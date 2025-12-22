Bitconia presenta la Semana DeFi sobre Bitcoin

Semana DeFi sobre Bitcoin - Omar López Bitconia

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco días para descubrir cómo hacer que los bitcoin trabajen sin venderlos, usando nuevas herramientas financieras construidas sobre Bitcoin y explicadas sin tecnicismos

Madrid, 22 de diciembre.- Fundadores de Rootstock, Tropykus, Money on Chain, Boltz, Asami, Balt y otros proyectos compartirán casos reales y estrategias para obtener rendimiento con Bitcoin sin venderlo.



Del 5 al 9 de enero, Bitconia organiza la Semana DeFi sobre Bitcoin, un evento online gratuito que reúne a los principales referentes del ecosistema DeFi sobre Bitcoin en un formato abierto al público hispanohablante.



Entre los ponentes confirmados se encuentran Diego Gutiérrez, Sergio Lerner, Gabriel Kurman, Adrián Eidelman y Rubén Altman por parte de Rootstock, además de Mauricio Tovar y Damián Silva (Tropykus), Manu Ferrari y Max Carjuzaa (Money on Chain), Kilian Rausch (Boltz), Jon Bravetti (Balt), Nubis (Asami), Tamara Lerner (Rootstock Collective) y otros participantes del ecosistema.



A lo largo de cinco días, el programa aborda:



• La visión y el origen de Rootstock, contados por sus fundadores.



• Cómo ganar dinero con Bitcoin usando Rootstock sin necesidad de vender.



• Qué se puede hacer hoy con BTC dentro del ecosistema: créditos, estabilidad, intercambios, rendimiento.



• Nuevos proyectos que permiten construir herencias, identidad y herramientas avanzadas sobre Rootstock.



• Un taller práctico en el que los asistentes verán, en directo, cómo dar sus primeros pasos en DeFi sobre Bitcoin.



La Semana DeFi sobre Bitcoin está pensada para personas que ya están familiarizadas con Bitcoin, pero que miran el mundo DeFi con desconfianza o lo ven como algo técnico o complicado. El objetivo del evento es ofrecer explicaciones claras, casos reales y ejemplos sencillos que cualquiera pueda seguir.



Cita de Omar López, fundador de Bitconia

"Rootstock lleva años aportando soluciones muy potentes, pero casi nadie se lo ha explicado al público general de forma simple. Este evento se crea para cambiar eso. La idea de este evento es que quien llegue a la Semana DeFi sobre Bitcoin pueda entender qué se puede hacer hoy, qué tiene sentido y qué no, y salga con la tranquilidad de saber cómo dar sus primeros pasos sin ir a ciegas".



El evento tendrá lugar del 5 al 9 de enero en directo por YouTube, con acceso gratuito previa inscripción en Bitconia, una comunidad dedicada a las nuevas finanzas sobre Bitcoin.







Contacto

Nombre contacto: Omar López Suarez

Descripción contacto: Fundador Bitconia

Teléfono de contacto: 600416892

