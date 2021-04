Biovaxys y la World Ovarian Cancer Coalition unen sus fuerzas para el 8 de mayo, el World Ovarian Cancer Day (1)

VANCOUVER, BC y TORONTO, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTC: LMNGF) ("BioVaxys"), el líder mundial en vacunas de proteína haptenizadas para aplicaciones antivirales y cancerígenas, ha anunciado hoy su patrocinio del World Ovarian Cancer Day de este año, una destacada iniciativa de la World Ovarian Cancer Coalition ("la coalición"), organización internacional sin ánimo de lucro registrada en Canadá.

El World Ovarian Cancer Day se creó el 8 de mayo de 2013 por medio de un grupo de destacados defensores del cáncer de ovario y con el objetivo de proporcionar una plataforma para que las partes interesadas hagan oír sus voces en solidaridad para la lucha contra el cáncer de ovario. Aunque la coalición trabaja en muchos frentes, el World Ovarian Cancer Day representa su iniciativa emblemática de concienciación y cuenta con el apoyo de sus más de 170 organizaciones asociadas de todo el mundo. BioVaxys se une a otros socios corporativos, incluyendo a GSK, AstraZeneca, Novocure, Merck, Clovis Oncology, IMV, Teckro, Immunogen y AOA. Además de las personas, las organizaciones de todo el mundo, que abarcan desde pequeños grupos dirigidos por medio de voluntarios hasta organizaciones nacionales establecidas, cuentan con el respaldo de esta iniciativa destacada. Al pensar que la comunidad del cáncer de ovario es más potente de forma conjunta, la coalición da la bienvenida a todas las partes interesadas y al resto de partes interesadas para unirse y crear una conciencia local y global en relación a la enfermedad.

James Passin, consejero delegado de BioVaxys, explicó: "Es un honor el hecho de poder asociarme junto a la World Ovarian Cancer Coalition y apoyar su importante trabajo para la defensa de los pacientes a nivel global. Según nos acercamos al World Ovarian Cancer Day, BioVaxys se compromete a hacer avanzar BVX-0918A por medio del desarrollo clínico y de nivel comercial".

BioVaxys ha dado a conocer recientemente su colaboración en BVX-0918A, su vacuna para luchar contra el cáncer de ovario, junto a la empresa biofarmacéutica española ProCare Health Iberia SAS, que tiene previsto presentar a la Agencia Europea de Medicamentos ("EMEA") una solicitud de ensayo clínico ("CTA") para BVX-0918A a finales de este año de cara a llevar a cabo su aprobación para su uso en el cáncer de ovario en estadio III y estadio IV. ProCare Health contará con los derechos de comercialización de BVX-0918A en la UE y Reino Unido, al mismo tiempo que BioVaxys comercializará su vacuna para la lucha contra el cáncer de ovario en Norteamérica y el resto del mundo

Clara MacKay, consejera delegada de la World Ovarian Cancer Coalition, explicó: "Es un placer el hecho de poder trabajar con BioVaxys en el World Ovarian Cancer Day 2021. Estamos muy contentos de trabajar con socios de la industria que están llevando a cabo una dura tarea en lo que hace referencia al desarrollo de nuevos enfoques novedosos para hacer frente a esta devastadora enfermedad".

