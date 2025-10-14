BitMine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH superan los 3,03 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- BitMine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH superan los 3,03 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 12.900 millones de dólares

BitMine posee ahora más del 2,5% del suministro de tokens ETH, lo que supone la mitad del camino hacia la "Alquimia del 5%".

BitMine publica el mensaje del presidente de octubre en el que se analiza el superciclo de Ethereum.

BitMine lidera el sector de tesorería criptográfica tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo criptográfico por acción como por la alta liquidez comercial de las acciones de BMNR.

Las tenencias de criptomonedas y efectivo de BitMine, más los 'moonshots', suman un total de 12.900 millones de dólares, incluidos 3,03 millones de tokens ETH, 104 millones de dólares en efectivo libre de cargas y otras tenencias criptográficas.

BitMine es la 22ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 3.500 millones de dólares al día (media de 5 días).

BitMine sigue contando con el apoyo de un grupo de inversores institucionales de primer orden, entre los que se encuentran Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH.

LAS VEGAS, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies (BitMine o la compañía), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, ha anunciado hoy que sus activos en criptomonedas BitMine + efectivo + "moonshots" ascienden a un total de 13.400 millones de dólares.

A fecha de 12 de octubre a las 18:00 h (hora del Este), las tenencias de criptomonedas de la empresa se componen de 3.032.188 ETH a 4.154 dólares por ETH (Bloomberg), 192 bitcoins (BTC), una participación de 135 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y efectivo libre de cargas por valor de 104 millones de dólares.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine reinan como la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería mundial, por detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 640.031 BTC valorados en 73.000 millones de dólares. BitMine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La liquidación de criptomonedas de los últimos días provocó una caída del precio del ETH, de la que BitMine se aprovechó. Hemos adquirido 202.037 tokens ETH en los últimos días, lo que ha elevado nuestras tenencias de ETH a más de 3 millones, es decir, el 2,5% del suministro de ETH, afirmó Thomas "Tom" Lee, de Fundstrat, presidente de BitMine. Ahora estamos a más de la mitad del camino hacia nuestro objetivo inicial de la 'alquimia del 5%' de ETH.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como lo fue la acción de Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y los sistemas financieros y de pago actuales. Estos resultaron ser mejores inversiones que el oro.

Bitmine también publicó el mensaje del presidente de octubre. Este mes, publicamos el discurso del presidente Lee en Token2049, celebrado en Singapur, donde Lee habla sobre el superciclo de Ethereum. La presentación relacionada también se ha publicado en el sitio web de BitMine.

La volatilidad genera desapalancamiento, lo que puede hacer que los activos se negocien con descuentos sustanciales respecto a los fundamentos o, como decimos, con un ¡descuento sustancial respecto al futuro¡, lo que crea ventajas para los inversores, a expensas de los operadores, añadió Lee. Este mensaje del presidente explica nuestro marco de referencia sobre por qué vemos a Ethereum en un superciclo impulsado por la inteligencia artificial y el avance de Wall Street hacia la cadena de bloques.

BitMine es ahora una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha negociado un volumen medio diario de 3.500 millones de dólares (media de 5 días, a 10 de octubre de 2025), ocupando el puesto 22 en Estados Unidos, por detrás de Coinbase (puesto 21) y por delante de UnitedHealth (puesto 23) entre las 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

BitMine sigue atrayendo capital de inversores institucionales, ya que nuestra alta liquidez resulta muy atractiva. La cuota combinada del volumen de negociación de BitMine y MSTR representa ahora el 88% del volumen total de negociación de DAT a nivel mundial. Seguimos liderando el sector de las tesorerías criptográficas tanto por la velocidad con la que aumentamos el valor liquidativo por acción criptográfica como por la alta liquidez de negociación de nuestras acciones, comentó Lee.

Acerca de BitMineBitMine es una empresa de la red Bitcoin y Ethereum que se centra en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, ya sea mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de los ingresos obtenidos en transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas públicas. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con bajos costes energéticos en Trinidad, Pecos (Texas) y Silverton (Texas).

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y la participación en ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables a la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y rendimientos futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección Factores de riesgo del formulario 10-K de BitMine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones periódicas. Las copias de los documentos presentados por BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones por revisiones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, salvo que lo exija la ley.

