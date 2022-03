Biocytogen amplía su presencia mundial con la apertura del Biocytogen Europe Innovation Center en Alemania

BEIJING y HEIDELBERG, Alemania, 28 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (denominada a partir de ahora "Biocytogen") anunció la apertura del Biocytogen Europe Innovation Center (BEIC) en Heidelberg, Alemania.

Representantes del gobierno local, expertos clínicos y colegas y colaboradores de empresas multinacionales pronunciaron discursos en la ceremonia de apertura. La Dra. Vivian Tian, directora del BEIC, fue la anfitriona del acto y presentó la historia, los proyectos y las plataformas tecnológicas de Biocytogen, así como el posicionamiento estratégico del BEIC. A la inauguración del centro también asistieron socios y colegas farmacéuticos y biotecnológicos locales y estadounidenses, investigadores de instituciones de investigación, hospitales universitarios y otras organizaciones profesionales de biotecnología locales.

Alemania ha sido considerada durante mucho tiempo la "farmacia del mundo" -sede de Bayer, Merck y Boehringer Ingelheim- y su fuerza se ha puesto de manifiesto recientemente con el éxito de la vacuna de ARNm COVID-19. En particular, Heidelberg es un centro científico en Alemania con varias instituciones de renombre, como el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular y cuatro Institutos Max Planck. Este entorno de innovación, las instalaciones de categoría mundial y el talento científico de primer nivel posicionan al BEIC para formar nuevas colaboraciones con socios europeos para desarrollar y comercializar los activos clínicos y preclínicos de Biocytogen, así como para fortalecer aún más las asociaciones locales para descubrir nuevos fármacos de anticuerpos que surjan del Proyecto Integrum de Biocytogen, una iniciativa a gran escala para desarrollar anticuerpos con el primer y/o mejor potencial de su clase para más de 1000 objetivos farmacéuticos.

"La apertura del Biocytogen Europe Innovation Center es un paso estratégico y trascendental en el fortalecimiento de nuestro negocio global, y es un mensaje de bienvenida a nuestros compañeros de aquí que estamos deseando trabajar con ustedes para hacer medicamentos innovadores que beneficien a los pacientes de todo el mundo", remarcó el Dr. Yuelei Shen, presidente y consejero delegado de Biocytogen.

Acerca de BiocytogenBiocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa mundial de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos basados en anticuerpos. Fundada en 2009, la empresa se ha comprometido a convertirse en una corriente global de nuevos fármacos para aportar beneficios a los pacientes de todo el mundo. Utilizando sus anticuerpos patentados totalmente humanos RenMab™ y RenLite™, Biocytogen ha integrado sus plataformas de desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos, plataformas de cribado de eficacia de fármacos in vivo y una fuerte capacidad de desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está llevando a cabo una iniciativa a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos para más de 1.000 objetivos potenciales susceptibles de ser tratados, conocido como Proyecto Integrum. Con la puesta en marcha del Proyecto Integrum, Biocytogen ha iniciado colaboraciones con docenas de socios de todo el mundo para producir fármacos de anticuerpos que sean los primeros o los mejores de su clase y que beneficien a los pacientes. En la actualidad, la empresa ha establecido una cartera de 12 productos principales, con 2 productos en ensayos clínicos multirregionales de fase II (MRCT) y 2 productos en ensayos de fase I. Con sede en Pekín, Biocytogen tiene sucursales en Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (EE.UU.) y Heidelberg (Alemania).

