces. Todas ellas se sustentan en el profundo conocimiento técnico de los materiales que tanto aprecia Hublot (Magic Gold, cerámicas de vivos colores, zafiro) y en los movimientos patentados por la marca (cronógrafo Unico, Meca-10 y grandes complicaciones como el Tourbillon, la Repetición de Minutos Catedral y los movimientos consagrados a las Manufacture Pieces como el MP-11).

El universo de Hublot cristaliza en asociaciones fructíferas, que incluyen el fútbol. Hublot Loves Football se ha convertido en el himno de los eventos deportivos más importantes del mundo (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) y a través de sus embajadores. Este amor por el fútbol se extiende al mundo del arte, el diseño, la música, el deporte, la gastronomía y la navegación. Por último, la implicación de Hublot en proyectos medioambientales conjuntos con SORAI y Polar Pod refleja su preocupación por los temas de actualidad.

Más de 140 boutiques de todo el mundo comparten el fervor y los valores de Hublot, junto con el sitio de comercio electrónico Hublot.com.

BIG BANG UNICO

NOVAK DJOKOVIC

