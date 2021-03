La biopsia líquida no invasiva para ayudar al diagnóstico del cáncer obtiene la certificación CE

LONDRES, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, un líder global en diagnóstico de cáncer no invasivo, ha recibido la marca de Conformité Européenne (CE) por su innovadora solución TruBlood, un nuevo paradigma en detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Geneti... [https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Geneti...]

TruBlood es un test no invasivo basado en sangre para la evaluación diagnóstica de posibles casos de cáncer para los que se ha recomendado una biopsia. La marca CE confirma que TruBlood cumple los requisitos de la Directiva Europea para Dispositivos Médicos. El grupo Datar propone comercializar la solución en el Reino Unido, Unión Europea y otras geografías en las que se reconoce la marca CE.

La solución TruBlood evalúa la presencia de núcleos circulatorios diminutos de células tumorales (C-ETACS) que muestran ser altamente prevalentes en la sangre de pacientes con cáncer y no detectable en individuos sin cáncer. El test ayudará enormemente a presentar a sus médicos crecimientos sospechosos en mamas, pulmón, próstata, colon, cerebro, posiblemente sugestivos de malignidades.

Un gran procentaje de dichos casos sospechosos a menudo solo tienen tumores benignos y pueden ahorrarse las biopsias convencionales que tienen más riesgo, y a menudo son dolorosas, invasivas y requieren un gran uso de recursos. El innovador test sanguíneo también puede ayudar en el diagnóstico de casos donde las biopsias invasivas no son viables por varios motivos, como la proximidad del tumor a un órgano vital o vaso sanguíneo o en pacientes con comorbilidades.

El grupo Datar busca ofrecer TruBlood como una evaluación del diagnóstico respetuosa con el paciente y de bajo riesgo para que las rutas de atención clínica prioricen a los pacientes con C-ETACs detectable para biopsias y los negativos para C-ETACs puedan considerarse para una evaluación más tardía o medidas de diagnóstico alternativas.

TruBlood marca un salto cuántico en el diagnóstico del cáncer, y el grupo Datar prevé este test no invasivo para proveedores sanitarios y pacientes incorporando los últimos avances en biología del cáncer y tecnología genómica para una mayor seguridad y eficacia. Las principales ventajas de TruBlood son que no es invasivo, no requiere hospitalización y tiene una excelente especificidad y sensibilidad.

En cuanto al comunicado, el doctor Tim Crook, médico oncólogo en Mid Essex Health Trust, dijo: "TruBlood es una investigación innovadora que facilita el diagnóstico de varios tipos de cáncer desde una sola muestra sanguínea. Utiliza análisis genómico de vanguardia para identificar cáncer con un alto grado de precisión. TruBlood representa una increíbe ventaja con numerosas aplicaciones futuras en el diagnóstico de cáncer".

El doctor Nick Plowman, médico oncólogo en St Bartholomew's Hospital, Londres, dijo: "Cultivar núcleos tumorales de la sangre periférica es similar a una microbiopsia no invasiva del tumor. En cierta medida sorprendente, dichos núcleos de células tumorales circulatorias (CTC) se producen incluso en las fases tempranas del cáncer y la tecnología de enriquecimiento desarrollada por Datar Cancer Genetics ha mejorado los índices de detección y resultados. La evaluación de estos núcleos de células cancerígenas puede facilitar el diagnóstico citopatológico (origen del tejido). El test no solo es sencillo para el paciente, sino que también puede seguir la evolución genómica del cáncer (así como su persistencia) durante la terapia".

Los datos iniciales publicados para el test TruBlood en el International Journal of Cancer (2019), evaluaron muestras sanguíneas de más de 16.000 personas, incluyendo 5.000 pacientes con cáncer y más de 10.000 personas sin síntomas de cáncer, para demostrar que las C-ETACs son una señal funcional de cánceres de órganos sólidos. Un estudio posterior con datos de referencia publicado en 2020 en la revista de la American Cancer Society 'Cancer Cytopathology' muestra cómo el test sanguíneo no invasivo (biopsia líquida) puede diferenciar con precisión entre tumores no cancerosos y crecimientos cancerosos; el estudio se basa en un proyecto colaborativo internacional multi-institucional que implicó a más de 30.000 participantes, incluyendo ~9.000 casos conocidos de cáncer. En general, el desarrollo de la tecnología TruBlood se basa en la evaluación de más de 40.000 muestras sanguíneas y tumorales evaluadas de ~22.000 pacientes con cáncer.

Acerca de Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics es una destacada corporación de investigación del cáncer especializada en técnicas no invasivas para una mejor diagnosis, decisiones de tratamiento y tratamiento del cáncer. El centro de investigación del cáncer de vanguardia de la Compañía está acreditado ISO15189, CAP y CLIA

Publicaciones

Título: Circulating ensembles of tumor-associated cells: A redoubtable new systemic hallmark of cancer.Revista: International Journal of Cancer; 146(12): 3485-3494.DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.32815 [https://doi.org/10.1002/ijc.32815]

Título: Evaluation of circulating tumor cell clusters for pan-cancer non-invasive diagnostic triaging. Revista: Cancer Cytopathol. 2020 Sep 30.DOI:10.1002/cncy.22366 [https://doi.org/10.1002/cncy.22366]

Enlace a las publicaciones del sitio web: - https://datarpgx.com/publications/ [https://datarpgx.com/publications/]

Sitio web datarpgx.com [http://datarpgx.com/]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Geneti... [https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Geneti...]

CONTACTO: CONTACTO: Dr Vineet Datta- drvineetdatta@datarpgx.com