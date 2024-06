Los billetes de FlixBus y FlixTrain ya están disponibles en Omio

Omio ha empezado a ofrecer billetes para FlixBus y FlixTrain, dos de las opciones de viaje más populares de Europa.

Así, Omio amplía su plataforma de reservas, incluyendo billetes de la mayor red europea de autobuses de larga distancia y de la red ferroviaria de FlixTrain, en constante crecimiento.

En la actualidad, el 25% de todas las reservas realizadas a través de Omio son ya viajes en autobús, y esta cifra seguirá aumentando gracias a la venta de billetes de Flix.

El objetivo es hacer que los viajes colectivos y sostenibles sean más atractivos y tengan menos fricciones.

Este acuerdo consolida la posición de Omio como plataforma líder de servicios de viajes en Europa y más allá.

BERLÍN, 27 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El grupo Omio ha vendido ya más de 43 millones de reservas de tren, autobús, ferri y avión en todo el mundo a través de su plataforma global de viajes. Ahora, Omio amplía la oferta de billetes para sus viajeros. Los billetes de FlixBus y FlixTrain, pertenecientes al proveedor mundial de movilidad Flix, pueden reservarse ya a través de la plataforma de Omio. Omio complementa así su plataforma de viajes multimodal incluyendo billetes de la mayor red europea de autobuses de larga distancia y de la red ferroviaria de FlixTrain, en constante crecimiento.

Junto con los trenes, los autobuses son actualmente el medio de transporte más popular en la plataforma de viajes Omio, a nivel global. Actualmente, el 25% de las reservas realizadas en Omio en todo el mundo son ya viajes en autobús. En Alemania, esta proporción es actualmente del 7%, cifra que aumentará tras la integración de Flix en la plataforma Omio. Esto se debe a que los viajes de larga distancia en autobús son cada vez más populares en Alemania y en todo el mundo. Solo el año pasado, 81 millones de pasajeros de todo el mundo viajaron con servicios de Flix. Los expertos prevén una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 4,4% para el mercado de autobuses de larga distancia, que crecerá hasta los 6.200 millones de euros en 2027 ( Research and Markets ). Los viajeros atribuyen a los viajes de larga distancia en autobús un valor especial por su flexibilidad y su carácter exploratorio. Según datos de Omio, las reservas de autobuses aumentan sobre todo en los meses de verano. Las rutas más populares son "París - Londres" y "Barcelona - París".

"Nuestra misión en Omio es facilitar el acceso al mayor número posible de personas en todo el mundo a experiencias de viaje sostenibles, asequibles, cómodas y multimodales. Nuestra asociación con Flix es un logro importante para alcanzar este objetivo. No solo estamos uniendo fuerzas con uno de los mayores proveedores de viajes en autobús y tren de Europa, sino que Flix también comparte nuestra visión de un ecosistema de viajes atractivo e innovador, en beneficio de los viajeros. La cooperación entre Omio y Flix no solo es un ejemplo de las ventajas de la competencia justa y los mercados abiertos, sino que también pone de relieve nuestro compromiso con la igualdad de condiciones en el mercado de los viajes, priorizando los intereses de los viajeros y promoviendo la innovación", destaca Veronica Diquattro, Presidenta de Consumer and Supply Business Europe en Omio.

Al añadir billetes de Flix, Omio impulsa su propia estrategia de crecimiento. Solo este mes, Omio ha puesto en marcha diversas asociaciones de negocio a negocio (B2B) para integrar la API de Omio con Iryo (Connecta) y Uber X en España y el Reino Unido. Estas asociaciones forman parte de nuestros esfuerzos continuos por ampliar nuestra oferta de servicios y proporcionar a nuestros clientes una mayor variedad de opciones de viaje.

Acerca del Grupo Omio:

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ayuda a sus clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la principal plataforma del mundo para buscar, comparar y reservar opciones de viaje. Omio B2B Partnership está al servicio de las OTA y de los proveedores de movilidad con soluciones comerciales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos y Canadá en tren, autobús, avión y ferry. Omio trabaja con más de 1.000 proveedores de transporte; los clientes pueden reservar en 21 idiomas y pagar en 26 divisas. El Grupo Omio emplea a más de 300 personas de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne y Londres. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les mueven.

Acerca de Flix

Flix tiene como objetivo transformar el sector del transporte público, ofreciendo soluciones sostenibles y asequibles para viajes de larga distancia en autobús y tren en más de 40 países en cuatro continentes. Con su modelo de negocio de activos ligeros y su innovadora plataforma tecnológica, Flix, lanzada en 2013, estableció rápidamente una posición de liderazgo en el mercado de los viajes en autobús de larga distancia en Europa, Norteamérica y Turquía, y se está expandiendo rápidamente a Sudamérica y la India a través de sus marcas FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç y Greyhound.

