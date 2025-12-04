Bioserum refuerza las defensas frente a gripe y resfriado con Propolvir e Inmunomed - Bioserum

Madrid, 4 de diciembre.- Con la bajada de las temperaturas, la preocupación por la gripe, el resfriado y el catarro vuelve a estar muy presente en hogares y entornos laborales. Cada temporada invernal, muchas personas buscan alternativas naturales que ayuden a cuidar sus defensas antes de notar los primeros síntomas y también cuando las molestias ya han comenzado. En este contexto, Bioserum apuesta por una estrategia basada en complementos de origen natural diseñada para apoyar el sistema inmunitario. Dentro de esta propuesta destacan Propolvir e Inmunomed, dos referencias que se orientan a quienes desean proteger sus defensas frente a los retos típicos del invierno. De esta manera, la compañía refuerza una visión integral de la salud y del cuidado preventivo.

Propolvir, apoyo puntual frente al resfriado y el catarro

Propolvir se presenta como un complemento pensado para momentos en los que la gripe, el resfriado o el catarro ya se han hecho notar. Su fórmula reúne extracto de cistus, própolis, equinácea, orégano y aceite esencial de orégano, ingredientes asociados al mantenimiento de las defensas y al confort de las vías respiratorias. Esta combinación busca acompañar la respuesta natural del organismo ante agentes externos frecuentes en épocas de frío.

El producto se dirige a personas que necesitan un apoyo puntual en periodos de alta circulación de virus, especialmente en otoño e invierno. Propolvir encaja en la filosofía de Bioserum, centrada en aprovechar los recursos de la naturaleza para acompañar los procesos del cuerpo sin interferir en su ritmo. Desde el equipo técnico se subraya que el objetivo es ofrecer herramientas eficaces y respetuosas con el equilibrio del organismo, siempre como complemento de unos hábitos de vida saludables y de las recomendaciones profesionales.

Inmunomed, base diaria para unas defensas fuertes

Mientras Propolvir se reserva para momentos concretos, Inmunomed se plantea como un refuerzo continuado de las defensas. Este complemento combina calostro, Naxus, vitaminas C y D y zinc, nutrientes vinculados al funcionamiento normal del sistema inmunitario. El enfoque consiste en actuar sobre la primera barrera de defensa y sobre la capacidad de respuesta del organismo, ayudando a que esté mejor preparado ante gripe, resfriado u otras infecciones respiratorias habituales.

El uso de Inmunomed resulta especialmente interesante para personas que perciben una mayor sensibilidad a los cambios de estación. Por eso se recomienda integrarlo en una estrategia global que incluya descanso adecuado, alimentación equilibrada y ejercicio moderado. Desde Bioserum se destaca que unas defensas preparadas permiten afrontar los contagios de otra manera, con una percepción distinta de la intensidad y la duración de los episodios.

En conjunto, la combinación de Propolvir e Inmunomed se consolida como una propuesta para quienes desean cuidar sus defensas antes, durante y después de los episodios de gripe, resfriado o catarro. La apuesta de Bioserum se orienta a soluciones de inspiración natural y a la importancia de escuchar las señales del propio cuerpo para proteger la salud y el bienestar a largo plazo.

