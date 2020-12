BioUrja Group completa la adquisición de los negocios operativos de Energy Alloys

HOUSTON, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- BioUrja Commodities, LLC, parte de BioUrja Group ("BioUrja") de Houston, TX, ha completado la adquisición de los negocios operativos y el nombre comercial de Energy Alloys. La adquisición estaba limitada a la compra de valores en las entidades de Energy Alloys que no eran deudoras y que estaban sujetas a los procedimientos de bancarrota recientes en los que estaba implicada Energy Alloys, LLC y sus filiales deudoras. La transacción no incluye las acciones de las entidades deudoras de Energy Alloys, que no son operativas, ni ninguno de los otros activos restantes propiedad directa de las entidades deudoras de Energy Alloys.

BioUrja Group posee actualmente Hamilton Metals, LLC, proveedor mundial de productos de aleación de metal resistentes a la corrosión y artículos tubulares utilizados para la exploración de energía y producción senior. Con la adquisición de las compañías operativas de Energy Alloys, los negocios de metales combinados van a proporcionar servicios de fabricación y aleaciones resistentes a la corrosión para clientes de servicios de campos petrolíferos en Estados Unidos, Reino Unido, Dubái, México y Singapur. BioUrja Group busca cambiar el nombre de marca a sus operaciones de aleación de metal bajo el nombre de BioUrja Energy Alloys.

BioUrja se fundó en el año 2006 por medio de Amit Bhandari, y es una destacada compañía de productos de comercio y suministro de energía y agrícolas que se centra en el etanol, los productos refinados, energía eléctrica, tuberías de metal e ingredientes de alimentación de granos y animales. El grupo está entre las principales compañías de energía de propiedad privada dentro de la zona de Houston, y cuenta con unos ingresos anuales que tienen una media por encima de los 3.000 millones de dólares. La fortaleza financiera de BioUrja Group y su amplia experiencia como proveedor mundial de productos de aleación resistentes a la corrosión proporcionar a los negocios adquiridos por medio de Energy Alloys las herramientas y recursos necesarios para seguir proporcionando un elevado nivel de servicio personalizado para las necesidades individuales de cada uno de los clientes.

Amit Bhandari, presidente y consejero delegado de BioUrja, declaró: "Estamos emocionados de haber completado nuestra adquisición de los negocios operativos y del nombre comercial de Energy Alloys, que nos ayudará a convertirnos en un desarrollador dominante en el sector de los artículos tubulares y de aleación resistentes a la corrosión del mercado de los servicios de la exploración de gas y petróleo. Podemos llegar a nuevas geografías y proporcionar más servicios para nuestra base de clientes creciente. Estamos emocionados de ser de las pocas compañías dentro de nuestro sector, y nos complace nuestra capacidad para navegar por medio de un entorno económico complejo al crecer, en lugar de contraernos. Es un honor tener a tanta gente nueva dentro de nuestra organización Energy Alloys".

Acerca de BioUrja Group:

BioUrja Group es un grupo de suministro y comercio de mercancías agrícolas y de energía que incluye a BioUrja Trading, West Plains, Hamilton Metals, BioUrja Terminals & Land y BioUrja Capital, entre otros. En el año 2019, el grupo adquirió Center Oil, y desde el año 2017 ha adquirido la antigua terminal de petróleo y extracción de Dakota Plains en Newtown, Dakota del Norte y la antigua terminal de Murphy Oil NGL situada en Port Allen, Louisiana. El grupo está explorando otras adquisiciones actualmente para ampliar su huella dentro de las industrias relacionadas.

