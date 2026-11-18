(Información remitida por la empresa firmante)

- Sino Biological presenta colecciones de proteínas diana cualificadas y fiables para la investigación impulsada por IA

Más de 11.000 proteínas diana. Suministro fiable. Diseñado para el descubrimiento impulsado por IA.

HOUSTON, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial (IA) acelera el descubrimiento de proteínas recombinantes y anticuerpos para el desarrollo de terapias y diagnósticos, resulta fundamental contar con proteínas diana bien caracterizadas para evaluar las moléculas diseñadas mediante IA. Sino Biological, Inc. (Bolsa de Valores de Shenzhen: 301047.SZ), una empresa biotecnológica global especializada en proteínas recombinantes, anticuerpos y servicios de investigación por contrato (CRO), presenta dos colecciones de proteínas diana diseñadas específicamente para el descubrimiento impulsado por IA: Proteínas avaladas por la IA y Proteínas aptas para IA.

Dos colecciones. Dos formas de apoyar la validación de la IA.

Proteínas avaladas por la IA — Comprobadas en la investigación con IA

Las proteínas validadas mediante IA se han utilizado en proyectos de validación para empresas centradas en la IA; algunas de estas proteínas aparecen, además, en investigaciones publicadas. Esta colección abarca actualmente más de 600 dianas y más de 960 proteínas individuales. Para cada una de ellas, se dispone de datos de caracterización que pueden incluir análisis mediante SPR, BLI, ELISA, ensayos de actividad basados en células, SEC-HPLC y SEC-MALS.

Proteínas aptas para IA — Caracterizadas para la validación mediante IA

Las proteínas aptas para IA presentan una actividad de unión a dianas caracterizada experimentalmente —incluidos datos de validación mediante SPR/BLI—, además de ofrecerse en formatos especializados, como proteínas biotiniladas, para la investigación impulsada por inteligencia artificial. Con más de 680 dianas y más de 1.700 proteínas individuales, esta colección pone a disposición de los investigadores una amplia selección de proteínas diana caracterizadas, destinadas a la evaluación de moléculas diseñadas mediante IA.

El sistema 4S: Generar confianza en los recursos sobre proteínas diana

Estas colecciones están respaldadas por el sistema 4S de Sino Biological: Escala, alcance, velocidad y suministro. Este sistema ofrece más de 11.000 proteínas diana recombinantes, una amplia cobertura de dianas, diversos formatos de proteínas y un suministro fiable a largo plazo para apoyar programas de investigación impulsados por inteligencia artificial.

Sino Biological también ha desarrollado un catálogo de dianas terapéuticas que abarca 12 áreas terapéuticas y más de 100 enfermedades, lo que permite a los investigadores explorar dianas relevantes por área terapéutica o enfermedad.

4RISE™: Conexión de recursos objetivo con validación de IA de principio a fin

Como recurso clave dentro de la solución 4RISE™ de Sino Biological —que integra la validación mediante IA en el laboratorio—, la biblioteca de proteínas diana orientada a la IA funciona de manera complementaria a la expresión de proteínas a gran escala, la caracterización de la unión y la afinidad, la evaluación de la viabilidad de desarrollo y la validación funcional.

Basado en cuatro pilares —rapidez, profundidad, fluidez y empirismo—, 4RISE™ ofrece un soporte integral de laboratorio experimental para ayudar a los investigadores a llevar las moléculas diseñadas mediante IA desde las predicciones computacionales hasta la evidencia experimental.

El descubrimiento impulsado por la IA depende de recursos experimentales fiables para evaluar las moléculas diseñadas y orientar las decisiones de investigación posteriores, afirmó el doctor Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US. Al combinar proteínas diana clasificadas como avaladas por la IA y aptas para la IA con nuestro sistema 4S, nuestro objetivo es proporcionar a los investigadores recursos diana bien caracterizados, una amplia cobertura y un suministro constante, con el fin de respaldar el descubrimiento de proteínas y anticuerpos mediante IA.

Sino Biological, Inc.gmo@sinobiological.cn www.sinobiological.com

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