BioVaxys presenta una solicitud de patente en EE.UU. para una vacuna contra el sarbecovirus (2)

VANCOUVER, BC, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV), (FRA:5LB), (OTCQB:BVAXF) ("BioVaxys" o la "Compañía"), ha anunciado hoy que ha presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("USPTO") una solicitud de patente provisional para su plataforma de vacuna de antígenos virales haptenizados para provocar una amplia respuesta inmunitaria cruzada contra la mayoría o todos los sarbecovirus, la familia de Coronavirus que incluye el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Un estudio reciente1 publicado en el New England Journal of Medicine ("NEJM") evaluó a voluntarios humanos que tenían inmunidad natural contra el SARS-Cov-1 (un coronavirus similar al SARS-CoV-2 pero con mayor mortalidad), que estalló en 2003 y al que a menudo se hace referencia como la primera pandemia mundial del siglo XXI2, y que fueron inmunizados contra el SARS-CoV-2 con una vacuna de ARNm ampliamente utilizada. El resultado fue sorprendente: los receptores tenían anticuerpos neutralizantes no sólo contra el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, sino también contra otros ocho sarbecovirus, incluidos sarbecovirus zoonóticos emergentes que pueden tener un potencial pandémico en el futuro. Esta reactividad cruzada se debe a las similitudes en la proteína S-spike. Los sarbecovirus, como el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, se unen al receptor ACE2, lo que los hace altamente transmisibles.

Biovaxys pretende aprovechar su plataforma de vacunas de proteínas virales haptenizadas para inducir la inmunidad contra todos o la mayoría de los sarbecovirus, inmunizando a las personas que se hayan recuperado de una infección documentada de Covid-19, o que hayan recibido un tratamiento completo de cualquier vacuna de Covid-19 reconocida por la Organización Mundial de la Salud, con una nueva vacuna compuesta por la proteína S-spike modificada con dinitrofenilo ("DNP") de SARS-CoV-1.

El Dr. David Berd, director médico de BioVaxys, comentó: "Los científicos sueñan con una vacuna pan-Coronavirus que proteja a la población contra cualquier virus respiratorio similar al SARS que pueda mutar y emerger de un animal salvaje en el futuro. Nuestro enfoque podría constituir una vacuna pan-sarbecovirus que protegería a los humanos contra un subgrupo muy peligroso de Coronavirus que podría emerger de la naturaleza y causar tanta devastación como la Covid-19".

James Passin, consejero delegado de Biovaxys, declaró: "Se han producido más de 217 millones de recuperaciones tras casos confirmados de Covid-19 ( www.statista.com ) y se han administrado 6.600 millones de dosis de la vacuna Covid-19 (Bloomberg 15 de octubre de 2021); esta población total objetivo de casi 4.000 millones de personas representa una enorme oportunidad comercial para proponer nuestra vacuna de refuerzo contra el pan-sarbecovirus, que tiene el potencial de conferir anticuerpos neutralizantes de reacción cruzada, no sólo contra todas las variantes de Covid-19, sino contra futuros sarbecovirus zoonóticos peligrosos que vayan surgiendo."

Para mayor seguridad, BioVaxys no hace ninguna afirmación expresa o implícita de que tenga la capacidad de tratar el virus SAR-CoV-2 en este momento.

1) N Engl J Med 2021; 385:1401-1406 DOI: 10.1056/NEJMoa2108453

2) Journal of Emerg Infect Dis. 2004 Nov; 10(11), SARS, the First Pandemic of the 21 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;

† Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, EE.UU.

st Century , James W. LeDuc, Center for Disease Control & Prevention, Atlanta GA and M. Anita Barry , Boston Public Health Commission, Boston, MA Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, EE.UU.;

†Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, EE.UU.Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, EE.UU.

†Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, EE.UU.

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) es una empresa de biotecnología en fase temprana registrada en British Columbia que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnóstico. La compañía está promoviendo una vacuna SARS-CoV-2 basada en su tecnología de proteínas virales haptenizadas, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna celular autóloga haptenizada utilizada en combinación con inhibidores del punto de control anti-PD1 y anti-PDL-1 que inicialmente se desarrollarán para el cáncer de ovario en fase III y IV. También está en desarrollo el CoviDTH®, un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. BioVaxys tiene múltiples patentes estadounidenses y solicitudes de patente relacionadas con su vacuna contra el cáncer, y solicitudes de patente pendientes para sus tecnologías de diagnóstico y vacunas SARS-CoV-2 (Covid-19). Las acciones comunes de BioVaxys cotizan en la CSE bajo el símbolo de acciones "BIOV" y cotizan en el Frankfurt Bourse (FRA: 5LB) y en EE.UU. (OTCQB: BVAXF).

EN NOMBRE DE LA JUNTA

Firmado "James Passin"

James Passin, consejero delegado+1 646 452 7054

Nota cautelar sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente "declaraciones prospectivas") en el sentido de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas con frecuencia, pero no siempre, se identifican con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "intenta", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "podrá", "puede", "podría" o "debería" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a la finalización del estudio modelo murino, la aprobación reglamentaria para un estudio de Fase I de su candidato a vacuna BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna proteica SARS-Cov-2 haptenizada. No puede haber ninguna garantía de que esas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones sobre la fecha en que se hacen las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en el desarrollo y prueba de vacunas, que, si bien se consideran razonables por la compañía, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales, incluyendo, principalmente pero sin limitación, el riesgo de que las vacunas de BioVayxs no resulten eficaces y/o no reciban las aprobaciones regulatorias requeridas. Con respecto al negocio de BioVaxys, existen una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluyendo, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, incertidumbre sobre si sus productos completarán el largo, complejo y costoso proceso de prueba clínica y aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos necesarios para la aprobación de la comercialización, incertidumbre sobre si su inmunoterapia de vacuna de célula autóloga puede desarrollarse para producir productos seguros y eficaces y, en caso afirmativo, si sus productos de vacunas serán aceptados comercialmente y rentables, los gastos, retrasos e incertidumbres y complicaciones que suelen encontrar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de acuerdos de licencia con el fin de proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías , la obtención y protección de nuevos derechos de propiedad intelectual y la prevención de la infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por parte de terceros.

La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto que lo exija la ley.

Contactos de Medios de BioVaxys Technology Corp.

Gina Cestari, vicepresidenta sénior 6 Degrees Public Relations+1 917 797 7904 gcestari@6degreespr.com