Birratour 2025: la gran cita de los creadores de contenido de viajes en español bate todos los récords

Birratour 2025: la gran cita de los creadores de contenido de viajes de habla hispana bate todos los récords en su duodécima edición

Madrid, 16 de enero de 2025.- Más de 400 creadores de contenido de viajes se reunirán en Madrid en el marco de FITUR. No hay FITUR sin Birratour y la industria turística lo sabe.



Hace años que la digitalización dio paso a un nuevo tipo de turismo, a una nueva era marcada por el poder de Internet en la que los viajeros, más del 40% de la media mundial según estudios recientes, usan las redes sociales, los blogs de viajes o los podcasts como fuente de inspiración para descubrir el mundo.



En este contexto, Birratour, el mayor evento de creadores de contenido de viajes de habla hispana, vuelve un año más a canalizar y centralizar todo este potencial en el que confían las empresas del sector turístico para reforzar sus canales de comunicación y marketing.



Los datos lo dejan claro: solo en Instagram el alcance de los prescriptores de viajes presentes en la nueva edición de #HeymondoBirratour, supera los 20 millones de personas. Una audiencia, que va más allá de la Generación Z y que busca información veraz y autenticidad, que aumenta exponencialmente con las cifras que mueven estos perfiles en otras plataformas como YouTube, TikTok o X.



Según Iosu López, CEO de Birratour y creador de contenido en Mochileros TV, "tras años de duro trabajo en pro de la profesionalización, por fin ha quedado patente nuestro rol como una poderosa herramienta de influencia en el ámbito del turismo. El sector travel es consciente de ello y por ello apuesta cada vez más por estos canales de difusión a la hora de planificar sus estrategias de mercado". Y agrega: "Y sí, nos consideramos influencers porque el ROI que reciben las empresas que trabajan con creadores es real y cuantificable y porque el feedback de nuestros seguidores así lo avala. Detrás de lo que mostramos en RRSS hay cientos de horas de búsqueda de información y edición y miles de kilómetros recorridos que van mucho más allá del denostado postureo".



Perfiles diversos y un objetivo común: viajar y contarlo

Un año más, el centro de Madrid acogerá este foro que reunirá en un mismo espacio a más de 400 blogueros, instagramers, youtubers, tiktokers y podcasters de países como España, México, Reino Unido, Portugal, Colombia, Puerto Rico o Argentina.



Entre los perfiles más influyentes que han confirmado su asistencia al veterano afterwork que se celebrará el próximo 23 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo destacan creadores como los colombianos Erik Moreno y Daniel Vergel de Un par de viajes, la mexicana Liz Castillo al frente de Mundukos, el puertorriqueño Antonio Losada de Mochileando y la española Marta Carrillo de Solo Travel Girl.



Todo ello en un evento organizado por Iosu López de Mochileros TV y su equipo de creadores de contenido de viajes: Marta Aguilera de La mochila de mamá, Alícia Bea de Objetivo Viajar, Elísabet García de La Gran Escapada, Denys y Kate de Viajamos Juntos y Patricia Velasco de De ilusión a recuerdo.



No hay FITUR sin Birratour y la industria turística lo sabe

La exitosa y larga trayectoria Birratour, tejida a base de millones de impactos y trending topics, ha consolidado este evento como un escenario único para la colaboración, el aprendizaje y el intercambio de experiencias y como un potente altavoz para todos los agentes involucrados en la industria turística.



Prueba de ello son las distintas marcas que estarán presentes en su duodécima edición para impulsar su branding. Empezando por Heymondo, compañía líder en seguros de viajes y patrocinador principal, que confía por quinto año consecutivo en este formato para dar a conocer sus amplias coberturas personalizables y, sobre todo, para hacer hincapié en la importancia de viajar con seguridad y confianza.



Como destino internacional, todas las miradas se centrarán en Guanajuato, uno de los estados más bellos de México que seducirá a los asistentes a través de sus ciudades patrimoniales, sus pueblos mágicos y, cómo, su gastronomía y cultura vinícola.



Tampoco faltará a la cita RENFE, la compañía española referente en alta velocidad que amplía su catálogo de rutas a Francia, Visita Gijón/Xixón como destino nacional, Civitatis, la web de referencia de visitas guiadas y excursiones por todo el mundo en español, la plataforma de afiliación de alojamiento canadiense Stay22, Sim Local, líder mundial en ventas de tarjetas eSim, la escuela de últimas tendencias en periodismo, marketing y turismo School of Travel Journalism y la decana de las guías de viaje: Lonely Planet.



Por último, Cervezas San Miguel será la encargada de aportar todo el sabor en el evento más popular y esperado de la gran semana de los viajes.







