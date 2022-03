-Biocon Biologics adquirirá los activos de biosimilares de Viatris por hasta 3.335 millones de dólares estadounidenses en acciones y efectivo

La combinación, de efecto inmediato, crea un líder mundial único de biosimilares integrados verticalmente

BENGALURU, India, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd., una filial de Biocon Ltd. (código BSE: 532523) (NSE: BIOCON), ha firmado un acuerdo definitivo con su socio Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS). En consecuencia, Biocon Biologics Ltd. (BBL) adquirirá el negocio de biosimilares de Viatris para crear una empresa global de biosimilares totalmente integrada. Los ingresos de este negocio adquirido se estiman en 1.000 millones de dólares el próximo año. Viatris recibirá una contraprestación de hasta 3.335 millones de dólares estadounidenses en efectivo y acciones.

BBL adquirirá el negocio global de biosimilares de Viatris junto con sus derechos sobre la cartera de productos con licencia. BBL obtendrá la totalidad de los ingresos y beneficios del negocio adquirido, ampliando su base de EBITDA y reforzando las finanzas generales, lo que permitirá realizar inversiones para un crecimiento sostenido a largo plazo. BBL cuenta con una cartera de 20 biosimilares, y con esta integración se convertirá en un líder mundial en biosimilares con una de las carteras más amplias y profundas de la industria.

Esta adquisición acelerará la estrategia de comercialización directa de BBL para su cartera de biosimilares actual y futura, al proporcionar una presencia directa en Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Kiran Mazumdar-Shaw, presidenta ejecutiva, Biocon Biologics, dijo: "Esta adquisición es transformadora y creará una empresa única de biosimilares totalmente integrada y líder en el mundo. Nuestra larga asociación global con Viatris nos ha permitido lograr muchas primicias, estableciendo nuevos puntos de referencia para la industria mundial de los biosimilares. Esta combinación estratégica reúne las capacidades y fortalezas complementarias de ambos socios y nos prepara para la próxima década de creación de valor para todas nuestras partes interesadas."

"El acuerdo permitirá a BBL conseguir un sólido motor comercial en los mercados desarrollados de EE.UU. y Europa y acelerará nuestro camino hacia la construcción de una sólida marca mundial. También nos preparará para la próxima ola de productos. Este desarrollo lleva nuestra asociación con Viatris al siguiente nivel para realizar nuestro propósito compartido de impactar en la salud global proporcionando un acceso asequible a medicamentos biosimilares de alta calidad que salvan vidas", añadió.

Robert J. Coury, presidente ejecutivo de Viatris, dijo: "Nuestra exclusiva colaboración con Biocon comenzó hace más de una década, incluso antes de que se definiera la vía de los biosimilares en la mayoría de los países. Durante ese tiempo, hemos experimentado muchos éxitos, y hoy no es una excepción, ya que nos unimos para crear un nuevo líder de biosimilares integrado verticalmente y con una posición única en el mundo. Esta transacción permitirá a Viatris seguir participando en el espacio global de los biosimilares de una forma más optimizada, al tiempo que nos permitirá acelerar nuestras propias prioridades financieras."

La transacción, que se espera que se cierre en el segundo semestre de 2022, supondrá un aumento de valor para los accionistas de Biocon y BBL.

Kiran Mazumdar-Shaw continuará como presidenta ejecutiva de BBL; Viatris designará a Rajiv Malik, presidente de Viatris, para que forme parte del consejo de administración de BBL.

