Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,474 millones de tokens (1)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,474 millones de tokens y un total de tenencias de criptomonedas y efectivo de 9.900 millones de dólares

Bitmine tiene 3.040.483 ETH en staking, lo que representa 6.000 millones de dólares a 1.976 dólares por ETH; la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026

Bitmine ahora posee el 3,71% del suministro de tokens ETH, más del 74% del camino hacia la "Alquimia del 5%" en solo 8 meses

Bitmine cerró recientemente una inversión inicial de 200 millones de dólares en Beast Industries

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" totalizan 9.900 millones de dólares, incluidos 4,474 millones de tokens ETH, un total de 868 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo de criptomonedas por acción como por la alta liquidez comercial de las acciones de BMNR

Bitmine es la acción número 145 más negociada en Estados Unidos, cotizando 800 millones de dólares por día (promedio de 5 días)

Bitmine sigue con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH

LAS VEGAS, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "moonshots" por un total de 9.900 millones de dólares.

Al 1 de marzo de 2026 a las 14:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.473.587 ETH a 1.976 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 14 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 868 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,71% del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine continúa ejecutando metódicamente su estrategia de tesorería de Ethereum a medida que avanzamos hacia las últimas etapas de este 'mini-invierno criptográfico'. La incertidumbre geopolítica ha aumentado en los últimos días, dado que Estados Unidos ha iniciado operaciones de combate contra Irán, y el impacto en los mercados financieros y de activos digitales se sentirá en las próximas semanas. Seguimos adquiriendo ETH de forma constante y optimizando el rendimiento de nuestras tenencias de ETH", destacó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La semana pasada, adquirimos 50.928 ETH", añadió Lee. "Bitmine ha estado comprando Ethereum, ya que consideramos atractiva esta caída, dado el fortalecimiento de los fundamentos. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja su alta utilidad ni su papel como el futuro de las finanzas".

A 1 de marzo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 3.040.483 (6.000 millones de dólares a 1.976 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que otras entidades del mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está completamente apostado por MAVAN y sus socios de staking), las recompensas por staking de ETH ascienden a 253 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,86% a 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden actualmente a 172 millones de dólares. Estos 3 millones de ETH representan aproximadamente el 68% de los 4,5 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 2,83%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,86% (anualizado). Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, que ofrece una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026. Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Bitmine, el holding de criptomonedas, se posiciona como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 717.722 BTC valorados en 47.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en EE. UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 800 millones de dólares (promedio de 5 días, al 27 de febrero de 2026), ubicándose en el puesto 145 en Estados Unidos, detrás de Datadog (puesto 144) y por delante de Expedia Group (puesto 146) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en EE. UU. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementando una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y mecanismos financieros descentralizados. La compañía lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables a la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

