Bijou Brigitte planea abrir tiendas en España y Portugal

(Información remitida por la empresa firmante)

Hamburgo, 23 de septiembre de 2025 – El grupo alemán de artículos de bisutería que cotiza en bolsa, Bijou Brigitte, planea expandir significativamente su red de tiendas en España y Portugal en los próximos años.

Vemos un gran potencial en estos dos mercados y, por lo tanto, seguiremos ampliando la presencia de nuestra marca. Nuestro enfoque se centra en ubicaciones con gran afluencia, en zonas peatonales y centros comerciales de grandes ciudades, así como en las principales regiones turísticas de la península ibérica, afirma Roland Werner, CEO de Bijou Brigitte.

Persona de contacto para consultas de prensa:

Vera Frankenthal

Senior Manager PR & Communications

Teléfono: +49 40 606 09 – 165

Correo electrónico: Vera.Frankenthal@bijou-brigitte.com

www.bijou-brigitte.com/es

www.tiktok.com/@bijoubrigitteofficial

www.instagram.com/bijoubrigitte

www.facebook.com/bijoubrigitte

www.pinterest.de/bijoubrigitte

www.youtube.com/user/BijouBrigitteNews

Sobre Bijou Brigitte:

La empresa, que cotiza en bolsa, presenta actualmente las últimas tendencias en bisutería y accesorios en 18 países y en unas 900 tiendas (datos de finales de junio de 2025), así como en línea en www.bijou-brigitte.com/es.

Fue fundada en Hamburgo en 1963. Desde 1999, opera en España con unas 100 sucursales. A finales de 2019, se lanzó el BB-Club en España, un programa de fidelización de Bijou Brigitte.

El concepto del éxito del grupo se basa, por un lado, en su exclusiva selección de productos y su atractiva relación calidad-precio y, por otro, en el diseño de sus tiendas, con un llamativo mobiliario. Por todo ello, la marca Bijou Brigitte es reconocida internacionalmente, no solo en Alemania.

Emisor: Bijou Brigitte