- BitMine Immersion (BMNR) reina como la criptomoneda con mayor liquidez del mundo, la segunda criptomoneda con mayor liquidez del mundo y la vigésima acción estadounidense con un volumen de operaciones promedio de 2.800 millones de dólares al día

Las tenencias de criptomonedas y efectivo de BitMine superan los 8.800 millones de dólares, incluidos 1,71 millones de tokens ETH.

BitMine Crypto NAV por acción es ahora de 39,84 dólares a 24 de agosto, en comparación con los 22,84 dólares por acción del 27 de julio.

Las tenencias de BitMine Crypto + Cash de 8.800 millones de dólares representan un aumento de 2.200 millones de dólares con respecto a los 6.600 millones de dólares reportados la semana pasada.

BitMine sigue con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG y Galaxy Digital, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5 % de ETH.

LAS VEGAS, 25 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Compañía") anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas y efectivo superan los 8.820 millones de dólares. Al 24 de agosto a las 5:30 p.m. ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 1.713.899 ETH a 4.808 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) y 562 millones de dólares en efectivo libre de cargas.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine reinan como la tesorería de Ethereum número 1 y la tesorería mundial número 2, detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 629.376 BTC valorados en 71.000 millones de dólares.

BitMine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo. BitMine lanzó su estrategia de tesorería de ETH el 30 de junio (con cierre el 8 de julio). En las seis semanas siguientes, la compañía ha alcanzado numerosos hitos clave.

"La semana pasada, BitMine aumentó sus tenencias de criptomonedas y efectivo en 2.200 millones de dólares, alcanzando los 8.800 millones (añadiendo más de 190.500 tokens, de 1,52 millones a 1,71 millones). Esta es la segunda semana que BitMine logra captar capital de inversores institucionales a este ritmo, mientras buscamos la 'alquimia del 5 %' de ETH —declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Fundstrat—. "En BitMine, lideramos a nuestros pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo (NAV) de criptomonedas por acción como por la alta liquidez de nuestras acciones."

El NAV (valor liquidativo) de criptomonedas + efectivo por acción es de 39,84 dólares. Esta cifra era de 22,84 dólaresel 27 de julio. El Crypto NAV se calcula dividiendo el valor de los activos de criptomonedas y efectivo entre las acciones en circulación totalmente diluidas. Las acciones en circulación totalmente diluidas de BitMine son 221.515.180.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas de los próximos 10 a 15 años", continuó Lee. "La migración de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esta transformación se está produciendo en Ethereum".

BitMine es actualmente una de las acciones más negociadas en EE. UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 2.800 millones de dólares (promedio de 5 días, al 24 de agosto de 2025), ubicándose en el puesto n.º 20 en EE. UU., detrás de Coinbase (n.º 19) y por delante de JPMorgan (n.º 27) y Palo Alto Networks (n.º 21) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La compañía lanzó recientemente una presentación corporativa, que se puede encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Para estar informado, contacte con nosotros en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitMine

BitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. BitMine opera en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Para más detalles, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "proyecciones futuras". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son proyecciones futuras que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente proyecciones futuras sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas proyecciones futuras, debe considerar diversos factores, como la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las proyecciones futuras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 3 de abril de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

