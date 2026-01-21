Bigo Live iluminará Seúl en 2026 con su séptima Gala Anual de Premios

Gala de Premios Bigo 2026 - Bigo Technology

Bigo Live, la popular plataforma global de retransmisión en directo con más de 600 millones de usuarios, celebrará su séptima Gala Anual de Premios el 23 de enero de 2026 en el KBS Hall de Seúl

Bigo Live, una de las plataformas sociales de retransmisión en directo de más rápido crecimiento en el mundo, con más de 600 millones de usuarios registrados en más de 150 países, ha anunciado la séptima edición de su emblemático evento anual, la Gala de Premios Bigo. Bajo el lema "Seoul Lights, Bigo Nights", la tan esperada ceremonia tendrá lugar en el KBS Hall de Seúl el viernes, 23 de enero de 2026, celebrándose con ella la pasión y creatividad de su comunidad global de creadores de contenido a lo largo del pasado año.



El lema de este año, "Seoul Lights, Bigo Nights", plasma la esencia del evento, en el que la energía de los creadores de Bigo Live iluminará Seúl. La Gala rendirá tributo a la dedicación y al talento de los creadores y familias de la plataforma, haciendo de cada momento una celebración compartida tan única como inolvidable. Seúl fue seleccionada como sede de la Gala de premios Bigo de este año al hallarse en la intersección entre creatividad, tecnología y cultura, siendo reflejo de la comunidad dinámica y globalmente conectada que Bigo Live sigue construyendo.



Este evento repleto de estrellas dará la bienvenida a más de 1.200 invitados internacionales, incluidos aquellos procedentes de Asia, Europa, Oriente Medio, América del Norte y del Sur, así como África. La celebración comenzará con un evento público de alfombra roja, como antesala de la energía y dinamismo del evento.



"La dinámica energía de Seúl es el marco perfecto para nuestra Gala de 2026", señaló un portavoz de Bigo Live. ‘Seoul Lights, Bigo Nights’ es más que un lema, es un reflejo de cómo nuestros creadores iluminan la plataforma con su talento y pasión. Estamos encantados de reunir en esta efervescente ciudad a nuestra comunidad global para celebrar sus logros y las poderosas conexiones que han forjado".



La ceremonia rendirá homenaje a más de 200 familias y creadores de contenido por sus destacadas contribuciones a lo largo del pasado año. Los ganadores recibirán un trofeo y recompensas dentro de la aplicación; algunos de los homenajeados también aparecerán en vallas publicitarias digitales del prominente distrito mediático de Gangnam, extendiéndose el reconocimiento más allá de la plataforma.



La velada contará además con un variado repertorio de cautivadoras actuaciones — desde música en vivo a espectáculos musicales de artistas internacionales, incluidas las apariciones especiales de los grupos femeninos surcoreanos FIFTY FIFTY y tripleS — creando un ambiente inmersivo donde la creatividad global se fusionará con un ritmo compartido.



Mientras la noche vibra con emoción, Bigo Live desvelará además una exclusiva colección de cajas sorpresa con su simpática mascota, minidinosaurios, aportando un toque extra de sorpresa a la noche.



Para los espectadores de todo el mundo, la Gala de los Premios Bigo 2026 se retransmitirá en directo en el canal Music Live House de Bigo (ID de Bigo: music) y la página Bigo.tv oficial. La retransmisión en directo comenzará con la Alfombra roja a las 3:00 pm (GMT+9), a la que seguirá la Ceremonia de la Gala a las 7:00 pm (GMT+9). Los espectadores de la sala en directo podrán votar a sus familias y a sus creadores de contenido favoritos durante la noche de la gala en relación a tres premios especiales: "Most Popular Broadcaster", "Most Popular Family" y "Gala Star".



Para unirse a la comunidad global de Bigo Live y acceder a la Gala de Premios Bigo 2026, descargar la app Bigo Live o visitar la página web oficial. Para conocer las últimas novedades, seguir a Bigo Live en Facebook e Instagram.



Bigo Live

Bigo Live es una de las comunidades sociales de retransmisión en directo de más rápido crecimiento del mundo, en la que los usuarios emiten en tiempo real para compartir momentos de su vida, mostrar su talento, e interactuar con personas de todo el mundo. Bigo Live cuenta con más de 600 millones de usuarios en más de 150 países. Lanzada en marzo de 2016, Bigo Live es propiedad de Bigo Technology, con sede en Singapur.



