BitMine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH superan los 2,83 millones de tokens y un total de 13.400 millones de dólares en criptomonedas y efectivo.

BitMine posee ahora más del 2% del suministro de tokens ETH, acercándose a la "Alquimia del 5%".

BitMine lidera a sus pares en tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo (NAV) de criptomonedas por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR.

Las tenencias de criptomonedas, efectivo y "Moonshots" de BitMine suman un total de 13.400 millones de dólares, incluyendo 2,83 millones de tokens ETH, 456 millones de dólares en efectivo libre de cargas y otras tenencias de criptomonedas.

BitMine es la 28ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 2.500 millones de dólares al día (promedio de 5 días).

BitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund y Bill Miller III. Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee apoyarán el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH

LAS VEGAS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que BitMine posee criptomonedas + efectivo + "moonshots" por un total de 13.400 millones de dólares.

A 5 de octubre a la 1:00 pm ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 2.830.151 ETH a un valor de 4.535 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una participación de 113 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y 456 millones de dólares en efectivo sin gravámenes.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine se posicionan como la principal fuente de tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 640.031 BTC valorados en 79.000 millones de dólares. BitMine sigue siendo la mayor fuente de tesorería de ETH del mundo.

"La semana pasada, en Singapur, durante Token2049, nos reunimos con numerosos líderes de la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques. El equipo de BitMine se reunió con los desarrolladores principales de Ethereum y actores clave del ecosistema, y es evidente que la comunidad está centrada en permitir que Wall Street y la IA construyan el futuro en Ethereum. Seguimos confiando en que las dos narrativas de inversión del Superciclo siguen siendo la IA y las criptomonedas. Naturalmente, Ethereum sigue siendo la opción preferida dada su alta fiabilidad y su 100% de disponibilidad. Estos dos potentes macrociclos se desarrollarán durante décadas. Dado que el precio de ETH presenta un descuento respecto al futuro, esto es un buen augurio para el token y es la razón por la que el principal activo de tesorería de BitMine es ETH", declaró Thomas "Tom" Lee, de Fundstrat, presidente de BitMine. "Como mencionamos en nuestro mensaje del presidente de agosto, la ley de potencia beneficia a los grandes tenedores de ETH; por lo tanto, buscamos la 'alquimia del 5%' de ETH".

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la acción estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pagos actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas de los próximos 10 a 15 años", añadió Lee. "La transición de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esto se está produciendo en Ethereum".

BitMine es ahora una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha negociado un volumen diario promedio de 2.500 millones de dólares (promedio de 5 días, a 3 de octubre de 2025), ocupando el puesto 28 en Estados Unidos, detrás de JPMorgan (puesto 27) y por delante de Nike (puesto 29) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos ( statista.com e investigación de Fundstrat).

"En BitMine, lideramos a nuestros pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción de criptomonedas como por la alta liquidez de nuestras acciones", afirmó Lee.

Acerca de BitMineBitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. BitMine opera en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "proyecciones futuras". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son proyecciones futuras que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente proyecciones futuras sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía, y los beneficios aplicables para la compañía. Al evaluar estas proyecciones futuras, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

