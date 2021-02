BioVaxys anuncia un nuevo nombramiento a su comité asesor científico

VANCOUVER, BC, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) ("BioVaxys"), una compañía de biotecnología que avanza plataformas de vacunas virales y oncológicas así como productos de inmuno-diagnóstico, ha anunciado hoy el nombramiento de Kartik Chandran Ph.D., a su comité asesor científico ("SAB", por sus siglas en inglés).

El doctor Chandran es profesor de microbiología e inmunología y Harold and Muriel Block Scholar in Virology en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, donde supervisa a un equipo de investigadores implicados en investigación básica y translacional en virus de ARN emergentes e investiga los mecanismos moleculares de la infección. El laboratorio del doctor Chandran está centrado en coronavirus y filovirus, como el SARS-CoV-2, Ébola y Marburg, y otros virus emergentes no atendidos, como el hantavirus y el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, y dirige una colaboración multi-institucional para descubrir y desarrollar potentes y duraderos tratamientos de anticuerpos frente a estos virus. El doctor Chandran recibió su Ph.D. en Bioquímica en la University of Wisconsin-Madison, seguido de una beca de investigación en laHarvard Medical School y Brigham and Women's Hospital antes de unirse a Einstein.

"Estamos encantados de recibir al doctor Chandran en nuestro comité asesor científico. Como virólogo líder e inmunólogo, ofrecerá una valiosa perspectiva mientras trabajamos para avanzar nuestra plataforma de vacuna viral haptenizada con la que buscamos tratar enfermedades virales que pueden ser mortales", comentó Ken Kovan, director general y director de Operaciones en BioVaxys. Kovan añadió: "También compartimos un interés común en explorar antígenos sintéticos, ya sea para abordar las distintas variantes de SARS-CoV-2 o como parte de una tecnología de vacunas para provocar una respuesta inmune más fuerte para otros virus".

El doctor Chandran explicó: "Espero ayudar a Biovaxys en sus esfuerzos por desarrollar nuevas vacunas que nos prepararán para futuros brotes virales". BioVaxys ha desarrollado sus plataformas de tecnología de vacuna basadas en el concepto inmunológico establecido de que modificar proteínas con químicos sencillos llamados haptenos les hace más visibles al sistema inmune. El proceso de haptenización "enseña" al sistema inmune del paciente a reconocer y hacer las proteínas objetivo más 'visibles' como cuerpos extraños, estimulando así una respuesta inmune.

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp [http://www.biovaxys.com/]. es una empresa de biotecnología en fase temprana registrada en British Columbia que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnóstico. La compañía está promoviendo una vacuna SARS-CoV-2 basada en su tecnología de proteínas virales haptenizadas, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna celular autóloga haptenizada utilizada en combinación con inhibidores del punto de control anti-PD1 y anti-PDL-1 que inicialmente se desarrollarán para el cáncer de ovario. También está en desarrollo un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. BioVaxys ha emitido dos patentes estadounidenses y dos solicitudes de patente relacionadas con su vacuna contra el cáncer, y solicitudes de patente pendientes para sus tecnologías de diagnóstico y vacunas SARS-CoV-2 (Covid-19). Las acciones comunes de BioVaxys cotizan en la CSE bajo el símbolo de acciones "BIOV" y cotizan en el Frankfurt Bourse (FRA: 5LB) y US OTC: LMNGF.

Nota cautelar sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente "declaraciones prospectivas") en el sentido de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas con frecuencia, pero no siempre, se identifican con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "intenta", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "podrá", "puede", "podría" o "debería" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a la finalización del estudio modelo murino, la aprobación reglamentaria para un estudio de Fase I de su candidato a vacuna BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna proteica SARS-Cov-2 haptenizada. No puede haber ninguna garantía de que esas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones sobre la fecha en que se hacen las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en el desarrollo y prueba de vacunas, que, si bien se consideran razonables por la compañía, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales, incluyendo, principalmente pero sin limitación, el riesgo de que las vacunas de BioVayxs no resulten eficaces y/o no reciban las aprobaciones regulatorias requeridas. Con respecto al negocio de BioVaxys, existen una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluyendo, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, incertidumbre sobre si sus productos completarán el largo, complejo y costoso proceso de prueba clínica y aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos necesarios para la aprobación de la comercialización, incertidumbre sobre si su inmunoterapia de vacuna de célula autóloga puede desarrollarse para producir productos seguros y eficaces y, en caso afirmativo, si sus productos de vacunas serán aceptados comercialmente y rentables, los gastos, retrasos e incertidumbres y complicaciones que suelen encontrar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de acuerdos de licencia con el fin de proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías, la obtención y protección de nuevos derechos de propiedad intelectual y la prevención de la infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por parte de terceros.

La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto que lo exija la ley.

