Bigo Live celebra en Turquía su Mid-Year Gala 2025 y conecta a creadores de más de 15 países

(Información remitida por la empresa firmante)

Bigo Live, plataforma global líder de livestreaming, celebrará su Mid-Year Gala 2025 el 26 de agosto en el emblemático Çırağan Palace Kempinski de Estambul

ESTAMBUL (TURQUÍA), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Live Beyond the Screen' (Vivir más allá de la pantalla), en la gala se rinde homenaje a la transmisión en directo (livestreaming) como medio para tender puentes entre culturas, impulsar a los creadores y crear vínculos importantes tanto online como offline.



Como un hito clave en la expansión de Bigo Live en Turquía y en toda la región, el evento reunirá a más de 200 creadores y socios comerciales de más de 15 países y regiones de Europa y Asia para celebrar la creatividad y el vínculo entre comunidades. Durante la noche se rendirá homenaje a algunas de las voces más influyentes e inspiradoras de la plataforma con premios destacados, como los ganadores de las categorías Familia, Influencers, Agencias y Creadores de la Mid-Year GALA, entre otros. Los ganadores recibirán un trofeo de diseño especial junto con material promocional y regalos de edición limitada de Bigo Live en reconocimiento a sus destacadas contribuciones.



La gala también pondrá de relieve la diversidad creativa de la comunidad global de Bigo Live a través de una vibrante mezcla de música, baile y arte escénico. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran un solo de violín de la artista turca nahidemusic y una pieza vocal original del creador italiano kimura. El dinámico baile en grupo de artistas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), PERFECT (Bigo ID: 737040403), DIVA (Bigo ID: 7788ok) y MILA (Bigo ID: Miillamur), llenará el escenario de energía, mientras que el creador turco BayZarif y su asistente BERSSUU ofrecerán un acto de ventriloquía único que combina humor y narrativa. El vocalista alemán Nissim aportará profundidad con una actuación llena de sentimiento. Las piezas de danza tradicional y contemporánea turca completarán el cartel, añadiendo un marcado carácter local a este escaparate global.



"La Mid-Year Gala de Turquía es más que una celebración de logros, es un reflejo de nuestro compromiso con el fomento de una comunidad de creadores diversa, inclusiva e inspiradora", indicó un portavoz de Bigo Live. "Esta gala celebra cómo las conexiones reales, más allá de las culturas y las fronteras, pueden comenzar y crecer a través de una pantalla".



La gala se transmitirá en directo en el canal oficial de Bigo Live, invitando a una audiencia global a sintonizar y participar mediante chat en tiempo real, regalos virtuales y oportunidades de premios. Descargar la aplicación, seguir a Bigo Live en Instagram para estar al día de las últimas novedades y "únete a nosotros para celebrar el poder transformador de las transmisiones en directo".

Contacto

Nombre contacto: Vicky Gan

Descripción contacto: Bigo Live

Teléfono de contacto: +65 63519330