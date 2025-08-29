(Información remitida por la empresa firmante)

- Big Data Expo 2025 se inaugura en Guiyang, destacando la internacionalización, el profesionalismo y la industrialización

Organizada por la Administración Nacional de Datos y el Gobierno Popular Provincial de Guizhou, la Exposición Internacional de la Industria de Big Data de China 2025 (Big Data Expo 2025) se inauguró con gran éxito en Guiyang, capital de la provincia de Guizhou, el 28 de agosto de 2025.

Este año, la exposición celebra su undécima edición. Siendo la primera exposición internacional a gran escala centrada en los datos desde su inauguración en 2015, se ha convertido en un gran encuentro internacional para las élites de la industria.

Con el lema "Los datos impulsan el impulso industrial, la inteligencia abre el futuro", la Big Data Expo 2025 exhibirá los últimos logros en la innovación integrada de elementos de datos y tecnologías de inteligencia artificial, impulsando así la agregación, el desarrollo y la utilización eficientes de los recursos de datos, y promoviendo vigorosamente la cooperación internacional y el desarrollo de alta calidad de la economía digital.

Durante la exposición (del 28 al 30 de agosto), seis pabellones temáticos, que incluyen Navegación de Inteligencia Digital, Infraestructura de Inteligencia Digital, Servicio de Inteligencia Digital, Aplicación de Inteligencia Digital, Innovación en Inteligencia Digital y Experiencia de Inteligencia Digital, presentarán una serie de nuevas tecnologías, productos, soluciones y aplicaciones de la economía digital. Se realizarán 36 actividades paralelas centradas en el intercambio de tecnologías de vanguardia, el lanzamiento de nuevos productos, el debate sobre prácticas legislativas locales y las negociaciones comerciales. La exposición también colabora con empresas de renombre y organizadores de concursos profesionales nacionales e internacionales para definir temas de tendencia y organizar diversas competiciones corporativas e industriales.

Cabe destacar que la Big Data Expo 2025 destaca aún más las características de la internacionalización, el profesionalismo y la industrialización, y se esfuerza por cultivar una plataforma para el emparejamiento de la oferta y la demanda nacional e internacional sobre soluciones innovadoras de la economía digital, una plataforma para los intercambios más profesionales y autorizados en el campo de los datos, y una plataforma preferida para la transformación de valor de los resultados de la innovación tecnológica de varias entidades comerciales, a fin de abordar los desafíos en el desarrollo orientado al mercado y la extracción de valor de los elementos de datos, e impulsar conjuntamente el crecimiento innovador de la economía digital a nivel mundial.

