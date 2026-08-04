(Información remitida por la empresa firmante)

- La historia detrás de la mascarilla de colágeno viral: cómo Biodance está dando forma al futuro del cuidado de la piel con hidrogel

Desde la recuperación de una fundadora hasta convertirse en una marca global de cuidado de la piel que redefine la tecnología del hidrogel

SEOUL, South Korea, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- No todas las marcas de cuidado de la piel comienzan en un laboratorio. Algunas comienzan gracias a una experiencia personal.

Para Biodance, todo empezó tras la recuperación de su fundadora, Mihwa Kim, de un grave accidente en el año 2013. Durante su recuperación, descubrió cómo el hidrogel de grado médico crea el entorno óptimo para que la piel se regenere de forma natural. Esa experiencia inspiró una pregunta sencilla: ¿Por qué no se podría adaptar esta tecnología al cuidado diario de la piel?

Esa pregunta se convirtió en la base de la filosofía de Biodance: ayudar a la piel a restaurar su equilibrio natural por medio de la tecnología de hidrogel, creando productos para el cuidado de la piel que promuevan la salud cutánea a largo plazo, en lugar de proporcionar resultados temporales.

En la actualidad, Biodance se ha convertido en una de las marcas de cosmética coreana de mayor crecimiento a nivel mundial, con más de 300 millones de mascarillas vendidas, más de 1.000 millones de visualizaciones y presencia en más de 90 países. Su mascarilla Bio-Collagen Real Deep Mask, un éxito de ventas, ha conquistado a una fiel clientela global y ha consolidado a Biodance como líder dentro del sector del cuidado de la piel con hidrogel.

De una mascarilla viral a una rutina completa de cuidado de la piel

Aprovechando el éxito mundial de su mascarilla Bio-Collagen Real Deep Mask, número 1 en el mercado, Biodance hace crecer su filosofía de hidrogel hasta llegar a una rutina completa de cuidado de la piel

A principios de agosto de 2026, la marca presentó sus nuevos Hydrogel Eye Patches y Jelly Serum Mist en Sephora en 17 países europeos, disponibles en las colecciones Collagen y Caviar PDRN. El Invisible Collagen Peptide Sun Fluid ya está disponible a través de Amazon en mercados europeos clave, fortaleciendo aún más la creciente cartera de cuidado de la piel de Biodance.

Estos lanzamientos sirven para ampliar el universo de hidrogeles más allá de las mascarillas de Biodance, ofreciendo cuidado específico para el contorno de ojos, hidratación diaria y protección UV ligera gracias a la tecnología exclusiva de la marca inspirada en el hidrogel.

A medida que Biodance continúa su expansión a través de Sephora, Douglas, Amazon y socios minoristas europeos líderes, la marca busca presentar a los consumidores europeos no solo productos innovadores, sino también una filosofía de cuidado de la piel basada en la recuperación, el equilibrio y la salud cutánea a largo plazo.

Acerca de BiodanceFundada en Corea del Sur, Biodance es una marca dedicada al cuidado de la piel inspirada en la convicción de su fundadora, Mihwa Kim, de que una piel sana comienza con la recuperación. Reconocida por su innovadora tecnología de hidrogel y su mascarilla Bio-Collagen Real Deep Mask, que se ha vuelto viral a nivel mundial, la marca continúa expandiendo su innovadora cartera de productos para el cuidado de la piel, al tiempo que acerca a los consumidores de todo el mundo a su universo de hidrogel.

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