A nivel mundial, siguen existiendo importantes necesidades terapéuticas sin afrontar en lo que respecta al tratamiento del cáncer de ovario. A nivel global, son más de 300.000 mujeres las que han sido diagnosticadas con cáncer de ovario cada año (World Cancer Research Fund, 2020), siendo el cáncer de ovario la principal causa de muerte por malignidad ginecológica en Estados Unidos (American Cancer Society Facts & Figures 2020). Se esperaban aproximadamente 21.750 nuevos casos de cáncer de ovario en Estados Unidos en el año 2020, produciéndose 13.940 muertes (National Cancer Institute, Surveillance and Epidemiology Program, 2020). El cáncer de ovario suele ser asintomático en las primeras etapas (estadio I y estadio II), y por ese motivo, cerca del 80% de las pacientes son diagnosticadas con enfermedad ya en un estadio avanzado (estadios III y IV). La tasa de supervivencia a 5 años para los pacientes en estadio III y IV es de aproximadamente 29%.1 La mayoría de las mujeres que padecen cáncer en estadio III o estadio IV finalmente tendrán una enfermedad recurrente y que será resistente a la quimioterapia. Los pacientes que han recaído tras someterse a la quimioterapia a base de platino presentan una esperanza de vida limitada incluso con múltiples regímenes de rescate. Este gran grupo de personas que no responden o que recaen tras la terapia de primera línea son el mercado objetivo inicial de BioVaxys. El mercado mundial de fármacos contra el cáncer de ovario se valoró en unos 1.200 millones de dólares estadounidenses en el año 2017, y está previsto que llegue hasta los 4.600 millones de dólares estadounidenses en el año 2026, con una tasa anual compuesta del 18,29% ( www.medgadget.com/2020/11/ovarian-cancer-drugs-2020-global-market-to-reach-us-4-6-bn-and-growing-at-cagr-of-18-29-by-2026.html ).

Fuente: (1) American Cancer Society, Cancer facts and figures; (2) Cannistra SA. Cancer of the Ovary. N Engl J Med 2004 Dec 9;351(24):2519-29; y (3) McGuire WP, Hoskins WJ, Brady MF, Kucera PR, Partridge EE, Look KY, et al. Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel and cisplatin in patients with stage III and stage IV ovarian cancer. N Engl J Med 1996;334(1):1-6.

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp . es una empresa de biotecnología en fase temprana registrada en British Columbia que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnóstico. La compañía está promoviendo una vacuna SARS-CoV-2 basada en su tecnología de proteínas virales haptenizadas, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna celular autóloga haptenizada utilizada en combinación con inhibidores del punto de control anti-PD1 y anti-PDL-1 que inicialmente se desarrollarán para el cáncer de ovario. También está en desarrollo un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. BioVaxys ha emitido dos patentes estadounidenses y dos solicitudes de patente relacionadas con su vacuna contra el cáncer, y solicitudes de patente pendientes para sus tecnologías de diagnóstico y vacunas SARS-CoV-2 (Covid-19). Las acciones comunes de BioVaxys cotizan en la CSE bajo el símbolo de acciones "BIOV" y cotizan en el Frankfurt Bourse (FRA: 5LB) y US OTC: LMNGF.

Nota cautelar sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente "declaraciones prospectivas") en el sentido de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas con frecuencia, pero no siempre, se identifican con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "intenta", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "podrá", "puede", "podría" o "debería" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a la finalización del estudio modelo murino, la aprobación reglamentaria para un estudio de Fase I de su candidato a vacuna BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna proteica SARS-Cov-2 haptenizada. No puede haber ninguna garantía de que esas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones sobre la fecha en que se hacen las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en el desarrollo y prueba de vacunas, que, si bien se consideran razonables por la compañía, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales, incluyendo, principalmente pero sin limitación, el riesgo de que las vacunas de BioVayxs no resulten eficaces y/o no reciban las aprobaciones regulatorias requeridas. Con respecto al negocio de BioVaxys, existen una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluyendo, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, incertidumbre sobre si sus productos completarán el largo, complejo y costoso proceso de prueba clínica y aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos necesarios para la aprobación de la comercialización, incertidumbre sobre si su inmunoterapia de vacuna de célula autóloga puede desarrollarse para producir productos seguros y eficaces y, en caso afirmativo, si sus productos de vacunas serán aceptados comercialmente y rentables, los gastos, retrasos e incertidumbres y complicaciones que suelen encontrar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de acuerdos de licencia con el fin de proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías , la obtención y protección de nuevos derechos de propiedad intelectual y la prevención de la infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por parte de terceros.

La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto que lo exija la ley.