BioAge Labs administra la primera dosis a un participante en el ensayo de fase 2 de BGE-102

(Información remitida por la empresa firmante)

-BioAge Labs, socio de HitGen, administra la primera dosis a un participante en el ensayo de fase 2 de BGE-102, un nuevo inhibidor oral de NLRP3 para la reducción del riesgo cardiovascular

CHENGDU, China, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HitGen Inc. ("HitGen", SSE: 688222.SH), empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghái, felicita a su socio BioAge Labs, Inc. ("BioAge", NASDAQ: BIOA), una compañía biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla candidatos a productos terapéuticos para enfermedades cardiometabólicas mediante la modulación de la biología del envejecimiento humano, por haber administrado la dosis al primer participante en QUELL-CV, un ensayo clínico de fase 2 de prueba de concepto de BGE-102, un potente inhibidor de NLRP3 de molécula pequeña, de estructura novedosa, de administración oral y con capacidad de penetración en el cerebro.

BGE-102 se ha desarrollado a partir de un compuesto prometedor identificado mediante la plataforma tecnológica DEL (Biblioteca Codificada por ADN) líder en la industria de HitGen. Se está desarrollando como una terapia oral de administración diaria, con la reducción del riesgo cardiovascular como indicación principal. Los resultados de la Fase 1, publicados a través de BioAge, han posicionado a BGE-102 como un potencial inhibidor de NLRP3 líder dentro de su clase, consiguiendo reducciones significativas de hsCRP con una dosis oral diaria bien tolerada. QUELL-CV es un ensayo de prueba de concepto de Fase 2, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo y de determinación de dosis, que lleva a cabo la evaluación de BGE-102 en participantes con riesgo cardiovascular elevado. El ensayo se ha diseñado para determinar la dosis óptima en la Fase 3 y el futuro de BGE-102 en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Está previsto que los datos preliminares estén disponibles en la segunda mitad de 2026.

"Nos complace enormemente ver que BGE 102 alcanza el hito de la Fase 2", declaró el doctor Jin Li, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de HitGen Inc. "Este logro no solo subraya el potencial de nuestra plataforma DEL para generar nuevos compuestos candidatos de moléculas pequeñas contra objetivos complejos, sino que también sirve para remarcar la solidez de nuestro modelo de colaboración con BioAge. Nos entusiasma continuar nuestra colaboración y observar el progreso de este prometedor candidato".

"Alcanzar la Fase 2 representa un hito importante para BGE-102 y para nuestra colaboración con HitGen", indicó Kristen Fortney, Ph.D., consejera delegada y cofundadora de BioAge. "La plataforma DEL de HitGen nos ayudó a identificar inhibidores de NLRP3 con estructuras novedosas. Nuestro equipo de química medicinal desarrolló estos compuestos hasta convertirlos en BGE-102, una molécula oral que penetra en el cerebro, se une a un nuevo sitio de unión de NLRP3 y que produjo reducciones significativas de hsCRP en nuestro ensayo de Fase 1. Esperamos continuar nuestra colaboración con HitGen para identificar nuevos puntos de partida contra otras dianas terapéuticas en nuestra cartera de productos".

HitGen ha establecido un motor de descubrimiento diferenciador que sirve para proporcionar moléculas terapéuticas y nuevas moléculas de herramientas a la industria farmacéutica global. A finales del año 2025, la compañía se había asociado junto a más de 600 clientes a nivel mundial y había contribuido a miles de sus proyectos innovadores de desarrollo de fármacos.

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