Bip&Drive convierte la carretera en conversación

Antonio Lobato junto a Álvaro Prieto del Río, CEO de Bip&Drive - Bip&Drive

Madrid, 6 de febrero

Un podcast conducido por su CEO da voz a personalidades unidas por una misma forma de entender el viaje

Bip&Drive, compañía especializada en soluciones de movilidad, lanza su primer podcast como parte de su estrategia de posicionamiento de marca y marketing de contenidos. El proyecto propone una serie de conversaciones auténticas y sin guion que buscan conectar con la audiencia desde la experiencia personal, la inspiración y los valores compartidos.



La iniciativa está conducida por el director general de la compañía, Álvaro Prieto del Río, y se desarrolla íntegramente dentro de su coche. Mientras conduce junto a cada invitado y recorre carreteras cruzando peajes, el trayecto se convierte en el escenario natural para conversaciones honestas, espontáneas y alejadas de los formatos tradicionales.



El podcast propone un formato cercano y natural, en el que el coche deja de ser únicamente un medio de transporte para convertirse en un espacio de diálogo. A lo largo de cada episodio, los oyentes descubren el lado más humano de personalidades relevantes del deporte, la cultura y el mundo empresarial, con un denominador común: todos ellos viven el viaje y la movilidad como parte esencial de su forma de vida.



"El coche es un espacio muy honesto para conversar. Compartir trayecto elimina barreras y hace que afloren reflexiones sobre la aventura, la incertidumbre o el aprendizaje que surge al moverse constantemente", explica Álvaro Prieto del Río, CEO de Bip&Drive.



Entre los primeros invitados figuran Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Lobato, Álvaro Benito, Grison, Espido Freire, Lethal Crysis, Volata di Peluca, Xavier Oms, Mobility & Equipment Director de CaixaBank Payments & Consumer y Alícia Sornosa. En próximas entregas participarán nuevos referentes del ámbito empresarial, cultural y deportivo.



"A través de invitados que recorren continentes, trabajan en distintos países o hacen de la carretera su espacio habitual, conectamos con nuevas audiencias que se identifican con ese espíritu nómada o aventurero. Antes de ser clientes, las personas son viajeras", señala el CEO.



El proyecto nace con el objetivo de ampliar el diálogo de la marca hacia nuevas audiencias, más allá de quienes ya conocen o utilizan el telepeaje, conectando con perfiles que comparten una relación activa y constante con el desplazamiento.



"En Bip&Drive llevamos años comunicándonos de forma muy eficaz con un público muy concreto, pero queríamos ampliar ese diálogo y empezar a conectar con personas que todavía no están en ese punto, aunque sí comparten algo esencial con nosotros: el viaje y la movilidad como parte de su forma de vida", destaca Prieto del Río.



Cada episodio tiene una duración de entre 50 y 60 minutos y se publica con una frecuencia semanal, consolidando una presencia regular del podcast.



Con este proyecto, Bip&Drive apuesta por un marketing de contenidos basado en la conversación y el storytelling, alejándose de los formatos publicitarios tradicionales y poniendo el foco en historias reales, aprendizajes y trayectorias vitales.



El primer episodio ya está disponible en YouTube, YouTube Music, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music y Podimo.



Sobre Bip&Drive

Bip&Drive es la plataforma de servicios integrales para el conductor más completa de España. A través de su app, los usuarios pueden acceder a todo lo que necesitan para su día a día al volante en un solo lugar: telepeaje, parkings, repostaje en gasolineras con Via-T y estacionamiento en zonas reguladas, entre otros.



Participada por Abertis, Cintra e Itínere, Bip&Drive nació en 2015 como una compañía especializada en telepeaje. Actualmente, se ha convertido en la mayor plataforma integral de pagos para conductores en España, con más de 1,3 millones de usuarios.



Además, Bip&Drive es experta en personalizar su solución SaaS "llave en mano" para otros actores del mercado de la movilidad, como entidades financieras y fabricantes de vehículos. Asimismo, se posiciona como socio de las administraciones públicas para, desde la colaboración público-privada, desplegar modelos de tarificación flexibles y dinámicos, con el objetivo de favorecer una movilidad social, sostenible y eficiente.





