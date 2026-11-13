Sino Biological lanza 4RISE™, un servicio de laboratorio húmedo de alto rendimiento para acelerar el descubrimiento de f

(Información remitida por la empresa firmante)
HOUSTON, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los aglutinantes de proteínas diseñados mediante IA requieren validación en laboratorio húmedo para confirmar su actividad de aglutinación al objetivo. Sino Biological, Inc. (Bolsa de Valores de Shenzhen: 301047.SZ), líder mundial en tecnología recombinante, anunció sus servicios de validación de laboratorio húmedo de alto rendimiento 4RISE™ para aglutinantes de proteínas diseñados mediante IA. Los servicios incluyen expresión sin células en 3 horas, datos de aglutinación listos para IA en tan solo 3 días y acceso API en tiempo real a datos estructurados de aglutinación al objetivo, lo que ayuda a los investigadores de ciencias biológicas enfocados en la IA a avanzar más rápido y obtener información más profunda.
"3 horas" y "3 días"
La plataforma XPressMAX™ Cell-Free Protein Synthesis (CFPS) de Sino Biological permite la síntesis de proteínas recombinantes en tan solo 3 horas, con tasas de éxito de expresión que superan el 99 % en flujos de trabajo establecidos. La plataforma, que permite la síntesis de miniproteínas, VHH, scFv, Fab, enzimas y citoquinas, acelera las pruebas experimentales de proteínas candidatas diseñadas mediante IA, lo que posibilita una retroalimentación más rápida y nuevas iteraciones de diseño.
Mediante el uso de las tecnologías SPR de alto rendimiento de Carterra, Biacore SPR y Octet BLI, 4RISE™ ofrece cribado de aglutinación de alto rendimiento, análisis cinético y determinación de afinidad para proteínas candidatas. Combinado con CFPS, el flujo de trabajo proporciona datos de aglutinación listos para IA y secuenciación en tan solo 3 días. Los datos de aglutinación estructurados son accesibles en tiempo real a través de una API, lo que permite una recuperación de datos fluida para la investigación y el análisis posteriores.
4 servicios de cribado rápido de aglutinantes diseñados mediante IA
Para dar soporte a las diversas necesidades de investigación en el descubrimiento de aglutinantes impulsado por IA, 4RISE™ ofrece flujos de trabajo flexibles de cribado y caracterización adaptados a diferentes formatos de candidatos y objetivos de validación. El Rapid Hit Discovery identifica miniproteínas y VHH con aglutinación positiva mediante cribado de sobrenadante crudo. El cribado comparativo de aglutinantes evalúa candidatos purificados en condiciones estandarizadas para apoyar la priorización de candidatos. La caracterización de afinidad y cinética proporciona información cuantitativa sobre la aglutinación para la selección de compuestos principales, mientras que la expresión y la validación de aglutinantes especializados admite diversos formatos de aglutinantes a través de análisis de la aglutinación y expresión en mamíferos adaptados.
Además de la aglutinación, 4RISE™ también proporciona más de 20 ensayos de capacidad de desarrollo, más de 1000 ensayos de bioactividad de proteínas y más de 10 ensayos funcionales basados en células, lo que permite una evaluación exhaustiva de los candidatos y la optimización del diseño.
Experiencia comprobada
Sino Biological colabora con empresas de IA en la validación en laboratorio húmedo para el descubrimiento de anticuerpos diseñados por IA, el diseño de aglutinantes de novo y la ingeniería computacional de proteínas. La validación en laboratorio húmedo 4RISE™ ha respaldado estudios publicados en Science, Nature Communications, Scientific Reports y otras revistas de alto impacto.
"Las moléculas diseñadas mediante IA necesitan evidencia experimental confiable de laboratorio húmedo para demostrar su potencial", manifestó el Dr. Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US. "Nuestras capacidades integradas proporcionan a los investigadores los datos de alta calidad que necesitan para evaluar candidatos rápidamente, acortar los ciclos de diseño y convertir descubrimientos prometedores en aplicaciones del mundo real".
¡Descubra ahora los servicios de validación de laboratorio húmedo de alto rendimiento de 4RISE™!
Sino Biological, Inc. gmo@sinobiological.cnwww.sinobiological.com
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sino-biological-lanza-4rise-un-servicio-de-laboratorio-humedo-de-alto-rendimiento-para-acelerar-el-descubrimiento-de-farmacos-impulsado-por-ia-302939126.html