La bioingeniería asturiana BIOW logra evidencias de reducción de marcadores asociados a la neurodegeneración - BIOW

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio, publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos muestra que la exposición a plasma atmosférico frío y la reducción de nanopartículas ambientales —principios presentes en la tecnología BIOW— influyen en procesos biológicos vinculados al envejecimiento cerebral.

Madrid, 20 de noviembre de 2025.-

La bioingeniería española avanza con paso firme hacia nuevos horizontes de longevidad saludable. Un equipo de la Universidad de Oviedo y el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA) ha publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences un estudio, disponible también en la National Library of Medicine de Estados Unidos, que demuestra que la exposición a plasma atmosférico frío combinada con la reducción de nanopartículas ambientales puede disminuir marcadores biológicos asociados a procesos de neurodegeneración y mejorar parámetros de eficiencia mitocondrial.

Los resultados, obtenidos en modelos murinos, apuntan a que la modulación del entorno físico-químico de las células puede influir en los mecanismos biológicos del envejecimiento neuronal. Este tipo de investigación es clave para explorar escenarios relacionados con patologías en las que el deterioro celular y energético juega un papel esencial, como el Alzheimer o el Parkinson.

“Estos resultados preclínicos abren una vía real de investigación sobre cómo las condiciones del entorno pueden modular vías metabólicas implicadas en la neurodegeneración”, explican los autores.

BIOW, pionera en la aplicación tecnológica de esta línea de investigación

El hallazgo amplía una línea científica y tecnológica en la que BIOW ha estado trabajando durante años. La compañía desarrolla y aplica tecnologías basadas en plasma atmosférico frío y modulación del exposoma —el conjunto de factores ambientales que afectan a la salud celular— con el propósito de optimizar la eficiencia bioenergética y reducir el impacto del estrés oxidativo.

“Llevamos muchos años trabajando en la bioingeniería aplicada al entorno celular, entendiendo cómo el exposoma condiciona la vitalidad y la regeneración celular”, señalan desde BIOW. “Este estudio confirma, desde la ciencia, lo que nuestro equipo ha observado durante años”.

La compañía colabora con instituciones académicas y científicas, y por ejemplo ha impulsado la Cátedra UCAM‑BIOW en Medicina Regenerativa Avanzada con la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para investigar la regeneración celular y los efectos de la exposición ambiental controlada.

Una ciencia alineada con Europa y con apoyo institucional

La investigación se enmarca en los objetivos de la Agenda Europea 2030 y del Programa Horizonte Europa, que proclaman la ciencia del exposoma como vía para “vivir y trabajar en entornos promotores de salud”.

Desde el Principado de Asturias, la agencia pública SEKUENS (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana) actúa como instrumento clave para el despliegue de políticas de I+D+i y financiación de proyectos innovadores.

El desarrollo de BIOW cuenta con el respaldo de esta estructura regional de innovación, lo que refuerza su legitimidad, su foco científico-tecnológico y su compromiso con la transferencia de conocimiento responsable.

Sobre BIOW

BIOW es una compañía española de bioingeniería aplicada al bienestar y la longevidad, con sede en Asturias. Colabora con las más punteras universidades y centros de investigación para desarrollar tecnologías que modulan el exposoma mediante plasma atmosférico frío, con el objetivo de optimizar la bioenergía celular y reducir los efectos del estrés oxidativo en entornos cotidianos.

Contacto

Emisor: BIOW

Contacto: BIOW

Número de contacto: 900 877 701