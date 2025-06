Binance supera los 275 millones de usuarios y el 74 % de los españoles confía en las cripto a largo plazo

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha presentado un nuevo estudio basado en las respuestas de más de 16.000 usuarios de cinco mercados europeos

Madrid, 9 de junio de 2025.- Binance, el ecosistema blockchain global líder detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados, ha lanzado un nuevo estudio basado en las respuestas de más de 16.000 usuarios europeos de cinco países diferentes: España, Francia, Italia, Lituania y Polonia. Los datos del estudio revelan a una comunidad cada vez más madura, que ha pasado de ser pionera a formar parte de una mayoría con un enfoque cada vez más reflexivo.



Según los resultados del Estudio, en España, el 74 % de los usuarios confía en su potencial a largo plazo, mientras que solo un 4 % se declara escéptico.



Más mujeres, más autónomos y una visión más estratégica

España lidera en participación femenina dentro del ecosistema cripto europeo. El 18% de los usuarios en Binance son mujeres, frente al 13% del promedio de los países encuestados.



Por otro lado, el 44% de los encuestados en España son autónomos o emprendedores, frente al 30% de la media europea.



Los inversores cripto españoles también muestran un enfoque de inversión estratégico: el 55 % de los españoles considera que el principal atractivo de las criptomonedas es su capacidad como reserva de valor o protección frente a la inflación, frente al 13 % que prioriza los posibles altos rendimientos. Esto contradice el estereotipo especulativo que suele asociarse al sector y revela una comunidad que valora la estabilidad y un uso más sostenible de las criptomonedas.



Una comunidad diversa que evoluciona con el mercado

El perfil demográfico de los usuarios españoles es diverso y transversal. El 58 % tiene entre 26 y 45 años, lo que indica una base sólida de usuarios en una etapa de mayor madurez profesional. Un 22 % tiene entre 18 y 25 años, mientras que un 20 % supera los 45 años, lo que desmonta el mito de que solo los más jóvenes participan en el ecosistema cripto. De hecho, la proporción de usuarios mayores de 45 años es prácticamente equivalente a la de los menores de 25, lo que demuestra que el interés por las criptomonedas se extiende también a perfiles más maduros.



En cuanto al tiempo que llevan presentes en el mercado, el 52 % de los usuarios españoles se ha incorporado al mundo cripto en el último año, mientras que un 38 % lleva entre uno y cinco años invirtiendo. Esto refleja tanto un flujo constante de nuevos usuarios como una base estable que ha ido creciendo con el sector.



Expectativas de precio de Bitcoin

Las expectativas sobre el precio de Bitcoin para 2025 son bastante similares entre España y el conjunto de Europa. En ambos casos, aproximadamente el 31 % de los encuestados estima que el valor se situará entre los 100.001 y los 125.000 dólares. En los tramos más altos, por encima de los 175.000 dólares, Europa muestra un leve mayor optimismo (16 %) frente a España (15 %) para el precio de Bitcoin en 2025.



De cara a 2030, las diferencias se hacen más evidentes. En España, el 44 % de los encuestados prevé que Bitcoin alcance un valor de entre 200.001 y 400.000 dólares, mientras que en Europa este porcentaje baja al 33 %. No obstante, en las franjas superiores, por encima de los 400.000 dólares, la media europea resulta más optimista: un 28 % frente al 24 % registrado en España.



Estos datos sugieren que, si bien los españoles confían en un crecimiento sólido a medio plazo, tienden a mostrarse más cautelosos que la media europea cuando se trata de anticipar máximos más ambiciosos a largo plazo.



Binance: un crecimiento global con España como pieza clave

Binance ha superado esta semana los 275 millones de usuarios en todo el mundo, incorporando desde enero de 2025 80 millones de usuarios nuevos. Binance se consolida como una de las plataformas tecnológicas con mayor crecimiento global. Desde enero de 2024, más de 156.000 personas se han registrado en Binance cada día, lo que equivale a 1,8 nuevos usuarios por segundo.



España es un mercado prioritario para Binance. Según datos del Banco Central Europeo, España tiene la segunda mayor tasa de crecimiento de adopción cripto de toda la UE, con un salto del 4% de adopción en 2022 al 9% en 2024.



"La comunidad cripto europea no solo está creciendo, está madurando", afirma Javier García de la Torre, CEO de Binance España. "Están viendo una base de usuarios diversa y en expansión que incluye desde los primeros adoptantes que han crecido con la industria, hasta profesionales y recién llegados que se acercan a las criptomonedas con reflexión y propósito. Esta evolución es una clara señal del rumbo que está tomando el sector".



"A medida que se desarrollan las regulaciones y la infraestructura en Europa, las criptomonedas están demostrando que no son una moda pasajera: son un movimiento a largo plazo integrado por usuarios comprometidos con el camino", concluye García de la Torre.



