BIOTRONIK da un paso hacia adelante con la nueva generación de estimulación sin cables

Con el estudio internacional BIO-LivIQ se obtendrán pruebas para obtener la aprobación mundial del marcapasos sin cables LivIQ

La detección de campo lejano y la estimulación con sincronía AV se validarán mediante la obtención de datos clínicos reales

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BIOTRONIK ha anunciado hoy el inicio de su estudio pivotal mundial para evaluar el sistema de marcapasos sin cables LivIQ. Esta solución de nueva generación de dispositivo único está diseñada para proporcionar sincronía auriculoventricular (AV) mediante la detección eléctrica avanzada de campo lejano.

Las primeras implantaciones dentro de este estudio se han realizado en el Kokura Memorial Hospital de Kitakyushu (Japón) y en el National Cerebral and Cardiovascular Center (NCVC) de Osaka (Japón). El sistema de marcapasos sin cables BIOTRONIK fue notablemente sencillo de implantar. El manejo y despliegue del catéter fueron intuitivos, lo que nos ayudó a lograr una colocación del dispositivo y unos resultados iniciales excelentes, afirmó el Dr. Kenji Ando,Departamento de cardiología delKokura Memorial Hospital.

Me complace ver que está surgiendo una opción muy convincente para un marcapasos sin cables consistente en un solo dispositivo, que promete ofrecer una fuerte sincronía AV y rendimiento a largo plazo, añadió el doctor Kengo Kusano, investigador principal del estudio en el NCVC.

El estudio BIO-LivIQ será una investigación clínica prospectiva multicéntrica para el que se inscribirán a 325 pacientes en 60 centros de todo el mundo. El ensayo evaluará la seguridad del dispositivo, el rendimiento de la estimulación, el comportamiento de la sincronía AV y los resultados en términos de calidad de vida.

Estamos un paso más cerca de poder ofrecer a los profesionales clínicos una solución más intuitiva y capaz con un solo dispositivo para la estimulación sin cables, aseguró el Dr. Andreas Hecker, Director de Tecnología de BIOTRONIK. LivIQ combina dos avances clave que responden a necesidades clínicas específicas: un diseño de catéter fácil de manejar que simplifica la implantación y un novedoso concepto de detección que mejora el rendimiento del tratamiento en más situaciones posibles.

Los médicos buscan soluciones para evitar las complicaciones relacionadas con el bolsillo del marcapasos, los riesgos de infección y una experiencia invasiva. La estimulación sin cables sigue perfilándose como una opción terapéutica importante y está diseñada para dar respuesta a estas crecientes necesidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940995/Biotronik_Photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2902888/5880232/Biotronik_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/biotronik-da-un-paso-hacia-adelante-con-la-nueva-generacion-de-estimulacion-sin-cables-302723243.html