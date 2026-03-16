Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,596 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,596 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.500 millones de dólares

Bitmine cuenta con 3.040.515 ETH en staking, lo que representa 6.600 millones de dólares a un precio de 2.185 dólares por ETH; la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026.

Bitmine posee actualmente el 3,81 % del suministro total de tokens ETH, lo que supone más del 76 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 8 meses.

Bitmine aumentó su inversión en Eightco (ticker: $ORBS) en 80 millones de dólares para respaldar la compra de acciones de OpenAI por parte de ORBS por valor de 50 millones de dólares.

ORBS es ahora la única empresa cotizada en bolsa en el mundo que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI.

Bitmine adquirió 5.000 ETH de la Fundación Ethereum (EF) para que esta financie sus operaciones principales.

Bitmine crypto + efectivo total + "moonshots", suman un total de 11.500 millones de dólares, incluyendo 4,596 millones de tokens ETH, 1.200 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 105ª acción más negociada en EE.UU., con un volumen de negociación de 1.000 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, quienes apoyan el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

LAS VEGAS, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") una empresa dedicada a las redes de Bitcoin y Ethereum, centrada en la acumulación de criptomonedas para la inversión a largo plazo, ha anunciado hoy que sus carteras de Bitmine crypto + efectivo total + "moonshots" ascienden a un total de 11.500 millones de dólares.

A 15 de marzo de 2026 a las 7:00pm ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.595.562 ETH a 2.185 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 83 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 1.200 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,81 % del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

"Desde el inicio de la guerra con Irán, los precios de las criptomonedas han tenido un rendimiento superior, y Ethereum ha superado al S&P 500 en 2.450 puntos básicos. Este es un rendimiento superior significativo en tan solo dos semanas", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"En nuestra opinión, el alza del precio del petróleo está generando preocupación por una posible desaceleración del crecimiento de la economía global. Y cuando los inversores se preocupan por el crecimiento, compran acciones de empresas con alto potencial de crecimiento, como MAG7, software y criptomonedas. Como muestra el gráfico a continuación, las criptomonedas se mueven en paralelo con las acciones de software", continuó Lee.

La semana pasada, Bitmine también realizó dos movimientos estratégicos. En primer lugar, Bitmine aumentó su inversión en "moonshot" Eightco (ticker: $ORBS) en 80 millones de dólares adicionales (enlace aquí). ORBS adquirió una participación accionaria de 50 millones de dólares en OpenAI y de 25 millones de dólares en Beast Industries. "ORBS es ahora la única acción cotizada en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI. OpenAI tiene una esperada salida a bolsa en 2026 y los inversores ahora pueden acceder a ella directamente a través de ORBS. Además, vemos una gran sinergia entre la cadena de bloques global (prueba de humano), la plataforma líder de IA (OpenAI) y el gran creador de contenido mundial, MrBeast. Eightco incorpora a ARK, de Cathie Wood, como asesor estratégico, lo que aumenta aún más el atractivo de ORBS".

En segundo lugar, Bitmine adquirió 5.000 ETH de la Fundación Ethereum (EF, enlace aquí), lo que permitió a la EF financiar sus operaciones principales. "Bitmine adquirió el ETH para demostrar nuestro apoyo a los objetivos y operaciones de la EF y le permitió captar capital sin tener que vender su ETH en el mercado abierto".

"Bitmine ha incrementado ligeramente el ritmo de compra de ETH en cada una de las últimas dos semanas, ya que nuestro escenario base es que ETH se encuentra en las etapas finales del "mini-criptoinvierno". En la última semana, adquirimos 60.999 ETH, en comparación con un promedio de 45.000 a 50.000 semanales recientemente", declaró Lee.

A 15 de marzo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 3.040.515 (6.600 millones de dólares a 2.185 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está totalmente invertido por MAVAN y sus socios), las recompensas por staking de ETH son de 272 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,81 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 180 millones de dólares. Y estos 3 millones de ETH representan aproximadamente el 66 % de los 4,6 millones de ETH que posee Bitmine. El CESR (Coeficiente Compuesto de Staking de Ethereum, administrado por Quatrefoil) es del 2,79 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,81 % (anualizado). Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la mejor solución de su clase, que ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios de 2026. Bitmine está trabajando actualmente con 3 proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Bitmine, el holding de criptomonedas, se posiciona como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 738.731 BTC valorados en 53.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 1.000 millones de dólares (promedio de 5 días, a 13 de marzo de 2026), ubicándose en el puesto 105 en Estados Unidos, detrás de Nike (puesto 104) y por delante de Starbucks (puesto 106) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en EE.UU. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementando una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y mecanismos financieros descentralizados. La compañía lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Declaraciones ProspectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables a la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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