BitMine anuncia el precio de una oferta directa registrada de 365,24 millones de dólares

-BitMine Immersion (BMNR) anuncia el precio de una oferta directa registrada de 365,24 millones de dólares a 70 dólares por acción

BitMine vende aproximadamente 5,22 millones de acciones a 70,00 dólares por acción y aproximadamente 10,4 millones de garantías con un precio de ejercicio de 87,50 dólares.

La venta de acciones ordinarias de BitMine representa una prima del 14 % sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de BitMine el 19 de septiembre de 2025

BitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH

LAS VEGAS, 23 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Compañía") una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy la firma de un contrato de compraventa de valores con un inversor institucional para la oferta y venta de 5.217.715 acciones ordinarias de la Compañía, con un valor nominal de 0,0001 dólares por acción (las "Acciones Ordinarias") a un precio de 70,00 dólares por acción, y garantías para la compra de hasta 10.435.430 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 87,50 dólares por acción (las "Garantías") en una operación de oferta directa registrada (la "oferta"). A 70,00 dólares por acción, el precio de compra de las Acciones Ordinarias representa una prima de aproximadamente el 14 % sobre el precio de cierre del 19 de septiembre de 2025. Las garantías serán ejercitables en el momento de su emisión y vencerán el 22 de marzo de 2027. Antes de la fecha de vencimiento, inclusive, las garantías podrán ejercerse, total o parcialmente, a cambio del pago en efectivo del precio de ejercicio.

La Compañía espera obtener ingresos brutos totales de la oferta de aproximadamente 365,24 millones de dólares, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados de la oferta. Los posibles ingresos totales futuros de las garantías representan aproximadamente 913 millones de dólares provenientes de ejercicios en efectivo. Esto resultaría en ingresos totales de aproximadamente 1.280 millones de dólares combinando la oferta común y los ingresos de un ejercicio en efectivo de las garantías.

"BitMine ha recaudado 365,24 millones de dólares mediante la venta de nuestras acciones con una prima del 14% sobre el precio de cierre del viernes. Al vender acciones a 70 dólares por acción, en comparación con nuestro precio de cierre de 61,29 dólares, esto representa un beneficio sustancial para los accionistas existentes, ya que el uso principal de los ingresos es aumentar nuestras tenencias de ETH", declaró Thomas Lee, presidente de BitMine.

"En nuestra opinión, esta prima del 14% refleja no solo el fuerte interés de los inversores institucionales en la historia de BitMine, sino también la confianza en nuestra ejecución como empresa", afirmó Lee. "Los inversores institucionales nos han dicho que BitMine sigue siendo la única acción estadounidense de gran capitalización que ofrece a los inversores exposición directa a Ethereum. El mensaje de nuestro presidente de agosto resuena entre muchos inversores, que ven un superciclo atractivo para Ethereum a medida que Wall Street adopta y desarrolla esta cadena de bloques".

La empresa espera que la oferta se cierre alrededor del 23 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Moelis & Company LLC actúa como el único agente colocador de la oferta.

Winston & Strawn LLP actuó como asesor legal de BitMine Immersion Technologies (BMNR).

Esta oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formulario S-3ASR (Expediente n.° 333-288579), declarada vigente por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 9 de julio de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto que forma parte de la declaración de registro vigente. Antes de invertir, los interesados deben leer el suplemento del prospecto, el prospecto adjunto y otros documentos presentados ante la SEC para obtener información sobre BitMine y esta oferta. Se presentarán ante la SEC un suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta directa registrada, que estarán disponibles en el sitio web de la SEC: http://www.sec.gov. Además, cuando estén disponibles, se pueden obtener copias electrónicas del suplemento del prospecto y del prospecto adjunto, en caso de estar disponibles, de Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5º piso, Nueva York, Nueva York 10022, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@moelis.com.

Acerca de BitMine

BitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables a la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todas las demás presentaciones ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

