BIOTRONIK lanza los primeros sistemas DAI tricamerales del mundo para el ritmo cardiaco

BIOTRONIK amplía sus soluciones para el ritmo cardiaco con el lanzamiento de los primeros sistemas DAI tricamerales del mundo aprobados para la estimulación del sistema de conducción

La familia de DAI y DAI tricamerales Acticor Sky y Rivacor Sky integra estrategias de estimulación fisiológica con un tratamiento avanzado de las arritmias

BERLÍN, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- BIOTRONIK ha anunciado hoy el lanzamiento de la nueva familia de dispositivos Acticor Sky y Rivacor Sky, que incluye el primer dispositivo de alta tensión de estimulación en el área de la rama izquierda (LBBAP, por sus siglas en inglés) con marcado CE. Estos desfibriladores automáticos implantables (DAI) y desfibriladores de terapia de resincronización cardiaca (DAI tricameral) de nueva generación ya están disponibles en todos los mercados CE.

El primer implante comercial europeo fue realizado en el Hospital Universitario de Fráncfort por la Dra. Anastasia Falagkari y el Prof. Dr. Reza Wakili. El equipo implantó el dispositivo CRT–D Rivacor Sky HF–T en un paciente de 87 años con miocardiopatía isquémica que requería un DAI, con antecedentes de fibrilación auricular y una previsión de alta tasa de estimulación ventricular.

Estoy muy satisfecha de que ahora dispongamos de un sistema DAI tricameral aprobado y diseñado específicamente para la estimulación del sistema de conducción, afirmó la Dra. Falagkari. Disponer de un dispositivo compatible con la estimulación en el área de la rama izquierda nos brinda la oportunidad de ofrecer a los pacientes una forma más fisiológica de terapia de resincronización. La programación simplificada y el enfoque dual de electrodos CRTDX también contribuyen a un procedimiento de implante más fluido, lo que puede ayudar a reducir los riesgos de complicaciones.–DX también contribuyen a un procedimiento de implante más fluido, lo que puede ayudar a reducir los riesgos de complicaciones.

La nueva familia de dispositivos introduce terapias avanzadas que elevan la calidad de vida de los pacientes. Entre las principales características de la nueva familia de dispositivos se incluyen:

Opciones de estimulación fisiológica : la programación especializada y los flujos de trabajo simplificados hacen que la implantación sea rápida e intuitiva. La estimulación de ciclo cerrado (CLS, por sus siglas en inglés) ofrece una opción de estimulación fisiológica única, que responde continuamente a la demanda cardiaca real más allá de los sistemas convencionales de adaptación de la frecuencia.

: la programación especializada y los flujos de trabajo simplificados hacen que la implantación sea rápida e intuitiva. La estimulación de ciclo cerrado (CLS, por sus siglas en inglés) ofrece una opción de estimulación fisiológica única, que responde continuamente a la demanda cardiaca real más allá de los sistemas convencionales de adaptación de la frecuencia. Mejora en el tratamiento de las arritmias : la detección y distinción inteligente de la fibrilación auricular mediante la exclusiva tecnología DX de BIOTRONIK permite una intervención temprana.

: la detección y distinción inteligente de la fibrilación auricular mediante la exclusiva tecnología DX de BIOTRONIK permite una intervención temprana. Administración optimizada de la terapia : la exclusiva ATP Suite de estimulación antitaquicardia (ATP) de BIOTRONIK combina ATP auricular y ventricular para reducir las arritmias auriculares, así como la carga de choque, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

: la exclusiva ATP Suite de estimulación antitaquicardia (ATP) de BIOTRONIK combina ATP auricular y ventricular para reducir las arritmias auriculares, así como la carga de choque, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Eficacia del flujo de trabajo: MRI Guard 24/7 proporciona acceso automático a la RMN de cuerpo entero, eliminando la programación previa y posterior a la exploración para reducir los puntos de contacto necesarios con el paciente.

Con Acticor y Rivacor Sky, hemos creado una plataforma que eleva la atención cardiaca, expresó el Dr. Andreas Hecker, Director de Tecnología de BIOTRONIK. Esta nueva familia de dispositivos combina una fiabilidad probada con algoritmos avanzados para ayudar a adaptar la terapia con mayor precisión, al tiempo que simplifica los flujos de trabajo que ayudan a los médicos en su labor diaria.

El Prof. Reza Wakili, Director Adjunto de Cardiología del Hospital Universitario de Fráncfort, añade su primera experiencia con los nuevos dispositivos: Combinar las capacidades de estimulación fisiológica con la detección auricular DX mejorada en una única plataforma, nos proporciona ventajas prácticas en la toma de decisiones clínicas diarias. Nos permite identificar antes las arritmias y adaptar las vías terapéuticas con mayor precisión, lo que es esencial cuando se trata de pacientes con trastornos complejos del ritmo.

Con la estimulación del sistema de conducción (CSP) ganando reconocimiento como una estrategia de estimulación más fisiológica, los equipos sanitarios confían cada vez más en sistemas que apoyen los flujos de trabajo de LBBAP sin añadir complejidad al procedimiento. Acticor Sky y Rivacor Sky representan un avance significativo en este campo, ya que son los primeros dispositivos de alta tensión totalmente homologados con capacidad para LBBAP del mundo.

Acerca de BIOTRONIK

Durante más de 60 años, BIOTRONIK ha liderado el sector de la tecnología médica, creando revolucionarias innovaciones que han conseguido transformar la vida de millones de pacientes con enfermedades cardíacas y dolor crónico. Con la firme intención de armonizar a la perfección la tecnología con el cuerpo humano, diseñamos terapias fiables y capaces de cambiar vidas gracias a nuestros avanzados dispositivos para la gestión del ritmo cardíaco, la monitorización y la neuromodulación. Asimismo, también ofrecemos diferentes soluciones vanguardistas en el sector de la electrofisiología. Desde la creación del primer marcapasos de Alemania en el año 1963 hasta los innovadores avances en tecnologías digitales y la estimulación del sistema de conducción en la actualidad, BIOTRONIK se esfuerza continuamente por seguir aumentando la calidad, el rendimiento y la innovación. Con sede en Berlín, nuestra presencia global se extiende a más de 100 países en América, EMEA y Asia, y de este modo podemos ofrecer innovadoras soluciones preparadas para el futuro, las cuales marcan el camino de la próxima generación de tecnología médica.

