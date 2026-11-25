(Información remitida por la empresa firmante)

NORWALK, Conn., 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (Bitmine o la empresa) anunció hoy que su Consejo de Administración ha declarado un dividendo en efectivo de 0,01 dólares por acción sobre las acciones ordinarias de la Empresa (las acciones ordinarias), las cuales cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil BMNR.

El dividendo se pagará el 29 de diciembre de 2026 a los titulares de acciones ordinarias que figuren en el registro al cierre de la jornada bursátil del 8 de diciembre de 2026.

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales, es una empresa de infraestructura tecnológica basada en blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder a nivel mundial en la gestión de tesorería en Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional —a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación—, además de realizar actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica, generando rendimientos sobre dichas tenencias para favorecer la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la empresa ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, lo que incluye el desarrollo y despliegue de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía abarcan, asimismo, inversiones en oportunidades blockchain en etapas iniciales (inversiones de alto riesgo y gran potencial, o moonshots), así como servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

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