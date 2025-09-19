Birla Carbon publica su informe de sostenibilidad 2025 "Conectados a un futuro más verde"

(Información remitida por la empresa firmante)

MUMBAI, India y MARIETTA, Ga., 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Birla Carbon, un fabricante y proveedor líder de materiales basados en carbono de alta calidad, anunció hoy su 13° Informe de Sostenibilidad 2025 anual, titulado 'Conectados a un futuro más verde'. El informe destaca el progreso de Birla Carbon en su estrategia de sostenibilidad 'Compartir el futuro', que prioriza la sostenibilidad, la circularidad, la innovación y la colaboración de las partes interesadas, al tiempo que establece su hoja de ruta para lograr emisiones netas de carbono cero para 2050.

Al compartir sus opiniones sobre el informe,John Loudermilk, director general y consejero delegado de Birla Carbon, afirmó: "La sostenibilidad y la innovación son partes inseparables de nuestro negocio. Desde soluciones circulares como Continua™ SCM hasta sistemas digitales que monitorizan las emisiones y el consumo de agua, elevamos continuamente el nivel de crecimiento responsable. La publicación de nuestro 13º Informe de Sostenibilidad refleja estas opiniones, junto con otro año de logros significativos, impulso y un compromiso renovado con nuestro propósito: Compartir la Fuerza". Y añadió: "Nuestra trayectoria sigue marcada por las necesidades cambiantes de nuestros clientes, nuestra responsabilidad con las partes interesadas y nuestro enfoque en construir una organización más segura, inclusiva e innovadora para nuestros empleados. Reforzamos nuestro camino hacia cero emisiones netas de carbono, ampliamos nuestra presencia global con las inversiones de capital más ambiciosas en la historia de la compañía y establecimos nuevos referentes en seguridad, inclusión y excelencia operativa".

Información destacada del informe

Seguridad

En el año fiscal 2024-25, se logró la Tasa Total de Incidentes Registrables (TRIR) más baja de la historia.

Las plantas de Egipto e Italia mantuvieron casi 1.500 días sin incidentes registrables.

España y Patalganga, India , superaron los 2.000 días sin incidentes registrables.

Expansiones globales

La planta de postratamiento de Asia en Patalganga, India , se puso en marcha en octubre de 2024 y produce grados especiales de altísimo rendimiento para las industrias de recubrimientos y tintas.

en Patalganga, , se puso en marcha en octubre de 2024 y produce grados especiales de altísimo rendimiento para las industrias de recubrimientos y tintas. La expansión en Hungría y los proyectos nuevos en India y Tailandia están en marcha, lo que fortalece nuestra capacidad para atender a clientes regionales e internacionales.

Medio ambiente

El 100 % de nuestras plantas de fabricación utilizan agua de proceso reciclada o agua de lluvia recolectada en sus operaciones.

Se logró una reducción del 11 % en las emisiones de CO₂ equivalente relacionadas con el transporte marítimo en el cuarto trimestre del año fiscal 2025, en comparación con el cuarto trimestre del año fiscal 2024.

Premios y reconocimiento

Recibió el Premio Líder en Medio Ambiente y Energía por el Proyecto de Depuración de Agua de Mar en Franklin, Luisiana, EE.UU., reduciendo las emisiones de SOx y NOx en más del 90 %.

por el Proyecto de Depuración de Agua de Mar en Franklin, Luisiana, EE.UU., reduciendo las emisiones de SOx y NOx en más del 90 %. Recibió 13 Certificados de Seguridad Oro de la Asociación Internacional de Negro de Carbono (ICBA), la más alta entre seis empresas miembro.

Fabricación

Las 16 plantas de fabricación de negro de humo cuentan con la certificación ISCC Plus.

Todas las instalaciones de fabricación cuentan con la certificación IATF 16949 de gestión de calidad automotriz, lo que subraya la excelencia del producto y la sostenibilidad.

De cara al futuro, Birla Carbon se mantiene centrada en los fundamentos que definen a la empresa: innovación, sostenibilidad y excelencia operativa. La transición global hacia la sostenibilidad no es una tendencia pasajera, sino una transformación fundamental en la forma de operar en las próximas décadas. Birla Carbon se enorgullece de estar a la vanguardia de esta transformación, creando soluciones que empoderan a los clientes, las comunidades y las futuras generaciones hacia un mundo con cero emisiones netas.

Para explorar el Informe de Sostenibilidad de Carbono de Birla 2025, visite www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/

