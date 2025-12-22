Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,066 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,066 millones de tokens y un total de tenencias de criptomonedas y efectivo de 13.200 millones de dólares

Bitmine posee ahora el 3,37% del suministro de tokens ETH, dos tercios del camino hacia la "Alquimia del 5%"

Bitmine Cripto + Tenencias Totales de Efectivo + "Moonshots" totalizan 13.200 millones de dólares, incluyendo 4,066 millones de tokens ETH, un total de 1.000 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine celebrará su junta anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026.

Bitmine lidera las tesorerías de criptomonedas similares tanto por la velocidad de aumento de NVA por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR.

Bitmine es la 66ª acción más negociada en Estados Unidos, cotizando 1.700 millones de dólares al día (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie de ARK. Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee que apoyan el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

LAS VEGAS, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía") una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "moonshots" por un total de 13.200 millones de dólares.

A 21 de diciembre a las 3:00pm ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.066.062 ETH a 2.991 dólares por ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una participación de 32 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un efectivo total de 1.000 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,37% del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine continúa aumentando constantemente sus tenencias de ETH, sumando 98.852 ETH la semana pasada, y ahora supera los 4 millones de tokens ETH. Este es un hito enorme, alcanzado en tan solo 5,5 meses", declaró Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de Bitmine. "Estamos avanzando rápidamente hacia la 'alquimia del 5%' y ya estamos viendo las sinergias derivadas de nuestras importantes tenencias de ETH. Somos una entidad clave que conecta a Wall Street con la transición a la blockchain mediante la tokenización. Y hemos mantenido una estrecha colaboración con las entidades clave que impulsan el desarrollo de vanguardia en la comunidad DeFi."

Bitmine, holding de criptomonedas, se posiciona como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 671.268 BTC valorados en 59.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

"Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, que ofrece una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026", continuó Lee.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pagos actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

Bitmine es actualmente una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de 1.700 millones de dólares (promedio de 5 días, a 19 de diciembre de 2025), ubicándose en el puesto 66 en Estados Unidos, detrás de Wells Fargo (puesto 65) y por delante de Chevron (puesto 67) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

Bitmine celebrará su junta anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La compañía anima a los accionistas a votar y asistir presencialmente a su Junta Anual de Accionistas ("Junta Anual"), que se celebrará en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. Los detalles y el orden del día de la Junta Anual de este año se pueden encontrar a continuación:

Junta Anual de Bitmine:

Lugar: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, 89109 Horario: 12:00pm-3:00pm PST

Agenda:

Asistencia a la Junta Anual: Los accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta Anual deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p.m. hora del este.

Los accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta Anual deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a las hora del este. El día de la reunión, esté listo para mostrar su ticket y una identificación con foto en la puerta para ingresar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, comuníquese con Alliance Advisors en LogisticsSupport@allianceadvisors.com.

Votación: Los accionistas pueden votar en persona en la Reunión Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Reunión Anual, utilizando uno de los siguientes métodos:

Los accionistas pueden votar en persona en la Reunión Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Reunión Anual, utilizando uno de los siguientes métodos: Por email : Todos los accionistas registrados que recibieron copias impresas de los materiales de poder de la empresa pueden votar marcando, firmando, fechando y devolviendo su tarjeta de representación.

Por teléfono : Llame al número que aparece en su tarjeta de representación y siga las instrucciones grabadas. Necesitará el número de control que aparece en su tarjeta de representación.

Por internet : Visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de su documentación para la representación, escanee el código QR que se encuentra en su tarjeta de representación. Necesitará el número de control que figura en su tarjeta de representación.

Las instalaciones de votación por teléfono e Internet para los accionistas registrados de todas las acciones cerrarán a las 11:59 p.m. , hora del Este, el 14 de enero de 2026.

1-855-206-1722 o BMNR@allianceadvisors.com



Horas de Operación:



Lunes – Viernes: 9am-10pm EST





Sábado – Domingo: 10am-10pm EST

La reunión anual se transmitirá en vivo en la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentación de las ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí: https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitMine es una empresa de la red Bitcoin y Ethereum que se centra en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, ya sea mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de los ingresos obtenidos en transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas públicas. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con bajos costes energéticos en Trinidad, Pecos (Texas) y Silverton (Texas).

Si desea conocer más detalles visite X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen 'declaraciones prospectivas'. Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y la participación en ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables a la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y rendimientos futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección 'Factores de riesgo' del formulario 10-K de BitMine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la 'SEC') el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones periódicas. Las copias de los documentos presentados por BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones por revisiones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, salvo que lo exija la ley.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bitmine-immersion-bmnr-anuncia-que-sus-tenencias-de-eth-alcanzan-los-4-066-millones-de-tokens-302647957.html