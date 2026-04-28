Biocon Foundation y BIAL presentan la escultura "El alma de Bengaluru" de Jaume Plensa en el Aeropuerto Internacional Ke

(Información remitida por la empresa firmante)

BENGALURU, India, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Foundation, en colaboración con el Aeropuerto Internacional Kempegowda de Bengaluru (Aeropuerto BLR), presenta El alma de Bengaluru, una escultura monumental del reconocido artista español Jaume Plensa, ubicada en el área de llegadas de la Terminal 2.

La instalación fue inaugurada por S. E. Juan Antonio March Pujol, Embajador de España en la India, en presencia del Sr. Priyank Kharge, Honorable Ministro de Desarrollo Rural, Panchayat Raj y Tecnología de la Información y Biotecnología del Gobierno del estado de Karnataka, así como de Kiran Mazumdar‑Shaw, Presidenta del Grupo Biocon, y Hari Marar, Director General y Consejero Delegado de Bangalore International Airport Limited (BIAL). El autor de la obra, Jaume Plensa, también asistió acto.

Realizada en acero inoxidable pintado y con unas dimensiones de 500 319 375 cm, El alma de Bengaluru refleja la diversidad, la creatividad y la proyección global de la ciudad. La instalación refuerza la visión del Aeropuerto BLR de integrar arte, cultura e infraestructura para crear una puerta de entrada distintiva e inmersiva para los viajeros.

Jaume Plensa es reconocido internacionalmente por sus esculturas públicas de gran formato en ciudades como Chicago, Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona, Tokio, Taipéi, Denver y Montreal. Sus esculturas exploran la identidad, la humanidad y la introspección, transformando los espacios públicos en lugares de reflexión.

Kiran Mazumdar‑Shaw, Presidenta del Grupo Biocon y Administradora Principal de Biocon Foundation, declaró:"Nos sentimos orgullosos de apoyar la instalación de El alma de Bengaluru en el Aeropuerto BLR, ya que captura el espíritu de una ciudad en la que convergen ideas, culturas e innovación. El arte público humaniza los espacios cívicos y fomenta un sentido compartido de identidad. En Biocon Foundation creemos que la construcción de ciudades resilientes requiere no solo infraestructura, sino también inversión en cultura y creatividad."

Por su parte, Hari Marar, Director General y Consejero Delegado de Bangalore International Airport Limited, afirmó:"En el Aeropuerto BLR consideramos el arte como un elemento integral para dar forma a una identidad diferenciada y elevar la experiencia del pasajero. La Terminal 2 ha sido concebida como una puerta de entrada cultural, donde la infraestructura y la expresión artística se integran de manera natural. El alma de Bengaluru, de Jaume Plensa, refleja plenamente esta visión y capta un espíritu conectado a nivel global, pero profundamente arraigado en la creatividad y la diversidad. Con millones de pasajeros transitando por el Aeropuerto BLR, nuestro Programa de Arte crea primeras y últimas impresiones memorables, reforzando la identidad de Bengaluru."

Apoyada por Biocon Foundation —el brazo de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Biocon—, la instalación se inscribe en su labor más amplia de fortalecimiento de la resiliencia ambiental y la calidad de vida de Bengaluru mediante iniciativas en ecología urbana, salud pública, saneamiento y desarrollo comunitario. Mediante el apoyo al arte público, la Fundación continúa fomentando un entorno urbano más vibrante e inclusivo.

Sobre Biocon Foundation

Biocon Foundation, el brazo de Responsabilidad Social Corporativa de Biocon Limited y Syngene International Limited, impulsa la inclusión social y económica desde 2005. Sus programas se centran en la atención sanitaria, la educación, la sostenibilidad medioambiental y la infraestructura cívica, en estrecha colaboración con gobiernos y la sociedad civil.

Sobre BIAL

El Aeropuerto Internacional Kempegowda de Bengaluru (Aeropuerto BLR), operado por Bangalore International Airport Limited (BIAL), cerró el año natural 2025 con sólidos resultados en los principales indicadores. El aeropuerto se convirtió en el primero del sur de la India en atender a más de 43,82 millones de pasajeros, posicionándose en la categoría de aeropuertos grandes del ACI, y gestionó 520.985 toneladas métricas de carga. Como el aeropuerto más transitado del sur de la India y el tercero más grande del país, BLR alcanzó un hito significativo en febrero de 2025 al superar los 350 millones de pasajeros acumulados desde su inauguración. En el ámbito de la carga, el Aeropuerto BLR continúa siendo el n.º 1 en la India en el procesamiento de carga perecedera por cuarto año consecutivo. El crecimiento de BIAL cuenta con el respaldo de Fairfax India Holdings Corporation, su principal promotor privado, cuyo compromiso inversor desempeña un papel clave en el desarrollo y la transformación del aeropuerto.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2966516/Biocon_BIAL.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2966515/Biocon_Foundation_Logo.jpg

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