Birla Carbon lanza nueva línea de producción Continua™ SCM en Italia

Nueva línea de producción para garantizar la seguridad del suministro y la consistencia del producto en todos los mercados

La materia prima se recibirá de la planta de pirólisis de Circtec, recientemente inaugurada en los Países Bajos

TRECATE, Italia, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Birla Carbon anunció hoy una nueva línea de producción en su planta de negro de humo en Trecate, Italia. Esta línea especializada se encargará del acabado y empaquetado del Material Carbonoso Sostenible (SCM) Continua™, un material circular líder en la industria derivado de neumáticos fuera de uso. Con este lanzamiento, Continua SCM de alta calidad y consistencia estará disponible en grandes volúmenes, lo que fortalecerá la seguridad de suministro a largo plazo para los clientes de Birla Carbon en todo el mundo.

Al hablar sobre el lanzamiento, John Loudermilk, presidente y consejero delegado de Birla Carbon, afirmó: "Este es un momento crucial para Birla Carbon. Continua SCM representa el material circular más consistente y de mayor calidad en la industria del negro de humo actual y reemplaza una parte del negro de humo en la mayoría de las aplicaciones, tanto de caucho como de otros materiales. Además, refleja la colaboración intersectorial en pos de la sostenibilidad, ya que la materia prima se obtiene de la recién inaugurada planta de pirólisis de neumáticos de nuestro socio Circtec en los Países Bajos, y se termina y envasa en nuestra línea de procesamiento de vanguardia en Trecate. El lanzamiento de esta línea es un hito clave en nuestra ambición de reintroducir en la industria 300.000 toneladas de neumáticos al final de su vida útil al año para 2030, lo que contribuye a nuestra aspiración de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050."

Destacando el impacto en el cliente y la sostenibilidad, John Davidson, director de Ventas, Marketing y Sostenibilidad de Birla Carbon, afirmó: "El lanzamiento de la línea de procesamiento Continua SCM en Trecate amplía la disponibilidad de nuestra cartera de productos circulares para clientes de todo el mundo. Continua SCM permite a nuestros clientes aumentar el uso de materiales sostenibles en sus productos, manteniendo al mismo tiempo los estándares de rendimiento que esperan. Esta expansión refuerza nuestro compromiso de apoyar los objetivos de sostenibilidad de los clientes a gran escala".

Continua SCM es una gama de soluciones sostenibles desarrolladas a gran escala con experiencia técnica, calidad superior y alcance global para mejorar la sostenibilidad y la circularidad de los productos. Birla Carbon ofrece Continua 8000 SCM y sus variantes para las industrias de neumáticos, productos mecánicos de caucho y plásticos.

A través de Continua SCM, Birla Carbon ofrece:

Seguridad de suministro con grandes volúmenes y ventajas funcionales adicionales

Posibilidades de mezcla para soluciones óptimas

Mayor contenido reciclado

Menores costes de homologación

Calidad constante con cumplimiento normativo

El socio estratégico de Birla Carbon en Europa, Circtec, inauguró su planta de pirólisis de neumáticos en los Países Bajos en enero de 2026. Detalles de la instalación aquí.

